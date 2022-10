Bill Gates nu poate să ”fugă” de conspirațiile despre Covid, vaccinare și 5G

În cadrul unui nou studiu se atrage atenția asupra nivelului la care giganții din tech au fost ineficienți în a restricționa publicarea și răspândirea conspirațiilor care îl aveau pe Bill Gates în centrul atenției pe canalele de socializare.

Concret, în urmă cu aproximativ un an, oficialii Google se băteau cu pumnul în piept pentru că au atins performanța de a șterge aproximativ 130.000 de clipuri de pe YouTube cu conspirații legat de vaccinarea împotriva Covid-19. Se pare însă că au fost departe de a fi la fel de eficienți în a filtra comentariile de pe YouTube.

Secțiunea de comentarii de pe YouTube a reprezentat raiul pe pământ pentru conspiraționiștii care au căutat să-l desființeze pe Bill Gates în contextul pandemiei. Un simplu scroll prin comentariile la clipuri foarte populare din perioada pandemiei includea legături între Bill Gates și Jeffrey Epstein, rețele 5G, introducerea de microcipuri în rândul populației și nu numai.

Bill Gates și conspirațiile din comentariile de pe YouTube

Studiul a analizat astfel, aproximativ 38.564 de comentarii de pe YouTube asociate unui număr de trei clipuri în care a apărut Bill Gates în contextul pandemiei de Covid-19. Cele trei clipuri au fost postate de Fox News, Vox și China Global Television Network.

Concret, clipurile au următoarele titluri, în aceeași ordine ca mai sus, Bill Gates on his 2015 ”virus” warning efforts to fight coronavirus pandemic publicat pe 6 aprilie 2020, Bill Gates responds to vaccine conspiracy theories on CCTV publicat pe 10 aprilie 2020 și What Bill Gates Hope we learn from coronavirus. Clipurile au, în ordine, 876.734 de vizualizări, 1,246.424 de vizualizări,, 1.938.940 vizualizări. Numărul comentariilor variază între 12.000 și 13.000.

Iar comentariile împotriva lui Bill Gates au fost împărțite pe trei categorii, întărirea unei teorii a conspirației, discreditarea unei autorități și apărarea unei conspirații. Accentul, de cele mai multe ori, s-a pus pe legătura miliardarului cu condamnatul și defunctul Jeffrey Epstein, pe rolul său în utilizarea rețelelor 5G în control populației și implementarea de microcipuri prin intermediul vaccinurilor.

În final, aceste comentarii nu vor pleca nicăieri, iar cu o rată de aproximativ 720.000 de ore de conținut video urcate zilnic pe YouTube, această platformă are mari șanse să-și mențină statutul de rai al conspiraționiștilor.