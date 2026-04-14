Românii sunt mult mai preocupați de scumpiri și de o posibilă criză a carburanților provocată de războiul din Iran decât de extinderea conflictului militar în sine. Două sondaje realizate în luna aprilie arată că majoritatea populației resimte deja din plin creșterea prețurilor și se teme că situația economică se va înrăutăți.

Portofelul doare mai tare ca amenințarea militară

Datele sunt cât se poate de clare. Conform Barometrului Poll/Int România, realizat de Agenția de Rating Politic (ARP), nu mai puțin de 52% dintre români spun că sunt „foarte mult” afectați de creșterea prețurilor la carburanți. Acestora li se adaugă alți 26,6% care se declară „mult” afectați. vorbim de aproape 80% din populație care simte presiunea la pompă.

Și când sunt întrebați direct care este cea mai mare temere legată de conflictul din Iran, răspunsurile se duc tot în zona economică. Principalele îngrijorări sunt o criză a energiei (petrol și gaze), menționată de 21,13% dintre respondenți, și creșterile de prețuri și inflația, indicate de 20,6%. Abia pe locul trei apare teama că România ar putea fi atrasă în conflict, cu 18,3%.

Alte riscuri, precum extinderea războiului în Europa (7,6%) sau creșterea terorismului (4,8%), sunt percepute ca fiind mult mai puțin probabile.

Opinie divizată despre prezența americană

Când vine vorba de deciziile strategice, apele sunt tulburi. Sondajul ARP arată o opinie publică profund divizată în privința deciziei României de a permite forțelor militare americane să disloce echipamente și militari în țară. E drept că 32,2% dintre respondenți se declară împotrivă, dar un procent similar (35,7%) nu are o opinie formată, în timp ce doar 18,7% sunt clar pentru.

O diviziune clară.

Numai că datele de la Avangarde arată o susținere mai ridicată pentru decizii punctuale. V-ați gândit vreodată cum vine asta? De exemplu, 53% dintre români consideră corectă decizia de a permite avioanelor de realimentare ale SUA să folosească baze din România, în timp ce 35% o consideră greșită. Susținerea este chiar mai mare (până la 58%) în rândul persoanelor cu studii medii și superioare.

Diplomație, nu aliniere necondiționată

Ce ar trebui să facă România, până la urmă? Potrivit sondajului Avangarde, 47% dintre români consideră că țara noastră ar trebui să se axeze pe diplomație, cooperare internațională și respectarea dreptului internațional. Ideea unei alinieri necondiționate cu SUA (o temă recurentă în spațiul public) divide însă opinia publică: 29% sunt de acord, dar 35% sunt împotrivă, restul fiind indeciși.

Iar neîncrederea plutește în aer. Același sondaj arată că 21% dintre respondenți spun că nu au încredere în informațiile disponibile despre conflict.

Impactul economic, o certitudine pentru mulți

Dincolo de opinii și strategii, impactul economic pare o certitudine pentru majoritatea. Un procent de 43% dintre români anticipează un impact economic vizibil din cauza războiului, iar alți 29% consideră că efectele vor exista, dar vor putea fi gestionate. Doar 5% sunt optimiști și nu se așteaptă la consecințe majore.

În același timp, poziția României în Uniunea Europeană este percepută ca fiind neclară. Doar 21% consideră că aceasta este clară și coerentă, în timp ce 24% cred că nu este bine coordonată și ar trebui schimbată, iar 22% observă diferențe notabile între discursul european și percepțiile interne.