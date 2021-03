Wall Street s-a deschis în liniște după o revenire puternică

Indicatorii principali ai Wall Street au fost stabiliți pentru o deschidere în liniște luni, după ce au înregistrat cea mai bună săptămână din șase, în timp ce investitorii s-au pregătit pentru reuniunea Rezervei Federale din această săptămână, pe fondul precauției cu privire la creșterea costurilor împrumuturilor, încurajate de stimulente fiscale masive.

Southwest Airlines Co și JetBlue Airways Corp au crescut cu 1,6% și 3% în tranzacționare, deoarece transportatorii au indicat o creștere constantă a rezervărilor de agrement pe fondul semnelor unei pandemii încetinite.

Alte acțiuni legate de transportatorii Carnival Corp, United Airlines Holdings și MGM Resorts au câștigat între 1,4% și 3%.

S&P 500 a înregistrat un nivel record pentru prima dată în aproape o lună săptămâna trecută, deoarece aprobarea unuia dintre cele mai mari pachete de stimulare fiscală din istoria SUA și lansările de vaccinuri au alimentat cererea de acțiuni legate de economie, cum ar fi băncile, energia, materialele la preț a denumirilor tehnologice cu evaluări înalte.

Indicii majori ai acțiunilor din SUA au fost diminuați în ultimele săptămâni, ca o creștere a randamentelor obligațiunilor SUA mai vechi din cauza temerilor de creștere a inflației și, ca răspuns, reducerii politicii monetare ușoare a Fed a îngrijorat investitorii.

„Economia SUA arată într-o formă mai bună decât majoritatea celorlalte economii dezvoltate”, a declarat Hussein Sayed, strateg de piață șef la FXTM.

„În ciuda perspectivelor economice mai îmbucurătoare, întâlnirea Fed de săptămâna aceasta nu va efectua schimbări majore de politică.”

La sfârșitul reuniunii de două zile a Fed, miercuri, se așteaptă ca factorii de decizie politică să prognozeze că economia SUA va crește în 2021 la ritmul cel mai rapid din ultimele decenii, reiterând în același timp poziția lor corelată pentru viitorul previzibil.

Randamentele la Trezoreria de 10 ani de referință s-au situat aproape de maximul lor de 13 luni, la 1,61%, ușor mai mic decât vârful său de 1,64%, atins vineri.

Dow E-minis au crescut cu 43 de puncte, sau 0,13%, S&P 500 E-minis au scăzut cu 4,5 puncte, sau 0,11%, iar Nasdaq 100 E-minis au scăzut cu 13,75 puncte, sau cu 0,1%.

Facebook Inc, Tesla Inc, Amazon.com Inc, Netflix Inc și Microsoft au scăzut între 0,1% și 0,6%.

Tesla a adăugat luni „Technoking of Tesla” (Regele tehnolgiei la Tesla) la lista titlurilor oficiale ale miliardarului director executiv Elon Musk, într-un dosar formal de reglementare care l-a numit și pe șeful finanțelor Zachary Kirkhorn „Maestru al monedei”.

Acțiunile Eli Lilly și Co au scăzut cu 6,4% după ce rezultatele „mixte” din studiul în stadiul mediu al medicului, testând medicamentul experimental pentru tratarea bolii Alzheimer, au pus la îndoială șansele de aprobare accelerată a medicamentului, potrivit analiștilor.