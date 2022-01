Sorin Câmpeanu: Bursa de studiu de 150 de lei se acordă elevilor cu medii de la 7.50 în sus

Luni 17 ianuarie 2022, Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a vorbit despre bursele de studii ale elevilor, subliniind că varianta implementată nu este cea perfectă. În plus, oficialul de la Educație mai spune că este adeptul creșterii cuantumului burselor.

Astfel, Sorin Câmpeanu, a declarat că bursa de studiu este 150 de lei și că se acordă elevilor cu medii de la 7.50 în sus. Totuși, el spune că sunt elevi care nu se bucură de această bursă deoarece nu mai este bursă de merit, ci de studiu,

În opinia sa, ”În loc să te bucuri la o brusă de studiu, dacă într-adevăr îndeplineşti toate condiţiile, care se acordă de la 7.50 şi care este 150 de lei pe lună, anul ăsta, reclami faptul că nu mai iei bursa de merit care era 100 de lei. Păi e mai mult, 150 de lei pe lună, doar că nu se mai numeşte de merit. Dacă alergăm acum după coroniţe şi merit, nu cred că este bine, iar în mine nu o să găsească un partener în această problemă”, a declarat Sorin Cîmpeanu, la Digi24, luni seara.

Cuantumul burselor ar putea crește pentru cei care fac performanță

În plus, ministrul a precizat că își dorește ca valoarea burselor să crească pentru elevii care fac perfomanță. El spune că ar dori ca bursele pentru acești elevi să fie în valoare de 1.000 de lei.

În contextul financiar, ”O să găsească un partener în mărirea cuantumului burselor pentru cei care într-adevăr fac performanţă. Am mărit deja doar de anul trecut, până anul acesta, bursa de performanţă, de la 100 la 500 de lei, aş vrea să ajungă chiar la 1.000 de lei pe lună bursa de performanţă, aş vrea să cresc cuantumul pentru bursele sociale, bursele sociale să ajungă exact la acei elevi care au într-adevăr nevoie din perspectivă socială, economică sau medicală, să poată fi cumulate, în aşa fel încât un părinte care are copii care înţeleg importanţa şcolii să înţeleagă şi el, la rândul lui, că trimiţându-şi copiii la şcoală, prin suma mai multor burse, s-ar putea să ajungă mai mult decât salariul lui, pentru care munceşte în fiecare zi”, a mai afirmat Sorin Cîmpeanu.

În contextul educaţional, ministrul a venit cu o propunere pentru cei care au medii mari și spune că ar trebui ca primii trei din fiecare clasă să fie cei care primesc burse de merit, dacă au media minim 9, explicând că au existat situații în care din 35 de elevi, 33 au avut media 10 și atunci nu s-a putut face diferențierea.

De asemenea, Sorin Cîmpeanu a fost întrebat când se va lua o decizie în privința burselor, iar el a declarat că se lucrează deja la ordinul de ministru.

Pentru viitor, ”Lucrăm deja o ordinul de ministru şi o să ne consultăm. O explicaţie de ce să nu aibă mai puţin de media 9, e că poţi ajunge la situaţia unor clase din care nimeni nu ia examenul de Bacalaureat şi totuşi să dai acolo burse de merit. Nu e în regulă. Eu sunt convins că anul viitor se va rezolva şi voi susţine şi creşterea cuantumului burselor şi creşterea bugetului de burse, dar pe baze mai corecte, iar acest lucru, ca să nu mai fie modificat de la un an la altul să fie cuprins şi într-un proiect al unei legi a Educaţiei care voi face tot posibilul să fie disponibil cât mai curând în consultare şi dacă se poate să parcurgă întreg procesul de validare, până la finalul acestui an calendaristic, este foarte bine, iar din această lege să facă parte şi criteriul de acordare a burselor. A fost o primă etapă prin care am adus spre normalitate în situaţia dată aceste reguli, nu este varianta perfectă, o spun şi o recunosc, dar prin consultare sunt convins că împreună vom ajunge la o variantă care să fie foarte bună şi foarte stabilă, şi în interesul copiilor”, a mai declarat Sorin Cîmpeanu.