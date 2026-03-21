Locuitorii din capitala Cubei cară găleţi şi stau la coadă la camioane-cisternă pentru apă. O combinaţie de lipsă acută de combustibil şi instabilitate a reţelei electrice a lăsat mii de robinete uscate, transformând o necesitate de bază într-un lux zilnic.

Apă cu porția în Havana

Compania de stat Aguas de La Habana a confirmat oficial că programele de pompare şi operaţiunile de alimentare cu apă au fost grav perturbate. Motivul? Lipsa de electricitate. În multe cartiere, locuitorii spun că rezervoarele de apă de pe acoperişuri sunt complet goale.

Și nu-i chiar așa simplu. Puțina apă pe care oamenii reușesc să o colecteze de la cisterne trebuie fiartă înainte de a putea fi consumată, o măsură de precauție esențială în aceste condiții.

O criză veche de ani de zile

Dar pentru mulți cubanezi, situația nu este deloc nouă. E drept că problemele s-au acutizat, însă ele mocnesc de mult timp. Maria de Jesus Rusindo, o femeie în vârstă de 58 de ani, transportă de ani de zile recipiente grele cu apă până la locuința sa.

Ea rezumă perfect frustrarea acumulată: „Problema noastră există din 2021, iar acum este 2026”.

Cinci ani de chin.

SUA, embargou și amenințarea invaziei

V-ați întrebat cum s-a ajuns aici? Dincolo de problemele interne, contextul geopolitic este exploziv. Președintele țării comuniste a anunțat că statul se pregătește pentru o posibilă invazie americană, activând un plan de apărare bazat pe conceptul unui „război al întregului popor”.

Iar criza energetică a fost puternic agravată de creşterea presiunilor americane asupra Havanei, mai ales după capturarea în ianuarie a preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, principalul susţinător al Cubei. Administrația Trump a impus un embargou petrolier dur (o problemă deja cronică), a redus livrările de petrol venezuelean către insulă și a amenințat cu tarife alte țări furnizoare, lovind direct în infrastructura energetică deja fragilă a Cubei.