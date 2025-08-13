Începând cu anul 2026, proprietarii de mașini din Capitală vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar pentru impozitul anual, acesta urmând să fie stabilit nu doar în funcție de capacitatea cilindrică, ci și de norma de poluare a vehiculului. Decizia vine ca urmare a aplicării directivelor Uniunii Europene, care vizează reducerea emisiilor și încurajarea înnoirii parcului auto.

Impozit triplat la autoturisme. Cum se va stabili prețul în 2026

Pentru un motor cuprins între 1.400 și 1.600 cmc, actuala taxă de aproximativ 82 de lei ar putea ajunge, în funcție de clasa Euro, între 91 și 132 de lei, cu scenarii în care suma se poate chiar dubla sau tripla.

„Ceea ce ne-a cerut Comisia prin acest jalon este ca nivelul de taxare să nu mai fie doar în funcţie de capacitatea cilindrică, ci şi în funcţie de clasa euro. Înseamnă aplicarea unui coeficient la valoarea de impozit actuală care creşte în funcţie de clasa euro”, a explicat Felix Ardelean, director în cadrul Ministerului Transporturilor.

Critici privind impactul asupra șoferilor cu mașini vechi

Modificarea vine după ani în care impozitele au fost indexate anual cu inflația – doar în acest an, creșterea a fost de 10 lei la fiecare 200 cmc, potrivit Florin Trușcă, director în Sector 1. Mulți șoferi consideră însă că noile reguli dezavantajează vehiculele mai vechi, chiar și atunci când acestea sunt bine întreținute și mai puțin poluante decât mașini noi, dar neglijate.

Specialiștii auto atrag atenția că sistemul actual, bazat exclusiv pe capacitatea cilindrică, nu reflectă fidel impactul asupra mediului. „Acest impozit auto anual regândit pare să includă şi o componentă din fostul timbru de mediu, acel principiu de «poluatorul plătește». Celălalt element la care să se uite să fie puterea vehiculului. Doar capacitatea cilindrică nu o să fie suficientă. La maşinile electrice nu ai capacitate cilindrică”, a spus Adrian Mitrea, analist piaţă auto.

Acesta subliniază și dezechilibrul existent: „N-ar mai trebui să existe situaţia în care o maşină cu un motor de un litru plăteşte impozit sub 100 de lei pe an, iar o maşină cu motor de 3 litri plăteşte peste 3.000-6.000 de lei pe an.”

Obiectiv: reînnoirea parcului auto

Un alt motiv invocat pentru introducerea noilor criterii de taxare este îmbătrânirea accentuată a parcului auto românesc. Din cele peste 8,6 milioane de mașini aflate în circulație, aproape 3 milioane sunt Euro 4, vechi de aproximativ două decenii, iar peste un milion sunt Euro 3, fabricate la începutul anilor 2000. Doar 25% dintre autoturisme au mai puțin de 15 ani.

Ministerul Finanțelor a primit propunerile și pregătește variantele finale, urmând ca acestea să fie supuse consultărilor publice în perioada următoare.

„Am primit niște variante de lucru, dar nu sunt variantele finale. Sper să avem cât mai curând și consultarea și variantele finale, pentru că este dată fiind întârzierea de aproape 2 ani. Evident că există solicitări în a accelera procesul”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.