Acțiunile din Asia diminuate de retragerea tehnologiei, activele SUA constante

Acțiunile asiatice au încercat să evite miercuri o a patra sesiune consecutivă de căderi, pe măsură ce futures-urile bursiere americane s-au stabilizat în urma unei retrageri a iubitorilor de tehnologie cu capacitate mare.

Sărbătorile în Japonia, China și Coreea de Sud au contribuit la amortizarea piețelor, lăsând cel mai larg indice MSCI al acțiunilor Asia-Pacific în afara Japoniei cu 0,1%.

Japoneza Nikkei a fost închisă, dar contractele futures au recuperat pierderile timpurii până la 28.850, comparativ cu ultima închidere de numerar de 28.812.

Nifty 50 din India a început cu 0,7% înaintea unui discurs al guvernatorului băncii centrale din țară, care ar putea include modificări de politici pentru a sprijini economia afectată de pandemie.

Contractele futures Nasdaq au crescut cu 0,3% după o scădere accentuată peste noapte, în timp ce contractele futures S&P 500 au adăugat, de asemenea, 0,3%.

Nasdaq a scăzut marți cu 1,9%, pe măsură ce unele nume mari de tehnologie au intrat în profit, inclusiv Microsoft Corp, Alphabet Inc, Apple Inc și Amazon.com Inc.

Evaluările întinse au fost testate atunci când secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a spus că pot fi necesare creșteri ale ratei pentru a opri supraîncălzirea economiei.

Ulterior, ea a iscat comentarii, dar a reamintit investitorilor că ratele vor trebui să crească la un moment dat, în viitor.

„Inflația moderată și o Fed în mișcare lentă vor continua să susțină, dar inflația și o Fed reactivă s-ar putea dovedi a fi negative pentru evaluări”, a declarat Tapas Strickland, director de economie la NAB.

„Oricum, randamentele și acțiunile sunt probabil în tandem, cu atât mai bine decât datele economice preconizate care continuă să conteste orientarea ratelor băncilor centrale.”

O astfel de provocare apare vineri, când se estimează că datele privind salariile din SUA vor arăta o creștere puternică de 978.000, în timp ce unele estimări ajung până la 2,1 milioane.

Până în prezent, președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a susținut că piața forței de muncă este încă departe de a fi acolo unde trebuie să înceapă să vorbească despre reducerea cumpărării activelor.

Neel Kashkari, președintele bancii Fed Minneapolis, a declarat marți că ar putea dura câțiva ani până când economia va reveni la ocuparea forței de muncă.

Răbdarea persistentă a Fed a permis ca randamentele la 10 ani din SUA să se reducă la 1,59%, de la vârful săptămânii trecute de 1,69%, deși piața s-a străduit să scadă sub 1,53%.

Doar menționarea unor rate mai ridicate din SUA a fost suficientă pentru a ajuta dolarul să recupereze puțin din pierderile sale recente.

Euro a scăzut înapoi la 1,2020 USD și a amenințat că va încălca suportul grafic important în zona 1,1995 $ / 1,2000. O pauză ar deschide calea către o țintă de retragere la 1.1923 USD.

Dolarul s-a menținut la 109,27 yeni, după ce s-a ferit de rezistență la 109,61. În comparație cu un coș de valute, dolarul a scăzut la 91.180, dar a rămas cu mult peste ultimul minim de două luni de 90.422.

Dolarul din Noua Zeelandă a crescut la 0,7173 dolari, când datele locurilor de muncă locale s-au dovedit mai puternice decât se așteptau.

Pe piețele de mărfuri, paladiu a crescut la un nivel record în ceea ce privește îngrijorările legate de aprovizionarea scurtă a metalului utilizat în dispozitivele de control al emisiilor din automobile.

Aurul a rămas în urmă cu 1.783 dolari pe uncie.

Prețurile petrolului au urcat la vârfuri de șapte săptămâni, pe măsură ce mai multe țări și-au deschis frontierele pentru călători, îmbunătățind perspectivele cererii de benzină și combustibil pentru avioane.

Brent a adăugat 54 de cenți la 69,42 dolari pe baril, aproape de cel mai mare nivel de la mijlocul lunii martie, în timp ce brutul american a crescut cu 52 de cenți la 66,23 dolari pe baril.