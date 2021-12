Cheltuielile Kaufland România cu furnizorii locali s-au ridicat la 1,9 mld. euro

Retailerul Kaufland România este unul din principalii susținători ai producătorilor și fermierilor români. Compania depune eforturi constante pentru încurajarea afacerilor locale, pe care le consideră esențiale într-o societate durabilă, bazată pe principiile unei economii circulare.

Concret, Kaufland România a lansat cel mai recent raport de sustenabilitate, care oferă o analiză completă și transparentă pentru activitatea companiei în perioada martie 2020 – februarie 2021, din perspectiva investițiilor în portofoliul de produse, dezvoltat cu responsabilitate și grijă pentru nevoile consumatorilor, a mediului de lucru și politica de resurse umane a companiei, preocuparea față de mediu, lanțul de aprovizionare și, nu în ultimul rând, proiectele cu impact în comunitate.

Ca atare, abordarea sustenabilă vizează fiecare etapă a lanțului său valoric, compania împărtășind progresele din Raportul de Sustenabilitate pentru 2020 inclusiv la nivel de producători, fermieri și alți furnizori locali cu care colaborează.

Date publicate în Raportul de Sustenabilitate Kaufland România, arată că dintr- un total de aproximativ 2.900 de furnizori ai hipermarketurilor Kaufland, 2.400 au fost furnizori locali. Valoarea totală a cheltuielilor directe aceștia a fost de 1,9 miliarde de euro. Mai mult decât atât, din totalul de peste 24.000 de produse alimentare disponibile în portofoliul Kaufland România, peste 15.700 articole au fost, în anul financiar 2020, de origine națională.

în opinia sa, „Kaufland România aplică principiile sustenabilității în tot ceea ce face. Credem că abordarea sustenabilă este cea mai sigură cale spre o economie circulară și o Românie cu adevărat durabilă. Rolul producătorilor și femierilor locali este esențial în acest sens. Anul trecut ne-am concentrat cu atât mai mult în a-i sprijini și a veni cu soluții concrete care să-i ajute să depășească greutățile cauzate de contextul pandemic și să rămână performanți”, declară Valer Hancaș, Director Comunicare si Corporate Affairs, Kaufland România.

Astfel, de la debutul pandemiei, în martie 2020, ca măsură de sprijinire a furnizorilor săi locali, Kaufland a decis reducerea termenelor de plată: de la 7 zile la 3 zile pentru produse proaspete, respectiv de la 30 de zile la 7 zile pentru restul.

Compania a lansat programul „Porc născut și crescut în România”, o premieră în retail, Kaufland fiind singurul lanț în care carnea de porc are origine 100% românească, de la porci născuți în România. Carnea de porc ce provine din program se găsește în magazine în cadrul Raftului Românesc, semnalizat corespunzător la vitrinele cu servire asistată. De la lansarea primei etape a programului, în 2017, Kaufland a sprijinit în toți acești ani dezvoltarea fermelor de porci, pentru a putea oferi în magazine carne 100% românească, de la porci născuți, crescuți în România, dar și hrăniți cu cereale din România.

La începutul lui 2021, compania a început să lucreze, alături de Cooperativa Țara Mea, la ce avea să devină în luna mai a acestui an un nou program agricol pentru producătorii locali mici de fructe și legume, care le garantează siguranța cantităților cultivate și vândute, dar și un profit sigur.

Tot în baza evaluării Raportului de Sustenabilitate 2020, poziționat sub umbrela ”Povestea Mâinilor Bune”, Kaufland România a fost desemnată și anul acesta Cea mai sustenabilă companie din România, ca urmare a implicării și a investițiilor majore din zona proiectelor cu impact la nivel de economie, comunitate și de mediu.

Astfel, pentru al patrulea an la rând, Kaufland România a obținut primul loc în topul celor mai sustenabile companii din țară, cu 99 de puncte din 100, conform analizei realizate de agenția de consultanță The Azores și prezentate în cadrul ediției Romania CST Index de anul acesta. Kaufland România a fost recompensată cu distincția Gold Level, în cadrul conferinței „Best Practices in Corporate Sustainability 2021”, care a avut loc pe 9 decembrie 2021.

Aşadar, Premiul Gold Level reprezintă o recunoaștere a eforturilor Kaufland România de a reuni, într- un raport de sustenabilitate aliniat standardelor internaționale de raportare a sustenabilității Global Reporting Initiative (GRI) – toate informațiile non-financiare relevante, într-un exercițiu deplin de transparență, cooperare și asumare a unor obiective de investiții și performanță.