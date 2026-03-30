Tot mai mulți șoferi de transport alternativ renunță la colaborarea cu flotele și aleg să lucreze pe cont propriu, ca PFA. Un sondaj realizat în luna martie arată că 62% dintre șoferii parteneri Bolt care au făcut tranziția au indicat câștigurile mai mari și claritatea taxelor drept principalele motive. Pentru o activitate de 40 de ore pe săptămână, venitul lunar net, după deducerea tuturor cheltuielilor și taxelor, se situează între 5.500 și 5.700 de lei.

Câștiguri cu cel puțin 15% mai mari

Diferența se simte direct în buzunar. Veniturile nete ale șoferilor cresc, în medie, cu cel puțin 15% după trecerea la sistemul PFA. Cum vine asta, mai exact? Pe lângă eliminarea comisioanelor plătite flotelor, șoferii își pot deduce o serie de cheltuieli care le diminuează baza impozabilă și, implicit, taxele plătite statului. Printre acestea se numără carburantul, chiria mașinii, costurile de întreținere ale autoturismului și diverse cheltuieli administrative.

Reprezentanții Pick, partener oficial Bolt, au precizat că nu există situații în care trecerea la PFA ar fi mai puțin avantajoasă financiar decât colaborarea cu o flotă.

Cine sunt șoferii care fac pasul

La prima vedere, ai putea crede că doar un anumit tip de șofer face această schimbare. Lucrurile stau însă puțin diferit. Profilul celor care trec pe PFA este variat: unii au deja un loc de muncă full-time și fac ride-sharing pentru un venit suplimentar, alții dezvoltă proiecte personale sau au propriile afaceri. Există și șoferi pentru care aceasta este o activitate temporară, până la găsirea unui job stabil.

Dar dincolo de situația profesională, motivația pare să fie un numitor comun. V-ați gândit vreodată de ce ar renunța cineva la confortul aparent al unei flote? Răspunsul este complex și ține de la siguranță financiară la o lehamite față de vechiul sistem.

Sunt vizați „șoferii care au interesul să lucreze 100% legal, șoferii care vor siguranță, șoferii care au educație financiară și înțeleg cum funcționează taxarea pe PFA sau vor să învețe, șoferii care s-au săturat să plătească comisioane inutile flotelor, șoferii care s-au săturat să fie înșelați de flote.”

Fiscalitatea, o nouă responsabilitate

Numai că trecerea la PFA nu înseamnă doar mai mulți bani. Vine la pachet și cu o responsabilitate sporită. Principala provocare este legată de partea fiscală, o zonă cu care mulți șoferi nu erau familiarizați în sistemul de flotă, unde altcineva se ocupa de hârtii.

„Trebuie să fie atenți la partea fiscală, lucru cu care nu erau obișnuiți la flotă.”

O schimbare majoră, e drept.

Costuri inițiale și un bonus de recuperare

Iar pentru cei care se tem de cheltuielile de început, calculele sunt destul de simple. Înființarea PFA în sine nu implică niciun cost. Există, însă, alte cheltuieli inițiale: autorizarea de la Autoritatea Rutieră Română (ARR) este de aproximativ 410 lei, iar achiziția unei case de marcat pornește de la circa 600 de lei. Fiscalizarea la ANAF este gratuită.

Investiția inițială (de aproximativ 1.000 de lei) poate fi însă recuperată rapid. Partenerii Bolt oferă un stimulent pentru a încuraja tranziția. „Fiecare șofer primește un bonus de 920 lei după finalizarea înregistrării și anumit număr de curse (își recuperează investiția).”