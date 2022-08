Cum gestioneaza companiile clientii cu un soft CRM?

Soft-ul CRM sau Customer Relasionship Management este un soft care te ajuta sa gestionezi eficient relatiile cu clientii. Prin modulele pe care le are, acesta imbunatateste etapele fluxului comercial si face mai usoara organizarea departamentului de vanzari. Ai acces de oriunde la toate informatiile legate de companiile atribuite, informatii legate de date despre companie, complete si actualizate, istoricul activitatilor si documente de tipul facturi, oferte sau contracte.

Cum functioneaza un soft CRM?

Platformele de tip CRM ofera utilizatorilor posibilitatea de a-si crea un profil personalizat pentru fiecare client. Acesta contine informatii despre companie, cum ar fi denumire firma, forma judiciara si codul CUI, adrese si numere de telefon, persoana de contact precum si alte informatii generale. Pe langa aceste informatii de baza, printr-un soft CRM ai acces la discutii pe care le-ai avut cu clientul, notite si istoric de comunicare, iti poti programa mementouri pentru clienti sau pentru echipa ta astfel incat sa nu uiti anumite planificari. Poti sa stochezi documente necesare comunicarii cu clientul si poti sa localizezi clientii cu ajutorul Google maps pentru a organiza mai usor campanii de marketing. Un soft crm competent iti ofera posibilitatea de a-ti planifica anumite sarcini si a organiza eficient activitatea. Monitorizezi costurile in timp real pentru a putea gestiona anumite cresteri imprevizibile si ai acces la facturi, modalitati de plata si sold. Prin functia de asistenta, atunci cand clientul adreseaza o intrebre prin formularul de pe site, aceasta este primita in mod centralizat pe platforma si se trimite automat un mesaj care arata ca toata lumea urmeaza sa primeasca raspunsul. Aceasta este considerata o metoda eficienta si transparenta de comunicare. Am aflat si noi despre ce este un CRM din articolul celor de la MEFI si am observat ca acestia au o solutie CRM care este configurata pe mai multe module.

Beneficiile utilizarii unui soft CRM si modulele platformei

Beneficiile pe care un CRM software le ofera sunt cresterea productivitatii echipei, a eficientei si a raportului de conversie precum si scaderea costurilor si optimizarea resurselor interne. Comunicare eficienta si profesionala cu clientii, astfel incat iti organizezi eficient compania, realizezi documente intr-un timp scurt obtinand astfel mai mult timp liber pntru tine. Acest sistem este usor de utilizat si sigur, astfel ca iti ofera siguranta si libertate. Poate fii accesat de oriunde ai fi, acasa, la birou sau in vacanta, singura conditie este sa ai o conexiune la internet.

Modulele pe care acest soft CRM le are sunt multe si iti ofera o organizare eficienta a activitatii tale. Dintre acestea reamintim o baza de date cu potentiali clienti, in care poti introduce date cum ar fi adrese, numere de telefon, persoane de contact, o lista de activitati si chiar monitorizarea vanzarilor si ofertelor. Modulele de ofertare, contracte si facturare, iti ofera acces rapid si usor la tot ceea ce inseamna contracte si poti emite si verifica facturi si plati in timp real, chiar si de pe telefonul mobil. Prin gestionarea proiectelor te asiguri ca ai toate informatiile legate de fluxul de lucru arhivate intr-un singur loc si ca acestea se pot automatiza si optimiza in asa fel incat se reduce foarte mult eroarea umana.

Prin modulul de sarcini al unui soft CRM poti sa iti automatizezi activitatile in asa fel incat vei delega sarcini membrilor echipei si vei gestiona si coordona mult mai usor si rapid activitatea acestora. Pentru a avea un control mai bun asupra cheltuielilor vei dispune de modulul de gestionare a costurilor. Astfel, vei vedea in timp real care sunt costurile si daca exista cresteri neprevazute. Reusind in acest mod sa economisesti gasind solutii la indemana.

Modulul de asistenta este unul dintre cele mai importante componente ale unui soft CRM, deoarece iti ofera o crestere a performantei echipei in relatia cu clientii. Acesta te ajuta sa ai o comunicare rapida si usoara, insa profesionala si sa manageriezi rapid problemele intampinate de catre clientii tai.