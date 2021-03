Cea mai mare teamă din Wall Street nu este Covid. Este inflația

Temerile legate de coronavirus au zguduit Wall Street în martie anul trecut. Dow s-a prăbușit cu aproape 3.000 de puncte – un uimitor 13% – acum un an.

Avansează 12 luni și criza sănătății nu s-a încheiat, dar investitorii sunt din ce în ce mai încrezători că se va întâmpla în curând.

Pentru prima dată din februarie 2020, Covid-19 nu mai este frica nr. 1 în rândul managerilor de portofoliu chestionați de Bank of America, a declarat banca.

În orice caz, investitorii cu experiență sunt acum îngrijorați de faptul că economia ar putea reveni atât de rapid încât să se supraîncălzească.

Inflația este acum principalul risc citat de administratorii de portofoliu chestionați de Bank of America. Cea de-a doua preocupare cea mai frecventă este creșterea rapidă, care apare atunci când piețele se înspăimântă de creșterea randamentelor obligațiunilor.

Descoperirile subliniază cât de drastic s-a schimbat situația în ultimul an. Încrederea crește din cauza lansării vaccinurilor, reducând restricțiile de siguranță a sănătății și sprijinul fără precedent din partea guvernului federal.

„Sentimentul investitorilor [este] fără echivoc”, au scris strategii Bank of America în raport.

Acțiunile americane și-au revenit rapid după pandemie. Dow a coborât la 18.592 pe 23 martie. Indicele a crescut cu 77% de atunci. Nasdaq s-a dublat în această perioadă.

Cea mai fierbinte economie din ultimele decenii

Economiștii sunt, de asemenea, foarte optimiști, mai ales că unchiul Sam oferă mult mai mult sprijin economiei decât credeau mulți, în urmă cu doar câteva luni. Săptămâna trecută, Congresul a adoptat pachetul american de salvare al președintelui Joe Biden, de 1,9 trilioane de dolari.

Goldman Sachs solicită acum ca economia SUA să înregistreze o creștere similară a PIB-ului Chinei de 7% pe o bază completă în 2021. Acesta ar fi cel mai rapid ritm pentru Statele Unite din 1984. Și Goldman Sachs se așteaptă ca economia SUA să fie cu 8% mai mare la sfârșitul anului 2021, comparativ cu sfârșitul anului trecut. Prin această măsură, ar fi cea mai rapidă creștere a PIB din 1965.

Aproape jumătate (48%) din administratorii de fond chestionați de Bank of America se așteaptă acum la o recuperare în formă de V, în creștere față de doar 10% care au prezis acest lucru în mai 2020.

Un record de 91% dintre investitorii majori se așteaptă la o economie mai puternică, depășind încrederea semnalată după reducerile fiscale Trump la sfârșitul anului 2017 și în primele etape ale redresării din Marea Recesiune.

Dar tot acest optimism – pe lângă stimulul fără precedent din partea Congresului și Fed – face pe unii din Wall Street îngrijorați de faptul că economia s-ar putea supraîncălzi.

Marea teamă este că inflația revigorată face ca Rezerva Federală să crească rapid ratele dobânzii, scurtcircuitând redresarea economică și boom-ul pieței. Așa s-a întâmplat în anii 1970 și începutul anilor 1980, când banca centrală condusă de Paul Volcker a îmblânzit inflația cu creșteri agresive ale ratei dobânzii.

Un record de 93% dintre administratorii de fonduri se așteaptă la o inflație globală mai mare în următoarele 12 luni, potrivit Bank of America. Asta a crescut de la 85% care au spus asta în februarie.

Cu toate acestea, oficialii americani au încercat să amelioreze temerile inflației. În weekend, secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, a declarat că inflația ar putea crește mai mult, dar numai temporar.

„Pentru a obține o inflație ridicată susținută, așa cum am avut-o în anii 1970, nu mă aștept absolut la asta”, a declarat Yellen pentru ABC.

Ed Yardeni, președintele consultantului în domeniul investițiilor Yardeni Research, nu este îngrijorat excesiv de inflația fugară, deoarece aproximativ 10 milioane de lucrători americani sunt încă șomeri din cauza pandemiei.

„O spirală a prețului salariului în stilul anilor 1970 este puțin probabilă, în opinia noastră, în ciuda exceselor fiscale și monetare ale guvernului nostru”, a scris Yardeni într-o notă către clienți.

Bank of America a declarat că 2% din Trezoreria pe 10 ani „ar putea fi nivelul de calcul al acțiunilor”. Aproape jumătate dintre administratorii de fond chestionați au declarat că randamentele de 2% ar provoca o corecție de 10% a stocurilor. În mod similar, aproximativ jumătate dintre investitori au indicat că o rată a Trezoreriei pe 10 ani de 2% sau 2,5% ar face ca obligațiunile să fie atractive în raport cu acțiunile.

Acțiunile recente pe piețele financiare ridică, de asemenea, îngrijorarea cu privire la comportamentul asemănător bulelor. Investitorii adaugă sume imense de numerar în companiile de tip shell cunoscute sub numele de SPAC. IPO-urile au crescut în prima zi de tranzacționare. Și o armată de comercianți de pe Reddit a reușit să catapulteze acțiuni ale GameStop (GME), AMC (AMC) și ale altor companii până la maximuri de nesuportat.

Cu toate acestea, investitorii profesioniști nu văd o bulă, cel puțin nu încă. Doar 15% dintre investitori cred că piața de valori din SUA se află într-o bulă, conform sondajului Bank of America. Un sfert afirmă că piața bursieră se află într-un stadiu incipient, în timp ce 55% spun că se află în stadiu târziu.