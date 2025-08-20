Secretul românilor. Cum reușesc să economisească. Într-un context economic marcat de scumpiri, inflație și incertitudine, mulți români au găsit metode ingenioase de a face economii și de a pune bani deoparte. Fie că vorbim de disciplină financiară, planificarea atentă a cheltuielilor sau mici trucuri aplicate zi de zi, oamenii demonstrează că se poate trăi decent și în același timp să construiești un fond de siguranță. Relatările lor arată că nu venitul este întotdeauna decisiv, ci mai degrabă modul în care îți gestionezi resursele.

Secretul românilor. Cum reușesc să economisească: „Pui banii deoparte la început, nu la final”

Mai mulți români spun că secretul economisirii este să îți aloci banii pentru economii imediat ce primești salariul.

„Pui banii deoparte la început de salariu, nu la sfârșit, și nu te atingi de ei decât în situații foarte urgente. Dacă știi că nu te poți abține, mergi și schimbi lei în euro, așa o să fie rezistența mai mare la a te atinge de ei”, explică un utilizator Reddit.

Această disciplină financiară presupune și un stil de viață mai calculat: meniu săptămânal în funcție de oferte, evitarea cheltuielilor impulsive, lipsa unor cheltuieli mari precum întreținerea unei mașini sau cumpărăturile dese de haine. „Indiferent de cuantumul veniturilor, trebuie să trăiești din mai puțin”, punctează un alt român.

Economii fără vacanțe luxoase și cu priorități clare

Unii români au reușit să își achiziționeze locuințe sau mașini fără sprijin extern, iar acum își gestionează atent cheltuielile pentru a se stabiliza. „Recent am cumpărat casă și mașină fără niciun ajutor de nicăieri, așa că plătim rata la casă și tot ce avem extra investim în mobilă, electrocasnice, mici proiecte necesare. Aspirăm să punem un 10 la sută deoparte în următoarele luni”, povestește cineva.

Cheltuielile pentru haine sau ieșiri în oraș sunt reduse la minimum, în timp ce planificarea atentă pentru vacanțe și utilități joacă un rol important. „Lunar eu am aceleași cheltuieli, indiferent ce lună este. Plătesc în avans utilitățile, indiferent dacă consum sau nu, pentru că se compensează. Pentru vacanțe rezerv din timp și plătesc treptat, astfel încât atunci când plec, cheltuielile mari sunt deja acoperite”, explică o româncă.

Mâncare gătită acasă și buget strict

O parte dintre români aleg să își reducă drastic cheltuielile prin gătit acasă, cumpărături la piață și utilizarea bonurilor de masă. „Mâncarea este făcută în casă, iar cumpărăturile la piață. Ieșim în weekend la munte, dar aducem multe lucruri de acasă”, spune un bărbat care reușește să economisească jumătate din venitul familiei, estimat la 13.000 de lei.

Alții își stabilesc un buget fix și urmăresc manual cheltuielile, pentru a conștientiza fiecare leu cheltuit. „Nu fac nicicum, pur și simplu pun în ziua salariului banii deoparte (îi schimb în valută) și aia a fost, nu mă mai uit la ei. Eu pot trăi lejer în București cu 2.500–3.000 de lei pe lună, dar realist, cu tot cu cheltuielile nelunare și vacanțe, cu 4.000–5.000 de lei poți trăi super bine”, afirmă un tânăr din Capitală.

Poveștile românilor demonstrează că economisirea nu este imposibilă, indiferent de nivelul veniturilor. Disciplina, prioritizarea cheltuielilor și evitarea tentațiilor de consum pot face diferența între un cont gol și unul cu bani puși deoparte.