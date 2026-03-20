Israelul a cheltuit 6,4 miliarde de dolari în 20 de zile de război cu Iranul

Armata israeliană a cheltuit o sumă colosală în primele 20 de zile ale războiului împotriva Iranului, costurile ajungând la aproximativ 6,4 miliarde de dolari. Ritmul zilnic al cheltuielilor a atins circa 320 de milioane de dolari, o cifră care pune o presiune imensă pe bugetul de stat.

Un miliard de şekeli pe zi

Costurile zilnice ale conflictului au ajuns la o cifră amețitoare: un miliard de şekeli, echivalentul a 320 de milioane de dolari. Iar bugetul total alocat inițial pentru acest război se ridică la 39 de miliarde de şekeli, adică aproximativ 12,5 miliarde de dolari. Ce înseamnă asta, mai exact? ritmul actual al cheltuielilor permite deja realizarea unor proiecții clare cu privire la durata campaniei militare.

Guvernul cere fonduri suplimentare

Numai că armata se pregătește deja să solicite fonduri suplimentare. Guvernul israelian a și aprobat duminică o alocare bugetară de urgență. Banii sunt destinați achiziției de „materiale de securitate urgente”. Și nu e de mirare, având în vedere informațiile despre un deficit tot mai mare în ceea ce privește rachetele interceptoare (elemente vitale în apărare). Se așteaptă ca guvernul să suplimenteze bugetul de cheltuieli pentru a finanța noile achiziții.

Costuri uriașe și pentru SUA

Dar Israelul nu este singurul care bagă mâna adânc în buzunar. Statele Unite au cheltuit și ele aproximativ 12 miliarde de dolari de la începutul operațiunilor militare, conform declarațiilor făcute duminică de Kevin Hassett, consilier economic la Casa Albă. Și asta nu e tot, pe bune. Pentagonul a solicitat, separat, Casei Albe să aprobe un pachet suplimentar de finanțare de peste 200 de miliarde de dolari. Pachetul urmează să fie prezentat Congresului.

Cifrele sunt, pur și simplu, astronomice.

Contextul conflictului

Dincolo de cifre, realitatea de pe teren este sumbră. Loviturile americano-israeliene împotriva Iranului, care au debutat la 28 februarie, au provocat până acum în jur de 1.300 de morți. Printre victime se numără inclusiv liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, o pierdere strategică majoră pentru regimul de la Teheran.