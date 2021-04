eToro atinge borna de 20 de milioane de utilizatori

Platforma de tranzactionare eToro a anuntat ca a ajuns acum la 20 de milioane de utilizatori inregistrati din intreaga lume.

Infiintata in 2007 cu obiectivul de a aduce o tranzactionare accesibila tuturor, eToro a fost in fruntea tranzactiilor online pentru actiuni, marfuri si criptomonede in ultimii ani, cu o puternica prezenta de marketing la nivel international.

Platforma a lansat o serie de campanii virale in ultimii ani, printre care un spot publicitar cu actorul Alec Baldwin care utilizeaza marionete de sosete si incearca sa demonstreze, cat de usor este sa tranzactionezi pe platforma eToro.

O parte din istorie

2007 – eToro se naste. Trei antreprenori si-au propus sa perturbe lumea comertului. Misiunea lor: de a face tranzactionarea accesibila oricui, oriunde si de a reduce dependenta de institutiile financiare traditionale.

2007 – Platforma de tranzactionare Visual FX. Prima iteratie a eToro: o platforma de tranzactionare online care face tranzactionarea usor de inteles si chiar distractiv, folosind reprezentari grafice pentru diverse instrumente financiare.

2009 – WebTrader. eToro isi lanseaza platforma de tranzactionare de ultima generatie, intuitiva, permitand oricui si oriunde sa tranzactioneze active financiare online. WebTrader a inclus instrumente profesionale atat pentru comerciantii (taderii- nu stiu daca e corect) incepatori, cat si pentru cei avansati.

2010 – OpenBook. Prima platforma de tranzactionare sociala din lume. Permitand oricarei persoane din lume sa se alature revolutiei Fintech prin copierea altor traderi de succes folosind functia inovatoare CopyTrader ™. Platforma a atras atentia globala, castigand „Finovate Europe Best of Show” pentru 2011.

2012 – Aplicatia mobila eToro. Atat WebTrader, cat si OpenBook sunt disponibile prin intermediul unei aplicatii mobile la indemana. Folosind smartphone-ul Apple sau Android, clientii ar putea efectua orice actiune pe platforma in timp real.

2013 – Introducerea stocurilor. Alaturi de marfuri, valute si alte active pe eToro, au fost adaugate o gama larga de actiuni (si este in continua crestere), permitand traderilor sa isi diversifice portofoliile si mai mult si prin investitii pe piata mondiala de actiuni.

2015 – Noul eToro. Integrarea atat a capacitatilor de tranzactionare online ale WebTrader, cat si a caracteristicilor de tranzactionare sociala ale OpenBook intr-o singura interfata intuitiva si inovatoare.

2016 – CopyPortfolios (cunoscut anterior sub numele de CopyFunds).Un nou produs de investitii tematic pe termen lung. CopyPortfolios sunt portofolii gestionate care grupeaza Top Traders sau diverse active in cadrul unei strategii de piata prestabilite. Majoritatea CopyPortfoliilor sunt conduse de motoare puternice de invatare automata care au ca scop generarea unui randament maxim la un moment dat.

2017 – Adaugarea de criptomonede. Dupa inceperea tranzactionarii Bitcoin in 2013 prin CFD-uri, eToro si-a extins oferta de criptomonede, permitand clientilor sa tranzactioneze si sa investeasca in Ethereum, XRP, Litecoin si alte criptomonede populare.

2018 – Platforma de tranzactionare a criptomonedelor din SUA. eToro incepe faza 1 de deservire a pietei SUA.

eToro in 2020

Compania de brokeraj a atins 13 milioane de utilizatori inregistrati la nivel mondial si a observat o crestere de 427% a noilor utilizatori care fac prima depunere, in primele patru luni ale anului 2020 – comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019.

eToro in 2021

Compania atribuie o mare parte din succesul sau introducerii functiei sale de tranzactionare sociala in 2010, care permite utilizatorilor sa copieze portofoliile (profesionisti sau traderi cu mai multa experienta) ideal pentru traderii incepatori care doresc sa invete. In plus, brokerul de tranzactionare si-a laudat structura de comisioane de 0% si produsul sau CopyPortfolio pentru investitorii care cauta mai multe investitii pe termen lung in loc de tranzactionare de inalta frecventa.

Cat va dura sa atinga 50 de milioane de utilizatori?

Intrebarea adresata de noi este foarte indrazneata, dar am facut o analiza si am incercat „sa prezicem viitorul”, asa ca te invitam sa urmaresti urmatorul studiu si sa incerci sa raspunzi la aceasta intrebare.

Produs / Tehnologie Cat timp a durat sa atinga 50 de milioane de utilizatori Companiile aeriene 64 ani Automobile 62 ani Telefoane 50 ani Electricitatea 46 ani Carduri de credit 28 ani Televiziunea 22 ani Bancomate 18 ani Computere 14 ani Telefoane Mobile 12 ani Internet 7 ani Facebook 4 ani WeChat 1 an Pokemon Go 19 zile eToro ???

Inainte de internet si de consumul de bunuri digitale, utilizarea unui produs se putea raspandi doar la fel de repede pe cat ai putea produce bunul fizic. Mai intai ai avea nevoie de multe milioane de dolari in capital, o fabrica, o forta de munca si un inventar. Apoi, odata ce produsul este gata pentru distributie, vei avea nevoie de publicitate in masa, de la „gura-la-gura”, de canale de vanzare si de acoperirea presei pentru a avea o sansa.

Chiar si atunci, daca produsul este cu adevarat revolutionar, cautai un deceniu sau mai mult pentru ca acesta sa fie adoptat pe scara larga.

Automobilele au durat 62 de ani pentru a fi adoptate de 50 de milioane de utilizatori. Telefonul a durat trei ani doar pentru a fi in casele a 50.000 de persoane.

Dar acestea sunt bunuri fizice care au nevoie de materii prime, muncitori calificati pentru a produce si economii de scara. Sunt facute din atomi, iar atomii trebuie sa respecte legile fizicii.

In epoca moderna, nu trebuie sa produci un bun fizic. Tot ce trebuie sa faci este sa produci o bucata de cod utila care sa fie reprodusa sau refolosita la infinit la un cost marginal aproape de zero si se poate raspandi ca un incendiu.

Dupa cum poti vedea, tranzitia de la bunurile fizice la cele digitale a afectat ratele de adoptie, dar la fel si puterea tot mai mare a efectelor de retea.

Bunurile sau serviciile noi din domeniul digital pot valorifica acest efect de retea pentru a castiga utilizatori la tarife fara precedent. De aceea, retelele sociale, aplicatiile si internetul au reusit sa decoleze atat de repede.

De asemenea, jocul de realitate augmentata Pokémon Go a reusit sa ajunga la 50 de milioane de utilizatori uimitori în doar 19 zile.

In concluzie, eToro este un bun digital care a avut nevoie de 13 ani pentru a atinge 20 de milioane de utilizatori. Printr-un calcul simplu, compania de brokeraj ar avea nevoie cam tot de atat mult timp pentru a atinge 50 de milioane de utilizatori. Insa, avand in vedere toate cele prezentate mai sus si faptul ca eToro apare tot mai mult in preferintele traderilor, putem spune cu usurinta ca tot acest timp se poate reduce cu cel putin jumatate.

Iata cele mai importante descoperiri despre eToro:

eToro a fost fondata in 2007 si este reglementata in doua jurisdictii de nivel 1 si o jurisdictie de nivel 2, facandu-l un broker sigur (cu risc redus) pentru tranzactionarea valutelor si a CFD-urilor. eToro este excelent pentru tranzactionarea criptomonedelor si Copy Trading si este alegerea multor investitori profesionisti pentru ambele categorii in 2021. In plus, eToro ofera o platforma web si o aplicatie mobila usor de utilizat, care este excelenta pentru investitorii ocazionali, inclusiv pentru incepatori. Pentru tranzactionarea valutelor si a CFD-urilor, eToro este putin mai scump decat majoritatea concurentilor sai, in ciuda reducerii recente a spread-urilor si a introducerii de comisioane de zero pentru tranzactionarea actiunilor din SUA. De asemenea, gama de materiale si instrumente traditionale de cercetare eToro este limitata in comparatie cu restul caselor de brokeraj.

Utilizatorul eToro

Potrivit analizei datelor companiei, utilizatorul sau are varsta de 34 de ani si lucreaza fie ca trader cu norma intreaga, fie in IT, majoritatea avand domiciliul in Marea Britanie, urmat de Germania.

In plus, eToro a dezvaluit ca investitiile in Bitcoin au fost cea mai populara investitie, reprezentand una din 25 din fiecare achizitie efectuata pe platforma, subliniind ca investitia in criptomoneda ar putea intr-o zi sa inceapa sa depaseasca alte clase de active.

eToro si-a incheiat postarea pentru a spune ca asteapta cu nerabdare urmatorii 20 de milioane de utilizatori, intr-un semn ca platforma nu intentioneaza sa incetineasca activitatea de dezvoltare si sa se sprijine pe lauri.