Care sunt hobby-uri care îţi pot aduce un venit suplimentar?

În viaţa de zi de zi, dacă ai câteva hobby-uri, ți-ar putea deschide noi orizonturi dacă ai ști cum să le fructifici și te-ar putea ajuta să faci bani mai mulți. Un fel de venit pasiv care s-ar putea transforma într-un venit deplin și de lunga durată.

Astfel, în cadrul rubricii Banii tăi, Ziare.com îţi arată ce ai putea face cu pasiunile tale că să le transformi în activități permanente și foarte profitabile pentru bugetul personal.

Dintre Hobby-urile cunoscute ar fi fotografia. Dacă iți place arta fotografică și îți poți achiziționa un aparat foto, măcar unul de clasă medie, ar fi o modalitate excelentă de a câștiga bani în plus din pasiune. Te poți chiar angaja part-time. Poți face portrete pentru oamenii de afaceri. În condițiile actuale, pozele de nunta sau botezuri, evenimente sunt mai greu de realizat, dar dacă respecți cerințele oficiale, te poți descurca. Iţi poţi crea o pagină de Facebook şi un site şi te promovezi fără prea multe costuri.

Apoi, design de site-uri. Dacă ai simt estetic, știi să combini culorile și ceva talent la desen, poți câștiga bani din design de website-uri. Cu investiții minime, într-un calculator și în softuri, la care se adaugă materialele promoționale și cheltuieli de marketing, advertising pe Facebook și LinkedIn. Începi prin crearea propriului tău site și oferă-te să faci gratis câteva site-uri pentru prieteni, organizații neguvernamentale sau firme mici, pe care să le rogi apoi să scrie impresii pozitive despre rezultatul muncii tale.

Alt hobby este hand-made. Cine are talentul de a realiza obiecte originale, creațiile proprii hand-made, unicate, sunt cu mult mai apreciate decât obiectele care se găsesc de cumpărat în magazine. Îți poți vinde obiectele pe care le realizezi pe un site sau pe un blog sau la târgurile care se organizează de obicei la sfârșit de săptămână și în preajma sărbătorilor de peste an. Creează-ți o pagină Facebook și roagă-i pe prietenii tăi să te ajute s-o promovezi.

Mai este şi un instrument muzical. Dacă chiar te numeri printre norocoșii care stiu să cânte la un instrument muzical, poți profita de acest lucru și poți începe să predai lecții în grupuri mici sau în cadrul unor meditații individuale. Dacă vrei mai mult și îți place să fii apreciat de public, poți merge în localuri, restaurante pentru a le propune să cânți acolo seară de seară.

În contextul online, redactare și editare. Dacă ai darul vorbirii și al scrisului, poți deveni redactor freelancer pentru reviste, site-uri web sau pentru ziare care au nevoie de articole tematice şi pentru care să fii plătit. O altă modalitate este să-ți faci un blog care să atragă mulți vizitatori și, astfel, să câștigi din vânzarea reclamelor sau îți poți oferi serviciile companiilor pentru redactarea unor broșuri, rapoarte sau chiar discursuri.

Mai poţi fii antrenor sportiv. Dacă ești bun la un sport, poți câștiga bani că antrenor. Eventual, chiar poți să-ți iei un al doilea job part-time ca antrenor la o școală publică sau privată. Sau poți să-ți ofer serviciile în cadrul after-school-urilor. O altă posibilitate de a câștiga bani din această pasiune este să fii antrenor personal.

Mai recent, împachetare-despachetare. În străinătate, meseria de organizator de haine este din ce în ce mai căutată, în condițiile în care mulți oameni nu mai au timp să-și facă ordine prin casă, prin sertare, prin șifonier sau prin hârtii. Atunci apelează la o persoană specializată din exterior, care vine acasă și le pune lucruruile în ordine pentru bani. Totodată, poți lucra împreună cu agențiile imobiliare, oferindu-ți serviciile de împachetare și despachetare cu ocazia mutării locatarilor.

Poţi face foare bine prăjituri făcute în casă. Persoanele care știu să facă biscuiți și prăjituri acasă au un mare avantaj. Începe prin a participa la evenimente mici non-profit unde să le împarți gratuit, însoțite de cartea ta de vizită. Poți colabora foarte bine și cu firmele de catering sau poți vinde biscuiții și prăjiturile la târgurile de week-end. Investește într-un logo atractiv și în ambajale de calitate și cât mai originale.

De asemenea, plimbatul câinilor. Multe dintre persoanele care au animale de companie nu au și timpul necesar pentru a le plimba măcar o dată pe zi sau pentru a se ocupa corespunzător de ele. Dacă iubeșți animalele și ești o fire responsabila și grijulie, poți să dai anunțuri și să împarți pliante pentru a-ți oferi serviciile de plimbare a patrupedelor. Clienții mulțumiți te vor recomanda.

Cui nu-i place să facă shopping. Dacă îți place să mergi la cumpărături, știi foarte bine că este o pasiune destul de costisitoare. Sunt destul de multe persoane care fie nu au timp, fie nu pot să meargă la cumpărături. Poți cumpăra medicamente de la farmacie sau legume de la supermarket. Pregătește-ți cărți de vizită pe care să le împarți de fiecare dată când ocheșți un potențial client: mămici ocupate, vârstnici sau persoane cu prea puțin timp liber. Prețurile pentru un cumpărător personal începător ar fi de 10-15% din valoarea facturii.