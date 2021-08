Ce trebuie să știi dacă vrei să-ți deschizi o afacere în domeniul IT

Startup-urile IT sunt o adevărată tendință a ultimilor ani. Cel mai adesea există un grup mic de entuziaști care dezvoltă un serviciu și așteaptă apoi cu nerăbdare investiții suplimentare.

Piața IT este foarte extinsă – ea include atât furnizorii de hardware (servere, computere personale, laptopuri, dispozitive mobile), cât mai ales producătorii de diverse software-uri, cu o crestere evidenta pe zona dispozitivelor mobile (aplicații, jocuri, servicii cloud etc).

De unde începem?

Daca accesul pe piața echipamentelor presupune investitii initiale semnificative, retele de distributie, clienti suficienti, contracte cu plata la termen etc, nu același lucru se întâmplă și pe piața de software. Alegerea nișei potrivite la intrarea pe această piață este foarte importantă, deoarece poate determina nu numai volumul costurilor inițiale, ci și întreaga dezvoltare ulterioară a companiei. În general, piața de software poate fi împărțită în mai multe tipuri:

Piata de software global – include sisteme de operare, limbaje de programare, software de server utilizat în centre de date etc. Dezvoltarea unor astfel de produse software este dificilă, iar companiile mari de profil au deja cote de piata care le permit sa ingreuneze accesul noilor-veniti. Pentru a începe un proiect de o asemenea amploare, trebuie să îi determinați în prealabil obiectivele, valoarea investiției și să nu vă faceți iluzii cu privire la obținerea unui profit rapid. Mai mult decât atât, există multe programe gratuite, susținute de inteligența colectivă a comunităților de programatori entuziaști.

Piata de sisteme IT corporate – aceasta include o varietate de sisteme ERP și CRM, și orice alte programe care oferă acces partajat la fișiere și date. În ciuda abundenței de soluții la cheie, apar din ce în ce mai multe produse noi, iar dezvoltarea personalizată este o cerere constantă, deoarece nu fiecare companie își poate adapta funcționalitățile la ofertele standard. Volumul necesar de investiții pentru dezvoltarea unui astfel de produs poate fi mai mic decât în cazul software-ului global, dar succesul și rentabilitatea investiției vor depinde de o serie de parametri: cunoașterea exactă a clientului „dvs.”, campaniile publicitare, prețurile competitive, avantajele competitive, nivelul de sprijin ulterior etc..

Piata de servicii specializate de tip “SaaS” – exista o multitudine de nise si supra-specializari de front/mid/back end, consultanta, verificari diverse etc pe care un profesionist IT le poate presta pentru clienti companii nu din postura de angajat, ci din cea de contractor/freelancer si asa incep probabil majoritatea companiilor in acest domeniu.

Competiție

Segmentarea este determinată în primul rând de prețul serviciilor și de clasa clienților. Nu este un secret faptul că gama de prețuri pentru dezvoltarea unui site web poate fi de la cateva sute de lei până la zeci sau sute de mii de lei. Totul depinde de ce trebuie făcut, de ce nivel de calitate se asigură, de ce instrumente se folosesc, de cât de mare este compania și de renumele său.

Pentru a evita concurența, trebuie mai întâi să determinați în ce segment de preț veți furniza serviciile. Atunci merită să analizăm concurenții direcți din același segment de preț, care oferă aceleași servicii: vedeți ce instrumente de dezvoltare oferă, ce serviciu suplimentar includ în costul dezvoltării, cu ce clienți și proiecte lucrează.

În același timp, este destul de important să vă evaluați în mod obiectiv propriile puncte forte. Apoi, este important să vă evidențiați avantajul unic pe care îl aveți față de concurență: De ce ar trebui ca clienții să lucreze cu tine? Dacă v-ați formulat un astfel de avantaj la nivel intuitiv, fără confirmare externă, este mai bine să îl verificați în prealabil.

Cum să decideți gama de servicii pe care le veți oferi?

Depinde în primul rând de nivelul dvs. de cunoștințe despre domeniu și tehnologie, precum și de nivelul investiției inițiale. De exemplu, salariul mediu al unui programator junior va incepe de la minim 1.000 eur (la care se adauga taxele, desigur), iar pentru profesionisti experimentati puteti ajunge usor la 3-4.000 de euro (la care se adauda taxe). În același timp, proiectele sunt, de regula, complexe, costisitoare și necesită nu numai un programator, ci o întreagă echipă: un proiectant, un om pentru testare, un manager de proiect, un analist etc. Este foarte de dorit ca cel puțin una dintre competențele cheie să fie deținută de proprietarului companiei; în caz contrar vor fi dificil de controlat procesele.

Cea mai comună situație pe piață este atunci când un dezvoltator cu experiență își începe propria companie. El are deja o înțelegere a capcanelor care îl așteaptă, a dificultăților cu care se poate confrunta compania, a modului de construire corectă a proceselor.

Cine este publicul țintă principal?

Dacă vorbim despre piața serviciilor IT în general, atunci publicul țintă este aproape orice afacere, fără restricții. Dar, pentru a determina publicul țintă al companiei dvs., trebuie să întocmiți un portret precis al clientului:

câți bani este dispus să cheltuiască clientul pentru serviciile dvs.;

care este principalul serviciu de care are nevoie;

de ce servicii suplimentare ar putea avea nevoie;

dacă aveți o legătură regională, este posibil ca majoritatea companiilor dintr-o altă regiune să fie eliminate din publicul țintă;

în ce domeniu lucrează clientul dvs. (de multe ori clienții aleg un dezvoltator care are în portofoliu proiecte realizate pentru aceeași industrie);

cine ia decizia în compania clientului (dacă lucrați în principal cu o afacere mică, aceștia sunt, de regulă, proprietarii; dacă lucrați cu întreprinderi, aceștia sunt manageri intermediari și au un nivel complet diferit de motivație pentru a începe dezvoltare și finalizarea rapidă a proiectului);

există cerințe pentru instrumentele utilizate în dezvoltare (unii clienți indică ca cerință principală ce ar trebui făcut dezvoltarea, de exemplu, ce limbaj de programare ar trebui să fie utilizat, care editor grafic, ce CMS).

Începătorii ar trebui să-și amintească că a ajunge la clienți mari fără o pregătire prealabilă este o sarcină foarte dificilă.

Dimensiunea investiției

O companie IT începe adesea cu un singur dezvoltator. În acest caz, investiția inițială este o masă, scaun, laptop și internet, adică în total – nu mai mult de mii de lei.

Într-o abordare mai detaliată, investiția inițială este constituită de: înregistrarea unei companii; capitalul social necesar; chirie birou; PBX virtual; dezvoltarea propriului site web este mai degrabă o investiție din timpul sau resursele companiei dvs.; domeniu și găzduire; costuri de publicitate; salariu pentru angajați; echipamente (server, computere, dispozitive multifuncționale, alte echipamente de birou).

Proprietate intelectuala

Angajații unei companii IT realizează un produs intelectual, deci este necesar să se rezolve problema drepturilor de autor pentru acesta. În mod implicit, drepturile de autor rămân întotdeauna la autor. Prin urmare, contractele de muncă trebuie să indice faptul că angajații transferă drepturile asupra rezultatului muncii lor către companie. În ceea ce privește lucrul cu un client, există două opțiuni. În prima, firma IT păstrează drepturile de autor. Și în al doilea, dacă se dezvoltă un design individual sau cu elemente de vizualizare individuale, se transferă drepturile neexclusive către client. Adică le poate folosi, dar nu le poate revinde. Acest lucru este necesar, astfel încât să putem adăuga lucrarea la portofoliul propriu.

Riscuri ale industriei

Insolvența clientului – clientul începe un proiect la scară largă, dar în mijlocul proiectului rămâne fără fonduri sau proiectul își pierde relevanța. Pentru a minimiza acest risc, proiectele mari se împart în mai multe etape, cu plata aferentă. Acest lucru vă permite să înțelegeți din timp când finanțarea se oprește și să pierdeți un minim de timp și bani.

Erori, omisiuni, neglijente – ca in orice activitate, exista situatii in care pot aparea erori. In mod ideal, ele vor fi descoperite la timp si remediate inainte de a produce prejudicii pentru clienti dar e bine sa stii ca exista solutii de asigurare profesionala care te pot sprijini in astfel de situatii.

Evaluarea greșită a proiectului – uneori se întâmplă ca experții să greșească în evaluarea cantității de muncă. În acest caz, pentru a salva relatia cu clientul și reputația, trebuie să lucrați în pierdere. Împărțirea proiectului în bucăți mici este, de asemenea, excelentă pentru a elimina acest risc.

Situația din țară – crizele afectează domeniul prin faptul că proiectele mari își limitează finanțarea, unii clienți pur și simplu se tem să investeasca dar, pe termen lung, digitalizarea si nevoia de mobilitate vor “impinge” piata chiar si in conditii de criza.

Lipsa personalului calificat – lipsa oamenilor specializati sau cu acele calitati necesare in domeniul IT afecteaza si aceasta industrie. Din fericire, exista o multitudine de exemple de succes de reconversii profesionale catre IT ceea ce o face una dintre cele mai “adaptabile” meserii.

