Renault Group şi STMicroelectronics au încheiat un parteneriat strategic

Renault Group şi STMicroelectronics anunţă încheierea unui acord de cooperare strategică în domeniul concepţiei, dezvoltării, fabricării şi furnizării către Renault Group a unor produse şi soluţii adaptate pentru sistemele de electronică de putere instalate pe vehiculele cu baterie şi hibride, potrivit unui comunicat remis vineri AGERPRES.

În cadrul parteneriatului, se discută ca aceste tehnologii, să fie destinate la reducerea pierderilor de putere şi îmbunătăţirea eficienţei, care vor avea un impact major asupra autonomiei şi încărcării vehiculelor electrice.

„Aceasta se va traduce printr-o scădere a costului bateriilor, o creştere a autonomiei, o reducere a timpului de încărcare şi o diminuare a costului pentru utilizator.”, se menţionează în comunicat.

Astfel, Renault Group şi STMicroelectronics vor lucra împreună pentru a îmbunătăţi performanţa energetică a aplicaţiilor Renault Group pentru vehicule electrice şi hibride, utilizând tehnologiile şi semi-conductorii cu bandă largă dezvoltaţi de STMicroelectronics.

„Cele două companii vor colabora pentru dezvoltarea de componente eficiente, adaptate şi modulare, corespunzătoare nevoilor tehnologice ale Renault Group în materie de dispozitive din carbură de siliciu (SiC), de tranzistori din nitrură de galiu (GaN) precum şi de module asociate.”, se mai spune în comunicat.

În calitate de partener cheie al Renault în materie de inovaţie, STMicroelectronics va beneficia de volumele importante garantate de utilizarea anuală a acestor module şi tranzistori de putere începând din 2026-2030.

„Suntem încântaţi să cooperăm cu STMicroelectronics, lider de piaţă în electronica de putere avansată şi să dezvoltăm împreună tehnologii care urmăresc îmbunătăţirea capacităţii energetice a bateriilor vehiculelor noastre electrice şi hibride şi performanţele lor, atât dinamice cât şi în timpul încărcării. Acest parteneriat garantează aprovizionarea viitoare cu componente cheie care vor contribui la reducerea cu 45% a pierderilor de energie şi la diminuarea cu 30% a costului unui grup motopropulsor electric. Această cooperare tehnologică ne va ajuta să ne concretizăm ambiţia de a democratiza accesul la vehiculele electrice” a declarat Luca de Meo, CEO al Renault Group.

La rândul său, Jean-Marc Chery, Preşedinte şi Director General al STMicroelectronics a afirmat că ST se află în avangarda dezvoltării de semiconductori de putere avansaţi care permit sectorului mobilităţii să facă trecerea la platforme electrificate.

„Datorită unor produse şi a unor soluţii mai eficiente în plan energetic şi bazate pe materiale de înaltă tehnologie precum carbura de siliciu şi nitrura de galiu, vom susţine strategia Renault Group dedicată viitoarei sale generaţii de platforme electrice şi hibride. ST şi Renault Group împărtăşesc o viziune comună privind necesitatea unei mobilităţi mai durabile. Acest parteneriat marchează o nouă etapă în procesul de diminuare progresivă a emisiilor de CO2 angajat deja de sectorul mobilităţii şi de furnizorii acestuia”, a menţionat Jean-Marc Chery.

În contextul auto, în centrul viziunii şi soluţiilor propuse de Renault Group şi ST Microelectronic se află dezvoltarea durabilă şi tehnologia durabilă.

„Pentru ST, acest parteneriat este o dovadă în plus că tehnologiile şi produsele sale sunt indispensabile pentru a asigura tranziţia către o mobilitate mai durabilă precum şi către o gestiune avansată a energiei şi puterii pentru toate tipurile de sisteme şi de aparate. Tranziţia către tehnologii mai eficiente în plan energetic şi îmbunătăţirea performanţelor energetice în funcţionarea vehiculelor electrice şi hibride vor permite Renault Group să continue să-şi reducă emisiile de CO2, conform obiectivului său de a ajunge la emisii zero în Europa la orizontul anului 2040 şi în întreaga lume în 2050.”, se mai spune în comunicat.

O prezentare a ecosistemului tehnologic Renault, incluzând cooperarea strategică cu STMicroelectronics, va avea loc cu ocazia conferinţei online Renault eWays care va avea loc miercuri 30 iunie 2021 la ora 12:00 (Ora României).

Astfel, în cadrul acestui eveniment, Luca de Meo şi echipa sa vor prezenta strategia care urmăreşte să plaseze Renault Group în avangarda electrificării prin producţia de Vehicule Electrice accesibile şi rentabile.

Renault Group este prezent în peste 130 de ţări şi are peste 170.000 de salariaţi. În 2020, grupul a vândut 2,9 milioane de vehicule. Preocupat de protejarea mediului înconjurător, Renault Group are ambiţia de a ajunge la emisii zero de CO2 în Europa în 2040.

STMicroelectronics este o companie specializată în domeniul microelectronicii. Tehnologiile create de ST permit o mobilitate mai inteligentă, o gestiune mai eficientă a energiei şi a puterii şi desfăşurarea la scară mare a Internetului Obiectelor (IoT) şi a tehnologiei 5G.