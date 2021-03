Lauda lui Boris Johnson cu o „Britanie globală” primește o lovitură puternică pe fondul unei serii de crize

Reputația Marii Britanii de peste mări a fost pătată în ultima vreme, iar unele dintre ele sunt întru totul auto-provocate.

De la imagini cu ofițeri de poliție care luptau cu femei, până la pretenții de rasism în familia regală, acuzații de încălcare a regulilor Brexit și chiar o variantă de coronavirus detectată pentru prima dată în Anglia și care se răspândește acum pe tot globul, Regatul Unit vine afectat de curtea de opinie internațională.

Cea mai recentă criză a venit în acest sfârșit de săptămână, când imaginile despre o represiune împotriva unui miting pașnic din Londra pentru o femeie ucisă, au fost transmise în întreaga lume.

Patsy Stevenson a fost fotografiată de doi ofițeri ai Poliției Metropolitane din Londra în timp ce participa la un miting pentru Sarah Everard, care a fost ucisă la începutul acestei luni. Bărbatul acuzat de uciderea lui Everard este un polițist din aceeași forță de poliție.

Stevenson spune că încă se luptă cu ceea ce i s-a întâmplat. „Sunt destul de mică și doi ofițeri de sex masculin foarte mari m-au tras într-un fel foarte repede și m-au dărâmat la pământ”, a declarat ea pentru ITV „Good Morning Britain” luni.

O fotografie virală a femeii aruncate pe pământ, ofițerii de poliție călcând-o pe spate, nu este niciodată un aspect bun pentru nicio democrație, dar acest ultim șoc este doar unul dintr-o acumulare din ce în ce mai mare de obiective proprii PR, Marea Britanie intră în propria sa plasă pe măsură ce țara urmărește partenerii mondiali pentru comerțul post-Brexit.

Recentele acuzații ale lui Harry și Meghan despre rasism în familia regală au arătat, de asemenea, cât de ușor reputațiile, chiar și cele ale unei națiuni, pot fi pătate.

Tânăra poetă americană Amanda Gorman, a cărei proză elocventă a fost aleasă de președintele Joe Biden pentru a-l ajuta să preia puterea la inaugurarea sa, a văzut ceea ce unii britanici nu au făcut.

„Meghan a fost cea mai mare oportunitate a Coroanei de schimbare, regenerare și reconciliere într-o nouă eră”, a scris pe Twitter Gorman.

Știrile despre problemele regale au ajuns chiar la biroul lui Biden, unde secretara de presă Jen Psaki a lăudat „curajul” lui Harry și Meghan pentru că au vorbit despre luptele lor cu sănătatea mintală.

Regina a încercat să remedieze tensiunile printr-o declarație a Palatului Buckingham prin care promite o examinare privată de către familie a pretențiilor rasiste „referitoare”, aceasta a ridicat întrebări incomode în familia extinsă a națiunii, Commonwealth of Nations.

Acest grup de 54 de națiuni din majoritatea fostelor teritorii britanice – dintre care multe se află în Africa și Caraibe – conține aproximativ 2,4 miliarde de locuitori, dintr-o gamă largă de medii rasiale. Familia regală s-a bazat mult timp pe Commonwealth pentru sprijin și prestigiu internațional.

Pentru a parafraza Regina, privind înapoi la 1992 când Castelul Windsor a luat foc și prințesa Diana s-a despărțit de Prințul Charles, Marea Britanie are un an oribil.

Anul trecut al pandemiei Covid-19 dezvăluie o țară care se luptă să reconcilieze imaginea de vigoare pe care premierul Boris Johnson o prețuiește pentru națiune. Realitatea brutală este că, din cauza unei multitudini de eșecuri guvernamentale, Marea Britanie are printre cele mai mari rate de mortalitate pe cap de locuitor la nivel global și un număr mai mare de decese decât orice altă națiune europeană.

Johnson a obținut, în cele din urmă, aplauze în Marea Britanie pentru cea mai rapidă lansare europeană de vaccinuri – mai mult de 35% din țară a primit o primă doză, comparativ cu media UE de 9%.

Dar, în ultimele luni, tulpina B.1.17 mai infecțioasă a coronavirusului, descoperită pentru prima dată în Anglia, a determinat în mod constant ratele de infecție ale multor națiuni europene la niveluri inducătoare de carantine. Luni, șeful CDC a avertizat că B.1.17 va deveni tulpina dominantă în SUA, în câteva săptămâni.

Mai aproape de casă, guvernul lui Johnson a fost din nou acuzat că a încălcat regulile acordului său Brexit cu Bruxelles. Luni, UE a lansat acțiuni legale împotriva Regatului Unit, după încercarea unilaterală a lui Johnson de a prelungi o perioadă de grație a importurilor de alimente în Irlanda de Nord. Un plan anterior al Regatului Unit de a încălca dreptul internațional cu privire la Brexit a fost întâmpinat cu o mustrare rapidă din partea lui Biden.

Nu cu atât de multe guverne în urmă, sub conducerea carismatică a liderului laburist Tony Blair, Marea Britanie purta numele de „Cool Britannia” cu o imagine încrezătoare, bucurându-se aparent de valul bunăvoinței globale la fel cum a făcut-o în anii 1960, când Beatles a luat lumea cu asalt.

Este greu de spus când imaginea Regatului Unit a început să-și piardă strălucirea.

Traiectoria actuală a Marii Britanii până la opinia internațională scăzută își are probabil rădăcinile în Brexit, care nu avea prea mult sens pentru mulți europeni (și 48% din britanici). Poate că acum există și alinierea nefericită a incompetenței politice în timpul pandemiei. Este, de asemenea, posibil ca rădăcinile declinului reputațional să fie mult mai profunde și mai tipice imperiilor estompate.

Bineînțeles, nimic din toate acestea nu se referă la bărbați mari în uniformă îngenuncheați peste femei care protestează împotriva violenței, împotriva altor femei. Marea Britanie are acum o mare varietate de probleme de percepție pe care trebuie să le asume și să le rezolve singure.