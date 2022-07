Care sunt alimentele pe care trebuie să le consumi cu coajă și nu știai

Când vine vorba de alimentație, oamenii nu știu chiar toate secretele fructelor sau ale legumelor. Acest lucru duce la o risipă a produsului, dar și la o privare a organismului de anumiți nutrienți care se regăsesc în coajă.

În plus, unele vitamine se regăsesc și în codița sau semințele alimentelor, fapt cunoscut de puțini oameni. Pentru a remedia cât de cât această problemă de mediu și de sănătate informăm care sunt alimentela pe care trebuie să le consumi cu coajă.

Kiwi – cu toate că are o coajă păroasă și țepoasă, este bogată în antioxidanți. Aceasta conține o cantitate de 3 ori mai mare decât pulpa fructului. Consumul regulat poate combate boli fatale și are proprietăți antiinflamatoare și antialergice. Coaja de kiwi mai poate ajuta în lupta cu stafilocii si E.coli. Cele mai bune fructe sunt cele aurii, care au coaja mai dulce și mai puțin păroasă.

Bananele – Într -o descoperire recentă din Taiwan, schimbă tot ceea ce știai despre coaja de banană. Se pare că extractul ei conține multă serotonină care poate combate depresia. Mai este bogată și în luteină, substanță care protejează ochii de ultraviolete și cataractă. În plus, dacă te freci cu coajă de banană pe dinți vor deveni mai albi, în timp. Cercetătorii susțin că trebuie să fiebem coaja timp de 10 minute în apă, iar după ce s-a răcit lichidul bine, să îl bem. Dacă aveți robot sau faceți un smoothie, puteți pune banana cu tot cu coajă, dar doar după ce ați spălat-o bine în prealabil.

Usturoiul – coaja acestuia conține 6 compuși antioxidanți, după cum susțin cercetătorii niponi care au făcut descoperirea. Aceștia luptă cu îmbătrânirea corpului și ne protejează inima. Este indicat ca usturoiul verde, care apare primăvara, să fie consumat cu tot cu coaja care încă nu este uscată. Trebuie doar spălat bine de pământ fiecare cățel în parte. Dacă coaja e uscată, poți găti toată căpățâna pe grătar sau la abur, ca să o înmoi. La mâncare poți pune cățeii zdrobiți cu tot cu coajă, tăind doar moțul tare de unde îi ies mustățile

Citricele – în urma cercetărilor cea mai bună coajă pentru organismul uman este cea de portocale sau mandarine. Este bogată în flavonoide care reduc colesterolul rău, dar nu afectează deloc nivelul celui bun. Antioxidanții din coajă sunt de 20 de ori mai puternici decât cei din sucul citricelor. Partea albă de sub coajă este și ea bogată în pectină. Este indicat să speli bine citricele de ceara de pe ele, apoi să răzuiești coaja și să consumi fructul cu tot cu învelișul alb.

Dovleci – aceştia au o coajă bogată în zinc, pentru piele și unghii, sau beta caroten pentru inimă. Acesta protejează întreg organismul de boli fatale, consumat regulat. Cu toate că are o coajă tare, poate fi tocată mărunt sau răzuită înainte de a se face compoziția pentru plăcintă. Mai poate fi fiartă sau coaptă. Semințele de dovleac sunt bogate în Omega 6 și acizi grași esențiali. Sunt foarte bune pentru creier și le poți consuma crude, prăjite sau puse în salate.

Cartofi – este coaja pe care toți românii o aruncă, de zeci de ani. Dar este o mare greșeală deoarece este o reală fabrică de nutrienți. Un cartof mediu va avea în coaja sa jumatate din porția zilnică recomandată de fibre solubile, potasiu, fier, fosfor, zinc și vitamina C. Pe scurt, leguma e mai bogată în vitamina C decât portocalele și e indicat să o consumi la răceală. Cartofii trebuie să fie spălați bine cu un burete de vase înainte de a fi consumați cu coajă. Evident, orice bubă trebuie înlăturată cu cuțitul.

Castraveți – această legumă bogată în apă este plină de minerale și vitamine. Compusul ei principal este dioxidul de siliciu din coajă, care ajută la formarea colagenului. Va ajuta ca pielea ta să fie sănătoasă și frumoasă, dar nu este deloc recomandată persoanelor care au probleme cu stomacul și se balonează des.

Merele – despre acestea cercetătorii de la Universitatea Cornell susțin că 87% dintre fitochimicalele care luptă împotriva cancerului sunt în coaja acestor fructe. În plus, acest fruct e bogat în fibre și va ajuta mult tractul digestiv. Este indicat să speli bine merele înainte de consum, mai ales în apă caldă pentru a înlătura ceara de pe ele.

Vinetele – coaja unei singure legume conține 200 de mg de potasiu și 13 mg de magneziu. În plus, are un antioxidant bun pentru creier, care ajută la protejarea celulelor sale. Este indicat a se consuma vânăta cu tot cu coajă, la cuptor sau la grătar, și în combinație cu nucile.

Ceapa – coaja ei, fie verde sau uscată, conține flavonoide care îți protejează sănătatea. Mai regăsim în ea antioxidanți și substanțe cu efect anti-inflamator. Cel mai simplu este ca ceapa de toamnă, care are frunzele uscate, să fie curățată de foile pătate sau arse, și cele bune să fie adăugate în mâncare după ce sunt spălate cu apă caldă pentru a se mai înmuia.

Mango – acesta este un fruct pe care românii nu îl consumă des, dar când o fac îl curăță de coajă. Este o greșeală deoarce aceasta conține substanțe care ajută la arderea grăsimilor și inhibă producția de țesut gras. Cel mai simplu ar fi să consumi alimentul ca pe măr, cu tot cu coajă, fie crud, fie în smoothie sau gătit.

Sfecla – aceasta are un gust neobișnuit datorită cantității mari de minerale și vitamine. Este o legumă ce luptă împotriva ridurilor și altor afecțiuni ale pielii. Combate anemia prin aportul ridicat de vitamine, fier și acid folic. Este bun pentru cei care au un număr scăzut de globule roșii. Este un antiinflamator bun, întărește imunitatea, detoxifică

și energizează. Coaja conține complexul de vitamina B, mangan, vitamina C și A, potasiu, fosfor, iod, magneziu, sulf, calciu, fier și antioxidanți.

Morcovul – seştie că aceasta este o altă legumă pe care românii o curăță de coajă de ani de zile. Din păcate, așa se aruncă majoritatea nutrienților și vitaminelor pe care morcovii le dețin. În plus, mai au și caroten care protejează ochii și pielea, precum și minerale ca potasiu, iod, fosfor și fier. Toți acești nutrienți se află în coaja pe care o aruncăm, ducând astfel la privarea organismului de aceste beneficii pentru sănătate. Morcovul trebuie spălat bine de pământ și curățat de mustăți sau de unele bube pe care le are, apoi consumat cum este.

Păstârnac – este bogat în fibre, minerale, vitamine și nu conține colesterol. Are mult potasiu, cupru, vitamina K, E, B3 și C, precum și zinc, seleniu, fier, calciu și mangan. Se digeră ușor și nu prezintă risc de alergii. Dacă îl veți consuma cu coajă, o să vă stimuleze rinichii, glandele digestive și vezica urinară.

Avocado – dacă este organic, puteți consuma coaja fără probleme, dar doar după ce ați spălat-o foarte bine. Trebuie doar să alegeți soiul cu pielea subțire, cum este Criollo. Acest tip de avocado conține mai putine substanțe amare care dau un gust neplăcut cojii, dar vin cu un aport bogat de antioxidanți.

Aşadar, pe lista alimentelor pe care le poți consuma cu coajă se mai află: kaki, fructe de pădure, piersici, pepeni, papaya, starfruit, ridiche, dovlecel, sparanghel verde, chili, smochine, mazăre de zăpadă, cartofi dulci, anghinare, țelină, ghimbir, chimen dulce sau gulie.