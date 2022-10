Petre Daea: „În curând deschidem Casa de Comerţ, care să strângă produsele de la micii producători”

În România, apare o nouă instituție. Iar ministrul Agriculturii a venit cu mai multe detalii în acest sens, precizând, de asemenea, că aceasta va fi deschisă în curând. Petre Daea a vorbit și despre calitatea produselor din România, subliniind că acestea sunt mult mai bune calitativ decât cele din import.

Concret, Ministrul Agriculturii a fost invitat la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai„, acolo unde a făcut mai multe dezvăluiri, atât despre viața sa personală, cât și despre cea profesională. Astfel, oficialul a povestit cum merge o zi de lucru la minister, însă a venit și cu vești bune pentru producătorii de la noi din țară.

Astfel, duminică seara, Petre Daea a anunțat că încă dorește să pună bazele unei Case de Comerț care ar avea ca scop colectarea produselor micilor producători români și livrarea acestora către consumatori. În prezent, a mai spus ministrul, există o astfel de casă care poartă numele Casa de Comerț Unirea, însă activitatea este la nivel engros. Mai precis, produsele sunt livrate în cantități mari către lanțurile de magazine.

În opinia sa, „Nu, categoric nu. Si dovada o fac rezultatele obtinute de agricultorii romani. Sigur, vorbim si de afcerile insemnate, dar vorbim si de producatorul mic, care are nevoie de Casa de Comert, care sa adune aceste produse si sa le duca la consumatorii care vizeaza aceste produse. AM convenit ca produsele romanesti sunt superioare produselor straine, la pret sunt mai ieftine, dar este nevoie ca aceasta Casa de Comert, pe care o sa o deschidem in curand, sa le faca accesibile”, a răspuns Petre Daea, după ce a fost întrebat dacă agricultorul român este condamnat la sărăcie.

Produsele din România, mai bune decât cele din import

În plus, ministrul Agriculturii a reiterat ideea că produsele din România sunt mult mai bune calitativ față de cele din import, dar și mai ieftine. De aceea, ministrul a făcut un apel la oameni să consume mai multe alimente românești.

Astfel, „In primul rand nu ar trebui. Pentru ca nu suntem atenti. Am facut o echipa mixta cu specialisti care au plecat in tarile de unde importam. Este vorba si despre etichetarea si prezentarea produselor respective. Dar lumea a inceput sa inteleaga, desi tot mai suntem atrasi de eticheta, ne ducem dupa aia mai colorata. Trebuie sa etichetam produsele romanesti, ca romanii sa stie si sa consume. Nu mancam mai prost, daca folosim produse romanesti. Daca mancam produse de afara, e mai greu sa ai incredere. Sa mancam produse romanesti, cunoastem producatorul, avem trasabilitate. ANPC vad ca e extrem de activ, cu actiuni concrete, si bine face, pentru a-i informa pe cosumatori care este situatia in piata”, a precizat ministrul Petre Daea, după ce jurnalista Denise Rifai l-a întrebat care este motivul pentru care românii mănâncă mai prost decât restul cetățenilor din celelalte state europene.

Niciun secret în agricultura capitalistă pentru Petre Daea

În contextul profesional, cănd a fost întrebat, ministrul Agriculturii, dacă acest domeniu mai are vreun secret pentru el, oficialul român a răspuns că nu deoarece a învățat meseria la timp.

Astfel, „Sunt secrete, dar pentru meseria mea, nu. Nu exista secret, pentru ca am invatat-o la timp. Nu am facut Stefan Gheorghiu. AM terminat facultatea cu cea mai mare bursa posibila, bursa Gheorghiu Dej, care era un singura pe institut. Eu am reusit prin notele mele sa iau bursa cea mai mare, urmare a faptului ca am considerat ca am mers acolo sa invat tainele unui domeniu extrem de complex”, spune oficialul român.

Conștiința și misiunea, singurele lucruri care îl dictează pe ministrul Agriculturii

În viaţa persolală, Petre Daea a mai precizat că singurele lucruri are îl dictează sunt conștiința profesională și misiunea care i-a fost dată, cea despre care spune că nu a fost deloc una ușoară deoarece vine la pachet cu mai multe probleme.

În viziunea sa, „Conștiința și misiunea! Conștiința profesională și misiunea pe care o am de această dată, nu ușoară, care creează o serie întreagă de probleme, din punct de vedere al confortului în familie, pentru că nu este simplu, în familie, să nu te regăsești, te întâlnești cu soția doar câteva ore pe noapte. Atunci când ajungi acasă și, să zicem, pui capul pe pernă și te gândești dacă în ziua respectivă ai făcut ceva ce trebuia. Acest lucru îl fac zilnic. Eu am și o sa las la Ministerul Agriculturii și dvs., presa în general, să puteți urmări ce a făcut Daea cât a fost în această funcție în fiecare zi. Am un consilier care îmi cronometrează activitatea și îmi măsoară rezultatele muncii zilnice. Misiunea mea este să fac ce trebuie pentru această țară și să mă folosesc de cunoștințele pe care le am și să-mi îndeplinesc, spuneam, sarcinile în așa fel încât lumea să poată să mă vadă pe stradă ca un om care a fost sprijinul lor și pentru care eu am lucrat”, spune ministrul Petre Daea.

Motivul pentru care Petre Daea a scăpat de procurorii DNA

Așa cum era de așteptat, Denise Rifai l-a întrebat pe ministrul Agriculturii cum a reușit să scape de procurorii DNA, în contextul în care acesta a fost incriminat în dosarul 570/P/2005, de către Parchetul General, și în dosarul 272/P/2004.

„Pentru ca nu am fost in undita lor, nu aveau de ce sa ma prinda pe mine. Lucrurile sunt bine cunoscute, eu nu am fost coleg de facultate cu persoana care a luat societatea aia, era in perioada aia campul deschis privatizarilor si au facut-o. Iata de ce e Petre Daea acum, cu dumneavoastra, pentru ca nu am avut nicio legatura. Lamurim tot, nu ma feresc de nicio intrebare si stiti acest lucru. Nu a fost niciun fel de interventie”, mai spune ministrul Agriculturii.