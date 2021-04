Tesla ridică S&P 500 înaintea valului de câștiguri tehnologice

S&P 500 și Nasdaq au urcat, alimentate de Tesla înainte de raportul trimestrial al producătorului de mașini electrice, care începe rezultatele din această săptămână de la mai multe companii de creștere grea.

Tesla Inc a avansat cu 1,3%, analiștii așteptând ca, compania să raporteze o creștere a veniturilor din primul trimestru după livrări record. Rezultatele sale sunt datorate după închiderea piețelor.

Companiile care reprezintă aproximativ 40% din raportul de capitalizare a pieței S&P 500 de marți până joi, inclusiv Microsoft Corp, Google parent Alphabet Inc, Apple Inc și Facebook Inc. Au crescut și acțiunile companiilor.

Șapte din cele 11 sectoare majore S&P 500 tranzacționau mai mult, indicele materialelor câștigând 0,7%, în timp ce utilitățile și consumatorii de bază au condus la scăderi.

Din cele 124 de companii din S&P 500 care au raportat până acum, 85,5% au depășit estimările câștigurilor analiștilor, datele Refinitiv IBES prezicând acum o creștere a profitului cu 34,3%.

„Suntem cu mult peste media pentru firmele care raportează venituri peste estimări. Mai important decât faptul că se bazează pe estimări este că își ridică așteptările și perspectivele în viitor, ceea ce oferă piețelor un impuls frumos ”, a declarat Sal Bruno, directorul de investiții la IndexIQ.

Investitorii vor monitoriza o reuniune a Rezervei Federale de două zile care începe marți, cu banca centrală americană așteptată să lumineze dacă peisajul ocupării forței de muncă a afectat planul său de a lăsa ratele dobânzilor aproape de zero pentru o perioadă mai lungă de timp și de a continua să cumpere obligațiuni de 120 miliarde dolari in fiecare luna.

De asemenea, pe radarul investitorilor este o lectură a produsului intern brut din primul trimestru la sfârșitul acestei săptămâni, pentru a evalua ritmul redresării economice în Statele Unite.

Media industrială Dow Jones a scăzut cu 0,05%, la 34.027,49 puncte, în timp ce S&P 500 a câștigat 0,28% la 4.191,78.

Nasdaq Composite a adăugat 0,88% la 14.139,80.

Participanții la piață sunt, de asemenea, atenți la orice evoluție nouă a planului fiscal al președintelui american Joe Biden, după ce rapoartele de săptămâna trecută au spus că va încerca aproape să dubleze impozitul pe câștigurile de capital la 39,6% pentru persoanele bogate. Citeste mai mult

Companiile legate de criptomonedă și blockchain, inclusiv Riot Blockchain și Marathon Patent Group, au crescut cu mai mult de 5% fiecare pe măsură ce Bitcoin a scos cinci zile consecutive de pierderi.

Problemele avansate au depășit numărul celor în scădere pe NYSE cu un raport de 1,93 la 1; pe Nasdaq, un raport de 2,34 la 1 a favorizat avansatorii.

S&P 500 a înregistrat 105 noi maxime de 52 de săptămâni și nici un minim nou; Nasdaq Composite a înregistrat 146 noi maxime și 18 noi minime.