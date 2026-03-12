Dronă neidentificată descoperită la o mină din Polonia. Poliția: Nu pare civilă

Un muncitor de la o mină de lignit din vestul Poloniei a descoperit joi o dronă misterioasă, declanșând o amplă operațiune a poliției. Autoritățile, care au securizat imediat zona, spun că aparatul nu pare a fi un model civil și încearcă acum să-i stabilească originea.

Incidentul a avut loc joi, 12 martie, pe terenul minei din localitatea Galczyce, în comitatul Konin. Potrivit agenției de presă Reuters, citată de Adevărul, poliția din vestul Poloniei a demarat cercetări pentru a stabili proveniența aparatului de zbor fără pilot.

Ce spun autoritățile despre drona misterioasă

Primele informații indică faptul că drona nu este un model comercial obișnuit. Maciej Swiecichowski, purtător de cuvânt al poliției din orașul Poznan, a subliniat natura neobișnuită a descoperirii. „Nu arată ca o dronă civilă, dar nu avem deocamdată informaţii despre acest model” de aparat, a declarat Swiecichowski telefonic pentru Reuters.

Reacția imediată a forțelor de ordine

Poliția locală a fost alertată de un angajat al minei cu privire la un „aparat aerian fără pilot de tip dronă”. Forțele de ordine au intervenit prompt pentru a gestiona situația și a începe investigația. „La faţa locului, poliţiştii din Konin şi Poznan au securizat zona” și desfășoară cercetări, au indicat forțele de ordine poloneze într-o postare pe platforma X. Mina unde a fost găsită drona extrage lignit, cunoscut și sub denumirea de „cărbune brun”, o rocă sedimentară combustibilă.

Context tensionat la granița NATO

Descoperirea vine într-un moment de securitate fragil pentru Polonia, țară membră a NATO. Autoritățile poloneze au ridicat deja nivelul de alertă pentru incursiuni în spațiul său aerian după un incident grav petrecut în toamna anului trecut. În noaptea de 9 spre 10 septembrie, peste 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, iar unele dintre ele au fost detectate în estul țării, sporind vigilența la nivel național.

Sursa: Adevarul