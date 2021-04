S&P 500 aproape de record datorită câștigurilor Facebook, Nasdaq se calmează

S&P 500 s-a situat aproape de recorduri, ajutat de câștigurile Facebook și de datele economice optimiste, în timp ce Nasdaq s-a relaxat pe măsură ce investitorii au obținut profituri de la anumite firme de tehnologie.

Șapte din cele 11 sectoare majore S&P 500 tranzacționau mai mult, stocurile de servicii de comunicații ducând la câștiguri.

Facebook Inc a crescut cu 5,8% la maximul istoric, după ce a depășit așteptările pieței privind veniturile și profiturile trimestriale, ajutate de o creștere a cheltuielilor publicitare digitale în timpul pandemiei și de prețuri mai ridicate ale anunțurilor.

Apple Inc, cu toate acestea, a scăzut cu 0,5%, în ciuda înregistrării vânzărilor și a profitului înaintea estimărilor Wall Street privind vânzările puternice de iPhone și Mac.

Valorile altor acțiuni, inclusiv Microsoft Corp, Tesla Inc și Amazon.com Inc au scăzut între 0,1% și 3,3%.

„Amândoi, Apple și Microsoft, aveau așteptări mari … în timp ce depășeau estimările consensuale, o mare parte din acestea erau la prețuri, așa că se înregistrează niște profituri”, a declarat Thomas Hayes, președintele Great Hill Capital.

Dintre cele 265 de companii din S&P 500 care au raportat până acum, 86,8% au depășit estimările câștigurilor analiștilor, datele Refinitiv IBES prezicând acum o creștere a profitului cu 44,7%.

Indicele S&P 500 și Nasdaq antinseseră recorduri la începutul sesiunii.

„Piața pare că se înțelege puțin, am văzut că acțiunile au ieșit din maximele de deschidere”, a spus Paul Nolte, manager de portofoliu la Kingsview Asset Management din Chicago.

„Vedem investitorii care se întreabă acum„ poate continua impulsul ”și cel puțin pentru astăzi se pare că nu este cu adevărat.”

Între timp, creșterea economică a SUA s-a accelerat în primul trimestru, alimentată de ajutorul masiv guvernamental acordat gospodăriilor și întreprinderilor, în timp ce un raport de pe piața muncii a arătat că 553.000 de persoane au solicitat ajutor de șomaj săptămâna trecută, comparativ cu 566.000 din perioada precedentă.

Au apărut mai multe rapoarte de câștiguri de la componentele Dow, Caterpillar Inc scăzând cu 3,1% după avertizarea privind blocajele lanțului de aprovizionare. Farmacistul Merck & Co Inc a scăzut cu 5,1% după ce a înregistrat o scădere a profitului trimestrial.

Acțiunile globale au extins câștigurile după ce Rezerva Federală a declarat că este prea devreme pentru a lua în considerare înlăturarea sprijinului de urgență pentru economie, în timp ce președintele american Joe Biden a propus un pachet de stimulare de 1,8 trilioane de dolari.

Media industrială Dow Jones a crescut cu 39,06 puncte, sau 0,12%, la 33,859,44, S&P 500 a crescut cu 4,99 puncte, sau 0,12%, la 4,188,17 și Nasdaq Composite în scădere cu 52,91 puncte, sau 0,38%, la 13.998,12.

McDonald’s Corp a crescut cu 0,8% după ce a depășit estimările Wall Street pentru vânzări comparabile și a revenit la nivelurile de creștere pre-pandemice.

Problemele în scădere au depășit numărul avansatorilor pentru un raport de 1,37 la 1 pe NYSE și pentru un raport de 1,74 la 1 pe Nasdaq.

Indicele S&P a înregistrat 104 noi maxime de 52 de săptămâni și nici un nou minim, în timp ce Nasdaq a înregistrat 130 de maxime noi și 18 minime noi.