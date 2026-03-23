Statul american Hawaii se confruntă cu cele mai severe inundații din ultimele două decenii, după ce ploile torențiale au lovit un sol deja saturat de furtunile anterioare. Peste 2.000 de persoane erau încă fără electricitate duminică după-amiază, iar pagubele totale sunt estimate la o sumă colosală, de peste 1 miliard de dolari.

Evacuări și operațiuni de salvare

Situația a fost critică. Vineri, autoritățile au emis ordine de evacuare pentru 5.500 de persoane în nordul insulei Oahu, în apropierea capitalei Honolulu. Chiar dacă alertele au fost ridicate ulterior, pericolul a fost real. Peste 200 de oameni au fost salvați din calea apelor care au luat pe sus locuințe și autoturisme.

Lupta pentru restabilirea electricității

Echipele de intervenție lucrează non-stop. Compania Hawaiian Electric a anunțat că a reușit să restabilească alimentarea pentru aproximativ 1.200 de locuitori de pe coasta de nord a insulei Oʻahu, unde curentul fusese oprit preventiv încă de vineri. Dar lupta nu s-a încheiat.

Se estima că alți 2.000 de consumatori vor fi reconectați până la finalul zilei de duminică. În comitatul Maui, care include mai multe insule, aproximativ 100 de persoane așteptau încă revenirea curentului. Pe insula Hawaii, din fericire, toate întreruperile majore fuseseră remediate.

Pericolul nu a trecut complet

Deși meteorologii spun că ce a fost mai greu a trecut, riscurile persistă. Un meteorolog local, Matthew Foster, a declarat că partea cea mai severă a furtunilor s-a încheiat, ploile reducându-se la averse izolate. Numai că vânturile care bat dinspre nord-est vor continua să aducă ploi, în special în zonele mai verzi ale insulelor.

Cum vine asta? Chiar dacă terenul de acolo poate absorbi mai multă apă, meteorologii avertizează că inundații suplimentare pot apărea punctual în zilele următoare. Mai mult, autoritățile mențin o alertă de fierbere a apei pentru zonele de pe coasta de nord, ceea ce înseamnă că apa de la robinet nu este sigură pentru consum.

Un fenomen meteo exacerbat de schimbările climatice

Guvernatorul statului Hawaii, Josh Green, a confirmat amploarea dezastrului. El a declarat că valoarea totală a distrugerilor ar putea depăși 1 miliard de dolari. Suma include daune la infrastructura critică: aeroporturi, școli, drumuri, locuințe și chiar un spital din Kula, pe insula Maui.

La baza acestor furtuni stă un fenomen meteo numit „Kona lows” (specific sezonului rece), care aduce aer cald și foarte umed dinspre ocean, generând ploi abundente. Până la urmă, ce spun experții? Că astfel de episoade de ploi puternice devin tot mai dese și mai intense pe măsură ce temperaturile globale cresc din cauza schimbărilor climatice provocate de activitatea umană.