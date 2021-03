Producție de miere fără albine și lapte fără vaci

„În calitate de vegan, îmi lipsește cu siguranță consumul de miere”, spune cu îndrăzneală Darko Mandich, cofondator și director executiv al MeliBio.

Nu este neobișnuit ca veganii să ducă dorul anumitor alimente. Ceea ce este neobișnuit, totuși, este soluția domnului Mandich: crearea unui tip de miere, identic cu cel natural din fiecare moleculă, dar produs fără a implica deloc albine.

„Când te uiți la miere și cum se face, începe cu albinele care colectează polenul și nectarul din flori și apoi îl transformă în blocurile de miere, care sunt fructoza și glucoza”, spune el.

„Simulăm acest lucru în laborator, folosind microorganisme care fac munca de construire a blocurilor inițiale de miere.”

În ultimii ani, alternativele vegetale la carne și lactate au devenit din ce în ce mai răspândite. Cu toate acestea, pentru mulți, pur și simplu nu ajung la zero în ceea ce privește aroma, textura sau ușurința de utilizare.

Dar acum, o serie de companii de start-up, cum ar fi MeliBio, caută să folosească fermentația pentru a produce produse vegane care sunt identice biologic cu lucrurile reale.

Prin procesul de fermentare, microorganismele digeră alimentele și excretă un produs util – drojdia, de exemplu, este hrănită cu zaharuri și produce alcool pentru a face bere.

Dar adaptând cu atenție microorganismul și alegând stocurile de furaje potrivite, este posibil să se creeze un produs final diferit – orice, de la miere, la albușuri de ou, la lapte.

O companie care adoptă această abordare este Better Dairy, un start-up din Londra care dezvoltă lapte și brânză prin fermentarea drojdiei.

„Modul în care funcționează este că puteți folosi drojdia în felul în care folosim drojdia pentru fabricarea berii – dar modificăm drojdia astfel încât, în loc să producem bere, să producă ceea ce dorim să producă”, spune Jevan Nagarajah, co- fondator și șef executiv.

„Așadar, tehnologia folosește drojdia ca platformă de conversie din zaharurile de intrare și din lucrurile pe care le-ați hrăni în mod obișnuit și transformă aceasta în lactate, în cazul nostru.”

Tehnici similare sunt folosite pentru a produce albușuri de ouă, Clara Foods, cu sediul în San Francisco, în pragul producției de masă și sperând să devină cel mai mare producător de proteine ​​din ouă până în 2028.

„Tehnologia noastră de fermentare proprietară ne permite să controlăm și chiar să depășim textura, gustul și funcționalitatea culinară a omologilor din ouă de origine animală”, spune cofondatorul și directorul executiv Arturo Elizond.

Pe lângă faptul că îi face pe vegani fericiți, produsele cultivate pot avea beneficii pentru mediu.

Potrivit Organizației ONU pentru Alimentație și Agricultură, carnea și produsele lactate dintre ele reprezintă aproximativ 14,5% din emisiile globale de gaze cu efect de seră.

Între timp, apetitul mondial pentru miere dăunează multor specii de albine, spune domnul Mandich.

„Apicultura comercială favorizează o singură specie de albine, albina de miere, din întreaga lume, pentru a satisface cererea crescândă de miere”, spune el. „Ei concurează activ cu speciile de albine sălbatice și native și îi împing înapoi.”

Probabil că vom vedea primele produse lactate bio-identice ca ingrediente în alte produse, mai degrabă decât în ​​cutiile sau borcanele de pe rafturile supermarketurilor.

„Aproximativ două treimi din mierea vândută pe piețe este mierea ca ingredient pentru alte produse – industrii precum alimentele, băuturile, produsele cosmetice și farmaceutice. Deci, noi, ca și companie, începem mai întâi cu un model business-to-business”, spune Domnule Mandich. „Avem deja 15 companii în SUA care au semnat scrisori de intenție.”

MeliBio se așteaptă să înceapă primele sale livrări la sfârșitul acestui an.

Better Dairy are o strategie similară. Compania este puțin mai în urmă în ceea ce privește comercializarea, dar are încredere că va putea produce la scară largă și încearcă să vândă lanțurilor de restaurante.

„Dacă te gândești la cineva precum Pizza Hut sau McDonald’s, unde ai nevoie de o brânză care se topește într-un mod foarte specific, este foarte dificil să ai o brânză topibilă și de fapt vegană și care să nu se transforme într-un bazin de ulei și amidon când îl gătești „, spune domnul Nagarajah.

O problemă cu comercializarea va fi etichetarea – sunt aceste produse cu adevărat lapte, ouă sau miere? Companiile speră că autoritățile o vor vedea așa.

„Este molecular identic, deci ar trebui să fie același”, spune Nagarajah. „Dar dacă trebuie să alegem un nume diferit, așa să fie.”

O posibilitate interesantă de produse de origine animală pe bază de fermentație este șansa de a crea produse care sunt mai bune decât lucrurile reale.

Mierea fermentată este probabil să fie vândută mai întâi ca ingredient.

De exemplu, în cazul mierii, nu există niciun motiv pentru care producția să nu poată fi adaptată pentru a produce o copie perfectă a mierii de manuka – se pretinde că are beneficii pentru sănătate și costă de aproximativ 100 de ori mai mult decât mierea normală.

Oportunități similare există cu laptele și brânza.

„Procedând astfel, nu ar trebui să introducem lactoză în produsele noastre. Am înlocui acest lucru cu un alt zahăr care este mai ușor de digerat de către oameni”, spune Nagarajah.

„Și există și alte oportunități. Începem cu laptele de vacă, dar de fapt aceeași tehnică poate fi utilizată și pentru laptele uman și cererile de formulă pentru sugari.”

Între timp, domnul Nagarajah ajunge să mănânce din nou miere – chiar dacă în cantități mici deocamdată.

„Am gustat al 23-lea prototip acum două zile”, spune el.