Care ar fi impactul pe care l-ar avea asupra pământului un conflict nuclear?

Faptul că un război nuclear ar fi catastrofal pentru planetă nu mai e un secret. Dar în prezent, în urma unui un nou studiu, se modelează impactul pe care l-ar avea asupra atmosferei doar fumul provenit, în urma unui conflict nuclear, rezultatele fiind puțin spus ”sumbre”.

În contextul noilor descoperiri, se arată că daunele aduse mediului ar putea fi mai severe și ar putea dura mai mult decât se credea, scrie ScienceAlert.

Concret, modelele folosite în acest studiu sunt unele dintre cele mai actualizate și vizează reacțiile chimice complexe care ar avea loc în stratosferă, unul dintre nivelurile inferioare ale atmosferei Pământului.

Mai mult, ceea ce arată noile descoperiri, este că daunele aduse mediului, ar putea fi mult mai severe și ar putea dura mai mult decât se credea, fiind luată în calcul acum și pierderea ulterioară a stratului de ozon.

Impactul unui război nuclear cu 5 megatone și 150 megatone de funingine eliberate

În susţinerea sa, „Deși am bănuit că stratul de ozon va fi distrus după un război nuclear, dacă va fi prea mult fum, acesta ar bloca radiațiile ultraviolete ”, spune cercetătorul Alan Robock, de la Universitatea Rutgers în New Jersey.

În plus, „Acum, pentru prima dată, am calculat cum ar funcționa acest lucru și am cuantificat modul în care ar depinde de cantitatea de fum”, explică acesta.

Echipa a analizat impactul unui război nuclear atât regional, cât și global, cu 5 megatone și, respectiv, 150 megatone de funingine eliberate.

Astfel, un război nuclear ar duce la o pierdere medie a stratului de ozon de 75% pe parcursul a 15 ani, iar un război regional va avea ca rezultat o pierdere de 25% a stratului de ozon pe o perioadă de 12 ani.

Aşadar, atât explozia inițială, prin reacții chimice cu oxizii de azot, cât și fumul în sine produs prin încălzirea și reducerea fotochimiei care interferează cu interacțiunile atmosferice naturale, ar contribui la pierderea ozonului.

Iar, nivelurile ridicate de radiații ultraviolete care vor ajunge pe Pământ ar avea consecințe uriașe pentru oricine ar supraviețui exploziilor inițiale. Un război global ar fi foarte grav, dar un război regional ar fi devastator, susțin autorii.

Cele mai vechi modele de război nuclear din anii 1980 au prezis o ”iarnă nucleară”, cu fum provenit din explozii și incendii care vor bloca căldura Soarelui. Modelele ulterioare au luat în considerare felul în care creșterea temperaturilor ar putea afecta stratul de ozon prin încălzirea stratosferei.

În contextul altor studii realizate anterior, estimau că temperaturile globale vor reveni la valorile dinaintea războaielor nucleare după aproximativ 10 ani, însă conform acestui ultim studiu, perioada de răcire a climei terestre s-ar prelungi vreme de cel puțin 25 de ani.