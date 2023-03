În Marea Britanie, „Regele verzei” se orientează către proteine ​​pe bază de plante

Căutarea surselor durabile de proteine ​​pe bază de plante, pe fondul preocupărilor sporite cu privire la emisiile globale cu efect de seră, a pus în lumina reflectoarelor varza umilă.

Astfel, Naylor Farms, cel mai mare producător de varză din Europa după suprafață, a dezvoltat o metodă de extragere a proteinei din brassica și construiește o instalație de 38 de milioane de euro în Lincolnshire, în East Midlands din Regatul Unit, finanțată printr-un împrumut de la o entitate de investiții controlată de stat olandez, Invest International.

Olandezii au alocat încă 500 de milioane de euro pentru Naylor Nutrition pentru a extinde operațiunile viitoare cu un împrumut garantat de Exim Finance, cu sediul în Dubai.

Deși creșterea cărnii pe bază de plante a încetinit în ultimul an, cererea de alimente care utilizează proteine ​​​​pe bază de plante, inclusiv lapte, gustări și băuturi sănătoase, este de așteptat să crească în următoarele câteva decenii.

Majoritatea alimentelor și băuturilor pe bază de plante se bazează în prezent pe soia, care este legată de defrișările din Brazilia, și pe mazăre, al cărei preț a fost volatil în ultimii ani din cauza secetelor și inundațiilor din regiunile cruciale în creștere.

Simon Naylor, a patra generație a fermei de familie, a spus că inițial caută o modalitate de a folosi frunzele verzi exterioare ale varzei pe care supermarketurile nu le doreau în salata de varză. Patru ani de cercetare și dezvoltare cu oamenii de știință olandezi au condus la un proces de „presare la rece” care produce proteine, fibre și un sirop dulce de umami din varză.

Naylor Farms, cel mai mare producător de varză din Europa

„Aruncam 35% din recoltă în fiecare an”, a spus Naylor, cunoscut local drept „regele verzei”. El a adăugat: „Există multă entuziasm pentru că toată lumea caută ingrediente sustenabile. Toată lumea încearcă să reducă soia din produsele lor.”

Recenta triplare a productivității verzei în ceea ce privește randamentul pe acru datorită cercetării semințelor a însemnat, de asemenea, că acum poate produce culturi întregi de varză pentru a le folosi în proteine, în loc să se bazeze doar pe deșeuri, stimulând economiile de scară. „Este de fapt (economic) viabil acum, nu doar să avem o plantă care să ne ia tunsoarele de varză”, a spus el.

Cu un conținut de proteine ​​de aproximativ 1,8 g la 100 g de varză, legumele nu se află pe primul loc pe lista plantelor bogate în proteine. Soia are aproximativ 36g, ovăzul are 16g și orezul are aproximativ 7g.

Cu toate acestea, varza este rezistentă și crește într-o gamă largă de zone geografice, ceea ce se adaugă la posibilitățile de extindere operațională, a spus Naylor. El a spus că fermierii din Europa de Est și Germania caută modalități de a folosi varza pe fondul scăderii consumului de varză murată în rândul consumatorilor de acolo.

Fabrica este programată să înceapă producția la sfârșitul anului sau începutul lui 2024. Naylor a spus că proteinele și fibrele, care nu au gust, ar putea fi folosite pentru carne și băuturi pe bază de plante, precum și pentru produse de panificație. Sosul umami a fost un substitut pentru sosul de soia, a spus el.

Experții în proteine ​​alternative au aplaudat dezvoltarea diverselor proteine ​​pe bază de plante. „Unul dintre lucrurile din categoria pe bază de plante este că majoritatea produselor folosesc soia sau mazăre. Extinderea listei de culturi pe care le folosim ca ingrediente este foarte bună”, a spus Seren Kell, manager de știință și tehnologie la grupul de advocacy pentru proteine ​​alternative Good Food Institute. Folosirea culturilor native din țară a fost, de asemenea, o evoluție pozitivă, a adăugat ea.

Prognozele variază, dar se preconizează că proteinele pe bază de plante vor reprezenta 6-22% din cererea totală de proteine, care include carnea, în 2030. Deși start-up-urile, ingredientele alimentare și grupurile agricole au continuat să investească în proteine ​​alternative, Kell a spus că nu a fost suficientă capacitate de producție pentru proteinele pe bază de plante.

„Suntem foarte în urmă în unitățile de producție dacă trebuie să răspundem acestei cereri”, a spus ea.

Sursa – www.ft.com