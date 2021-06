JTI România a avut creşteri ale afacerilor de 1,3 miliarde de euro, în 2020

Anul trecut, cifra de afaceri înregistrată de JTI, pentru cele două entităţi cu care îşi desfăşoară activitatea în România, JTI Trading şi JTI Manufacturing, a depăşit 6,3 miliarde de lei (1,3 miliarde de euro), în creştere cu peste 16% faţă de 2019, conform raportărilor financiare finale pentru anul trecut, potrivit unui comunicat al companiei, transmis joi AGERPRES.

Iar, 75% din cifra de afaceri, respectiv 4,8 miliarde de lei, reprezintă sume virate la stat: accize, TVA şi alte taxe şi contribuţii, în creştere cu circa 13% faţă de anul precedent.

Astfel, profitul celor două entităţi JTI în 2020 este de peste 731 milioane de lei, în creştere cu 34% comparativ cu 2019.

„Într-un an de criză fără precedent, am demonstrat că facem parte dintr-o industrie rezilientă, pe care statul s-a putut baza. În 2020, vânzările legale au crescut pentru că piaţa neagră a scăzut la sub 10%, pentru prima dată în 15 ani, politica fiscală a fost predictibilă, iar cadrul de reglementare nu a suferit schimbări majore sau neaşteptate. Pe durata pandemiei ne-am confruntat însă şi cu dificultăţi: protejarea oamenilor, închiderea unor magazine, restricţiile din HoReCa. Reamintesc că în 2020 s-a dezbătut în Parlament cea mai radicală iniţiativă anti-tutun, care prevedea printre altele interzicerea expunerii produselor din tutun în magazine şi interzicerea oricăror sponsorizări din partea companiilor de profil, iniţiativă a cărei adoptare ar fi dus la expansiunea contrabandei şi ar fi lovit şi mai mult sectorul cultural, atât de grav afectat. Ne bucurăm că putem să ne desfăşurăm activitatea sprijinind în continuare Vama Română şi Poliţia de Frontieră, precum şi comunitatea în care muncim şi trăim, prin programele sociale şi culturale pe care le derulăm în România de mai bine de 20 de ani”, a declarat Evgeny Nikolsky, General Manager JTI România, Moldova şi Bulgaria.

În prezent, JTI este una dintre primele companii multinaţionale stabilite local, încă din 1993 şi a investit până acum în România peste 250 milioane de euro. Recent, compania a anunţat o investiţie de 60 de milioane de euro în următorii trei ani pentru modernizarea capacităţilor de producţie ale fabricii din Bucureşti. În momentul de faţă, aproximativ 70% din producţia JTI Manufacturing este exportată în circa 50 ţări.

În acest sens, România este al treilea producător european de ţigarete, după Germania şi Polonia. Conform INS, în 2020 totalul exporturilor a fost de peste 1,3 miliarde de euro, contribuţia pozitivă a tutunului la balanţa de plăţi fiind de circa un miliard de euro.

În contextul contribuabilităţi, veniturile provenite din accizele pentru produsele din tutun au crescut în prima parte a anului cu peste 12,5% (de la an la an), ceea ce înseamnă că sectorul tutunului este unul dintre cei mai solizi contribuabili la bugetul statului, conform ultimei excuţii bugrtare anunţate.

Aşadar, JTI este unul dintre cei mai mari producători mondiali de produse din tutun şi produse pentru vapat, cu operaţiuni în peste 130 ţări. Cu sediul la Geneva, Elveţia, JTI are peste 44.000 de angajaţi, fiind membră a grupului Japan Tobacco.