Jim Steinman, compozitorul hiturilor Bat Out Of Hell și Total Eclipse Of The Heart, a murit

Jim Steinman, compozitorul plin de culoare din spatele unor hit-uri precum Bat Out Of Hell și Total Eclipse Of The Heart, a murit la vârsta de 73 de ani.

Fratele său, Bill, a declarat pentru Associated Press că, compozitorul și producătorul a murit luni de insuficiență renală, după ce a fost bolnav de ceva timp.

„Mi-e dor de el deja foarte mult”, a adăugat el.

Cântărețul Meat Loaf, cu care Steinman a obținut cele mai mari hituri, și-a luat rămas bun folosind cuvintele: „Zboară Jimmy zboară”.

De asemenea, Bonnie Tyler a adus un omagiu, spunând că a fost „absolut devastată” de știrile despre moartea prietenului său.

În afara muzicii, „a fost și el o ființă amuzantă, amabilă, solidară și profund îngrijitoare”, a scris cântăreața galeză.

„Lumea este un loc mai bun pentru viața și munca sa și unul mai rău pentru moartea sa”.

Cunoscut pentru producțiile sale de operă extraordinare, Steinman a reușit în 1977 cu albumul Meat Loaf Bat Out Of Hell.

Conceput ca o operă rock, conținea hit-uri precum You Took The Words Right Out Of My Gouth și Two Out Of Three Ain’t Bad, precum și piesa principală – și a devenit unul dintre cele mai mari albume din toate timpurile, cu peste 50 milioane de exemplare vândute în întreaga lume.

Producția a fost adesea imitată, dar niciodată îmbunătățită – inclusiv de Steinman însuși, deși s-a apropiat de continuarea lui Bat Out Of Hell din 1993, care a dat naștere single-ului numărul unu mondial, I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That).

Mai târziu, a câștigat Grammy-ul albumul anului pentru munca sa la Falling Into of You de Celine Dion; și a lucrat la musicalul lui Andrew Lloyd Webber, Whistle Down The Wind, care a fost deschis în West End în 1998.

Trilogia albumului Bat Out Of Hell a primit propriul său musical de scenă în 2017, cu fiecare melodie scrisă de Steinman.

Și în timp ce criticii rock au privit deseori stilul său extravagant și expansiv, compozitorul a rămas nemișcat.

„Dacă nu treci peste partea de sus, cum vei vedea vreodată ce se află de cealaltă parte?” a întrebat odată.

„Nu există niciun alt compozitor ca el vreodată”, a spus Meat Loaf, în timp ce Steinman a fost inclus în Songwriters ‘Hall Of Fame în 2012.

„Nu pot să-l răsplătesc niciodată. El a fost o astfel de influență, de fapt, cea mai mare influență asupra vieții mele și am învățat atât de multe de la el încât nu ar exista nici o modalitate de a-l putea răsplăti vreodată pe domnul Jim Steinman”.

Printre celelalte hituri celebre ale compozitorului s-au numărat Holding Out for A Hero de Bonnie Tyler, Read ‘Em And Weep de Barry Manilow, Air Supply’s Making Love Out of Nothing at all și duetul Cher / Meat Loaf, Dead Ringer For Love.

Născut și crescut în New York, Steinman și-a început cariera în teatrul muzical, scriind un scor pentru o producție universitară din A Man’s a Man din Bertolt Brecht în 1968.

El a urmat acest lucru cu un musical original, The Dream Engine, pe care l-a descris mai târziu ca „o epopee rock de trei ore, cu tone de nuditate”.

Spectacolul, în care a jucat și el, a atras atenția unui producător din Broadway, care i-a oferit un post la Teatrul Public din New York, la absolvire.

Acolo, el a lucrat la mai multe proiecte, inclusiv la o adaptare a lui Wagner Das Rheingold. Dar primul său mare succes a venit atunci când Yvonne Elliman și-a înregistrat piesa Happy Ending pentru albumul ei din 1973 Food of Love.

În același an, un actor numit Marvin Lee Aday a fost la audiție pentru muzicalul lui Steinman, More Than You Merite. Perechea a încheiat o prietenie strânsă și, după ce Aday și-a schimbat numele în Meat Loaf, au început să lucreze la proiectul Bat Out Of Hell.

De-a lungul anilor, a avut mai multe conflicte cu Meat Loaf, care deseori ajungeau în sala de judecată, dar s-au împăcat la fel de frecvent, lucrând împreună la albumul din 2016 Braver Than We Are.

O declarație postată pe pagina de Facebook a lui Steinman a confirmat moartea compozitorului.

„Vor fi mult mai multe de spus în următoarele ore și zile în timp ce ne pregătim să onorăm acest uriaș al unei ființe umane și moștenirea sa glorioasă”, se citea.

„Deocamdată, fă ceva care te face să te simți tânăr, fericit și liber. El și-ar dori asta pentru tine!”

Managerul său, David Sonenberg, a declarat că Steinman a suferit un accident vascular cerebral în urmă cu patru ani și că sănătatea sa s-a deteriorat recent.

Celine Dion a adus, de asemenea, un omagiu, numind compozitorul „geniu muzical”.

„A avea ocazia să lucrez cu el a fost unul dintre cele mai mari privilegii ale carierei mele”, a spus ea. „Gândurile și rugăciunile mele se îndreaptă către familia și prietenii săi”.