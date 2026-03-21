Multimiliardarul Elon Musk a aruncat sâmbătă o propunere neașteptată pe piață. El s-a oferit să plătească salariile agenților de securitate din aeroporturile americane, care lucrează fără plată de la jumătatea lunii februarie din cauza unei paralizii bugetare.

Ofertă directă pe X

Într-o postare pe rețeaua socială X, pe care o și deține, Musk a fost cât se poate de direct. „Aş dori să mă ofer să plătesc salariile angajaţilor TSA (n.r. Agenţiei de Securitate în Transporturi) pe durata impasului bugetar care afectează în mod negativ viaţa atâtor americani în aeroporturile din ţară”, a transmis antreprenorul.

De unde a pornit criza

Hai să vedem cum s-a ajuns aici. Începând cu 14 februarie, finanțarea pentru Departamentul de Securitate Internă (DHS) este practic înghețată. Totul pleacă de la un conflict politic profund în Congres între democrați și republicani, legat de practicile poliției de imigrare (ICE).

Iar din cauza acestei crize parțiale, mii de funcționari federali din cadrul DHS au fost trimiși în șomaj tehnic. Alții, ale căror funcții sunt considerate esențiale, continuă să lucreze. Numai că, în ambele situații, salariile nu vor fi plătite până când politicienii nu vor ajunge la un acord asupra bugetului pentru DHS, de care depinde și agenția ICE.

50.000 de oameni afectați

Vorbim de aproximativ 50.000 de angajați ai TSA. Aceștia nu mai sunt plătiți integral încă din 13 martie. Salariul lor anual mediu, conform diverselor estimări, se învârte între 50.000 și 60.000 de dolari, ceea ce duce costul total anual pentru acești agenți la o sumă între 2,5 și 3 miliarde de dolari.

Situația este tensionată.

Și lucrurile nu au rămas fără urmări. Absenteismul a crescut simțitor în rândul agenților, unii preferând să lucreze în altă parte până la rezolvarea crizei, în timp ce alții chiar și-au dat demisia. V-ați gândit ce înseamnă asta pentru călători? Cozi interminabile la controalele de securitate, unde pasagerii ajung să aștepte chiar și câteva ore pentru a ajunge la poarta de îmbarcare.

Avere de 839 miliarde de dolari

Elon Musk este, conform celui mai recent clasament anual al revistei Forbes (publicat pe 10 martie), cea mai bogată persoană de pe planetă. Averea sa este estimată la 839 de miliarde de dolari, o creștere spectaculoasă de la 342 de miliarde de dolari în anul anterior.

Dar nu-i chiar așa simplu. Musk a clarificat situația la jumătatea lunii februarie, tot pe X. „Averea mea netă se datorează aproape în totalitate acţiunilor deţinute la Tesla şi SpaceX”, a scris el, adăugând că „mai puţin de 0,1% din aceasta este sub formă de lichidităţi”.