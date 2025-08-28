Inteligența artificială schimbă regulile jocului în retail și e-commerce. Cum îți adaptezi businessul la noile realități

Inteligența artificială schimbă regulile jocului în retail și e-commerce. În comerțul online și retailul românesc, succesul nu mai înseamnă doar vizibilitate sau poziția în Google. Odată cu avansul inteligenței artificiale, accentul se mută pe conversii, valoarea comenzilor și retenția clienților. Doina Vîlceanu, director de marketing la ContentSpeed, explică faptul că SEO tradițional este completat de strategii noi, precum AEO și GEO, axate pe răspunsuri concise, clare și citabile direct în rezultatele generate de AI. Practic, regulile s-au schimbat: nu mai contează doar câți vizitatori îți privesc vitrina online, ci câți cumpără și câți revin.

De la SEO la AEO și GEO: vizibilitatea într-o lume condusă de inteligența artificială

Timp de două decenii, regulile au fost simple: fii primul pe Google. Astăzi, paradigma se prăbușește, pentru că AI livrează răspunsul direct, fără să mai trimită utilizatorul spre site-uri. Diferențele sunt clare:

AI deja transformă experiența cumpărătorilor prin:

căutări interne inteligente;

recomandări personalizate;

chatbots pentru întrebări frecvente;

descrieri de produse adaptate diferitelor tipuri de public.

Chiar și așa, SEO nu dispare, ci se reinventează. Relevanța conținutului rămâne esențială, la fel ca adaptarea la noul mod de indexare.

Când traficul nu mai contează: ce metrici fac diferența

Scăderea traficului organic este deja vizibilă, mai ales la căutările informaționale unde AI oferă răspunsul în pagină. Pentru un magazin online, succesul se măsoară acum prin:

rata de conversie (CVR) – câți vizitatori cumpără efectiv;

valoarea medie a comenzii (AOV) ;

valoarea pe viață a clientului (LTV) ;

recurență – câți clienți revin.

Se trece de la metrici de „vanitate” (trafic, poziție) la metrici de business. Canalele prioritare devin: comunități proprii, e-mail marketing segmentat, influenceri de nișă, marketplace-uri și conținut evergreen.

Trei pași clari pentru adaptare:

Transformarea conținutului existent în formate „citabile” de AI (FAQ, ghiduri scurte, definiții). Dezvoltarea canalelor proprii (newslettere, SMS, aplicații mobile). Retenția clienților prin loialitate și comunicare personalizată.

O nouă eră pentru echipele de marketing: tehnologie + empatie

Pe măsură ce AI redefinește regulile, directorul de marketing devine un „dirijor” care combină creativitatea cu tehnologia. Algoritmii se schimbă rapid, costurile publicității cresc, iar atenția consumatorilor este fragmentată. Succesul cere:

diversificarea canalelor de promovare;

colectarea și folosirea inteligentă a datelor proprii;

echipe care înțeleg atât tehnologia, cât și experiența clientului.

AI descoperă tipare invizibile manual și permite ajustarea în timp real a ofertelor. Dar rolul uman rămâne esențial: înțelegerea clienților, construirea încrederii și crearea unor experiențe memorabile. În final, brandurile care pun accent pe transparență, servicii rapide și relații autentice cu clienții vor rămâne în față, indiferent de algoritmi.