Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost prezentată miercuri în plenul reunit al Parlamentului. Documentul, semnat de 253 de parlamentari PSD, AUR și PACE, acuză Executivul de un plan de vânzare a activelor statului și de sărăcirea populației, stabilind un calendar clar pentru o posibilă debarcare a actualei puteri.

Calendarul demiterii a fost stabilit

Birourile permanente reunite ale celor două Camere au fixat deja pașii procedurali. Miercuri, la ora 12:30, textul moțiunii, intitulat sugestiv „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, va fi citit în plenul comun. Momentul decisiv va avea loc marțea viitoare, pe 5 mai, când, de la ora 11:00, sunt programate dezbaterea și votul final. Procedura de vot va fi secretă, cu bile.

Vânzarea activelor statului, principala acuzație

În centrul argumentației opoziției se află acuzația că Executivul pregătește „cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii”. Semnatarii susțin că premierul acționează fără consultare în coaliție și fără dezbatere publică, sub pretextul obligațiilor asumate prin PNRR. Textul moțiunii este tranșant: „România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eşecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia”.

Mai mult, ideea că populația ar putea participa la aceste listări este vehement contestată. „Se vorbeşte despre faptul că românii ar fi pregătiţi să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată!”, se arată în document.

Potrivit textului moțiunii, așa cum semnalează Digi24 într-o analiză a documentului, mecanismul de vânzare ar fi unul netransparent, menit să favorizeze anumite grupuri de interese. „De fapt, se pregăteşte o operaţiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acţiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbiţează transparenţa: pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieţei şi direcţionate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectaţi, în condiţii stabilite discreţionar, la preţuri mai mici decât cele reale”, acuză semnatarii.

Atacuri dure la adresa premierului

Dincolo de cifre și strategii economice, moțiunea de cenzură conține și atacuri personale extrem de dure la adresa premierului Ilie Bolojan. Acestea pornesc de la o declarație controversată a șefului Guvernului, care ar fi afirmat despre anumite categorii de persoane că sunt „precum şobolanii”. Opoziția califică afirmația drept „o monstruozitate de sorginte nazistă”.

Iar inițiatorii moțiunii nu se opresc aici. Ei fac o paralelă istorică directă: „Când ocupaţi o funcţie atât de înaltă, domnule prim-ministru Bolojan, ar fi trebuit să cunoaşteţi originea nazistă a unor astfel de asocieri. Ar fi trebuit să ştiţi că săptămânalul german Der Sturmer, ce a funcţionat din 1923 până în 1945, uzita adesea de aşa-zisa metaforă a domniei voastre pentru a-i desemna pe cei indezirabili”.

Atacul continuă pe un ton la fel de virulent. „Dar probabil că aveţi o cultură istorică la fel de rudimentară ca şi cea economică! Sau nu vă pasă de nimeni şi de nimic, aşa cum aţi dovedit în cele 10 luni nefaste în care aţi condus Guvernul României!”. Dar v-ați întrebat care este, până la urmă, impactul real al acestor lupte politice asupra stabilității economice a țării?

Concluzia opoziției: Guvernul trebuie să plece

Documentul se încheie cu o solicitare fermă, care nu lasă loc de interpretări. „Pentru toate aceste motive, Grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat, Alianţa pentru Unirea Românilor şi PACE – Întâi România depun prezenta moţiune de cenzură şi solicită demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan”.

Apelul este tranșant.

În final, textul reiterează principalele capete de acuzare, concluzionând că actualul Executiv și-a dovedit incapacitatea de a administra eficient resursele țării. „România nu are nevoie de un guvern care instaurează sărăcirea populaţiei ca politică de stat! România nu are nevoie de un executiv care îşi lichidează resursele, ci de unul care ştie să le administreze! Acest Guvern aflat sub conducerea lui Ilie Bolojan a arătat că nu poate face nici una, nici alta. De aceea, trebuie să plece”.