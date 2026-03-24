Gigantul BlackRock, prin vocea șefului său pe active digitale, Robbie Mitchnick, semnalează o schimbare majoră de perspectivă în lumea crypto. Investitorii instituționali se concentrează tot mai mult pe bitcoin și ether, considerând majoritatea celorlalte tokenuri drept efemere și, în mare parte, simple „prostii”. În schimb, adevăratul potențial pe termen lung ar veni dintr-o direcție neașteptată: inteligența artificială (AI).

„Majoritatea sunt prostii”

comportamentul clienților la Digital Asset Summit din New York, Mitchnick a descris o piață care s-a îndepărtat de expunerea largă la active mai mici. El a subliniat că rotația în topul tokenurilor a fost „destul de feroce”, doar bitcoin (BTC) și, mai târziu, ether (ETH) menținându-și pozițiile în mod constant. Multe dintre tokenurile mai noi, a sugerat el, nu reușesc să-și păstreze relevanța pe termen lung.

Asta a modelat cererea investitorilor. „Majoritatea sunt prostii”, a spus Mitchnick tranșant, referindu-se la numărul imens de tokenuri aflate în circulație. din acest motiv, clienții se concentrează acum pe un set restrâns de active, în loc să construiască portofolii largi. Până la urmă, Bitcoin și Ethereum domină alocările, cu un interes limitat dincolo de aceste nume.

O simbioză naturală

Dar care este forța care va modela viitorul crypto, dacă nu noile tokenuri? Mitchnick indică fără ezitare spre inteligența artificială, argumentând că este o temă mult mai mare decât activele digitale, dar cele două se intersectează în moduri cruciale.

„Agenții AI este foarte puțin probabil să folosească, știți, Fedwire și SWIFT”, a explicat el. Logica este simplă și directă. „Ce este crypto? Crypto sunt bani nativi computerului… AI reprezintă date și inteligență native computerului. Și astfel există o simbioză naturală acolo.”

Această perspectivă repoziționează criptomonedele, transformându-le din active speculative în infrastructură (una esențială, s-ar putea spune) pentru noua economie bazată pe inteligență artificială.

Minerii se reorientează deja

Iar semnele concrete ale acestei tranziții deja apar în piață. Un număr tot mai mare de mineri de bitcoin au început să-și redirecționeze resursele către sarcini de lucru legate de AI. De ce? Sunt atrași de venituri mai stabile și de cererea în creștere pentru putere de calcul.

Câteva companii de minerit listate, inclusiv Hut 8 (HUT), Core Scientific (CORZ) și Iren (IREN), fie își reutilizează centrele de date, fie semnează contracte de găzduire legate de AI și de calcul de înaltă performanță. E drept că mineritul rămâne activitatea lor de bază, dar planurile de viitor sunt clare.

Bitcoin, un activ de diversificare?

Disrupția adusă de AI creează incertitudine.

În acest peisaj în continuă schimbare, în care noile tehnologii remodelează industrii întregi, Mitchnick sugerează că bitcoinul poate servi drept alocare stabilizatoare. Poate acționa ca un element de diversificare în perioade de transformări rapide.

„Există puncte de intersecție care sunt relevante… există în mod clar un avantaj și o oportunitate de a juca un rol în economia AI”, a concluzionat el.