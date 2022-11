Statul român le va plăti consumatorilor vulnerabili, facturile la energie

În România, coaliția de guvernare are în vedere un proiect de lege prin care românii pot primi suma de 1400 de lei pentru plata facturilor la energie.

În plus, ministrul Muncii, Marius Budăi, a confirmat că pensiile vor fi majorate cu 12,5%, de la 1 ianuarie 2023.

Astfel, „Va fi o creștere a valorii punctului de pensie pentru toți la fel, așa cum este normal și constrituțional și vom crește punctul de pensie până la 1784 lei. Pensionarii care au sub 3000 lei vor beneficia de măsuri de sprijin”, a spus Marius Budăi.

Se dau bani pentru plata facturilor: 1400 de lei în două tranşe

În contextul social, coaliția de guvernare vrea să impună o nouă formă de ajutor social pentru pensionarii români. Noua măsură prevede ca persoanele cu venituri mai mici de 2000 de lei pe lună să primească câte 700 de lei în două tranşe, ianuarie şi septembrie, ca ajutor pentru facturile la energie, pentru un total de 1400 de lei.

În acest sens, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, a spus că acest program s-ar axa pe acea categorie de pensionari cu limita de vârstă în 60 de ani și cu un venit lunar până în 2.000 de lei.

În informaţiile sale, „Pentru cei 700 de lei propunerea este ca vârsta să scadă la 60 de ani, iar veniturile să cuprindă toți cei care au până în 2.000 de lei. Această măsură vizează aproximativ 4 milioane de beneficiari, iar cea cu 50 de euro pe undeva la 2,4 milioane.”, a spus purtătorul de cuvânt Ionuț Stroe.

Pensiile cresc cu 12,5%

În contextul socio-financiar, coaliţia de guvernare a decis luni, 21 noiembrie, să crească valoarea punctului de pensie cu 12,5% începând cu data de 1 ianuarie 2023, dar şi să acorde un sprijin destinat special pentru bătrânii cu venituri mai mici. Cel mai mare ajutor va fi primit de pensionarii care au pensiile sub 1.500 de lei.

Concret, cum arată, mai exact, valorile şi pragurile pentru acest sprijin financiar

– 12,5% – cresc pensiile din 1 ianuarie 2023

– 1.000 lei – sprijin acordat în două tranșe în 2023 bătrânilor cu pensia sub 1.500 lei

– 800 lei – sprijin acordat în două tranșe în 2023 bătrânilor cu pensia sub 2.000 lei

– 600 lei – sprijin acordat în două tranșe în 2023 bătrânilor cu pensia sub 3.000 lei

– 30% – valoarea indexării indemnizațiilor veteranilor de război și urmașilor

– 1.400 lei/an ajutor pentru energie: pentru persoanele cu venituri sub 2.000 lei/lună

– 125 lei/lună – valoarea voucherelor pentru alimente și masă caldă

– alocațiile vor fi majorate cu rata inflației

– va fi acordată a 13-a indemnizație pentru persoanele cu handicap

– 4.000 lei – salariul minim brut în domeniul construcțiilor

– 3.000 lei – salariul minim pentru celelalte categorii de români