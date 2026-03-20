Avertisment Rompan – pâinea se scumpește cu până la 10% până la finalul lunii

Prețul pâinii și al produselor de panificație ar putea crește cu până la 10% chiar până la finalul acestei luni. Avertismentul vine direct de la Aurel Popescu, președintele organizației patronale Rompan, care acuză scumpirea carburanților și lipsa de măsuri guvernamentale pentru protejarea industriei alimentare.

Scumpiri iminente în panificație

Impactul se va simți direct în buzunarele românilor, iar producătorii susțin că nu mai pot absorbi costurile suplimentare. Întrebat direct dacă ne putem aștepta la majorări de preț, președintele Rompan a fost tranșant.

„Se pare că da, pentru că, din păcate, Guvernul văd că nu s-a gândit la industria alimentară și este foarte grav ceea ce se întâmplă. (…) Noi suntem cei care băgăm mâna în buzunarul cetățeanului. Noi avem 15-20% ponderea cheltuielilor energetice în total preț de cost și atunci nu putem susține treaba aceasta mult timp. Noi deja contabilizăm plusurile de costuri care au apărut și foarte curând o să trebuiască să ieșim să facem ce trebuie, adică să ne punem de acord. Până la sfârșitul lunii, cred, maxim”, a precizat Aurel Popescu.

Cât de mare ar putea fi majorarea

Iar cifrele vehiculate sunt îngrijorătoare. Deși inițial se vorbește de o majorare de sub 10 procente, scenariul s-ar putea schimba dramatic dacă prețul la pompă continuă să explodeze. Cum vine asta? Ei bine, totul depinde de evoluția pieței de carburanți, care poate duce majorările la un alt nivel.

„În momentul de față cred că este cu o cifră, dar dacă se preconizează ce se spune, că e 12 – 15 lei litrul de motorină, se schimbă datele problemei și nu vreau să arunc în aer nu știu ce”, a menționat liderul patronatului.

V-ați gândit ce ar însemna un litru de motorină la 15 lei pentru întregul lanț de producție și distribuție?

Trei soluții propuse Guvernului

Dar producătorii nu stau cu mâinile în sân. E drept că, până la urmă, decizia e la politicieni. Rompan a înaintat deja Executivului un set de măsuri menite să tempereze impactul acestor scumpiri. Președintele patronatului (prezent la târgul GastroPan de la Sibiu) a detaliat cele trei căi posibile pentru a evita șocul la raft.

„Este foarte simplu. Noi i-am propus Guvernului trei modalități: unu să reducă acciza și taxa pe valoarea adăugată pentru combustibil și se întâmpla la toată lumea și era toată lumea cât de cât liniștită. A doua variantă, să fim cu furnizori care sunt și producători de energie, cum este Hidroelectrica, Nuclearelectrica și de gaze, cum e Romgazul. Și atunci, dacă am avea prețul de producător, poate reușim să ținem pe loc și prețurile la alimente. Și a treia variantă, este clar că trebuie redus prețul la pompă și așa cum se dau tichete pentru agricultori, cum se dau pentru transportatori, se pot da și pentru industria alimentară”, a mai detaliat președintele Rompan.

Declarațiile au fost făcute în cadrul celei de-a 17-a ediții internaționale a târgului GastroPan, cel mai mare eveniment de panificație, cofetărie și alimentație publică din țară, organizat la Sibiu între 19 și 21 martie.