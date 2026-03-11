Bolojan, întâlnire cu noul ambasador SUA: Discuții despre trupe americane și investiții

Premierul Ilie Bolojan a avut o primă întâlnire oficială cu noul ambasador al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, la Palatul Victoria. Discuțiile s-au concentrat pe dislocarea unor forțe militare americane pe teritoriul național și pe consolidarea parteneriatului economic dintre cele două țări.

Întrevederea, o vizită de prezentare a noului ambasador, a subliniat importanța relației strategice bilaterale. Potrivit Antena3, care citează un comunicat al Guvernului, premierul a dat asigurări privind sprijinul Executivului pentru consolidarea cooperării dintre România și SUA.

Un parteneriat corect pentru un nou nivel de cooperare

Șeful Guvernului i-a urat bun venit diplomatului american și a subliniat angajamentul pentru o colaborare transparentă. „Bun venit în România şi mult succes în mandatul dumneavoastră, astfel încât cooperarea solidă dintre România şi Statele Unite ale Americii să fie consolidată şi să ajungă la un nou nivel. În misiunea dumneavoastră puteţi conta pe un parteneriat corect cu Guvernul României”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Obiectivul declarat este extinderea parteneriatului dincolo de componenta de securitate, cu un accent puternic pe cea economică și investițională. Prioritățile Guvernului, menționate în cadrul discuțiilor, includ menținerea stabilității politice, adoptarea unui buget responsabil și continuarea reducerii deficitului bugetar pentru a consolida o economie sănătoasă.

Forțe militare americane și securitate națională

Un subiect central al dialogului a fost decizia recentă a CSAT privind dislocarea temporară în România a unor echipamente defensive și forțe militare americane. Premierul a subliniat că această măsură reflectă atât poziția strategică a țării, cât și rolul esențial al Parteneriatului Strategic cu SUA în asigurarea securității naționale.

Într-o postare pe contul său de Facebook, Ilie Bolojan a oferit detalii suplimentare. „Astăzi, la Palatul Victoria, am discutat cu noul ambasador al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, despre dislocarea unor echipamente și forțe militare americane în România și despre cooperarea cu SUA în domeniile securității, economiei și investițiilor. Am stabilit să avem o nouă întâlnire în perioada următoare pe teme de energie și minerale critice, pentru a identifica noi oportunități de colaborare”, a precizat Bolojan.

Comunicatul oficial reiterează importanța fundamentală a colaborării în domeniul apărării. „Pentru România, securitatea şi apărarea constituie fundaţia Parteneriatului Strategic dintre ţările noastre şi lucrăm împreună pentru a le adapta la noile provocări şi pentru a întări cooperarea bilaterală, inclusiv în cadrul NATO”, se arată în document.

Focus pe investiții și proiecte economice comune

Creșterea investițiilor americane în economia românească reprezintă o prioritate pentru Executiv. Măsurile adoptate de guvern urmăresc crearea unui mediu de afaceri mai competitiv și mai atractiv pentru capitalul străin. În acest context, premierul și ambasadorul SUA au convenit să organizeze o nouă întâlnire în cursul lunii aprilie. Aceasta va fi dedicată analizei proiectelor economice comune, cu un interes special pentru oportunitățile din domeniile energiei, tehnologiilor emergente și mineralelor critice.

La întrevederea de la Palatul Victoria au mai participat șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, și consilierul de stat Luminița Odobescu.