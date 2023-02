O lecție pentru Italia din gestionarea datoriilor Germaniei

Marcellus Minenna este economistul care servește ca evaluator tehnic pentru regiunea Calabria, profesor adjunct de econometrie financiară și finanțe empirice la Università Telematica San Raffaele și editorialist la Il Sole 24 Ore. Opiniile exprimate sunt strict personale.

Parlamentul italian încă dezbate dacă să ratifice reforma Mecanismului european de stabilitate (MES). Aceste deliberări evidențiază întrebări cu privire la utilitatea reală a instituției, în special atunci când crizele datoriei publice afectează țările mari.

Intervențiile MES au fost până acum modeste, dar au necesitat totuși negocieri dificile cu contrapărțile europene. De exemplu, pentru a ieși din criza din 2015, Grecia a împrumutat 62 de miliarde de euro de la MES – egal cu o cincime din datoria publică restantă de atunci – și, în schimb, a trebuit să efectueze o serie intensivă de reforme interne.

Să ne imaginăm acum cazul unei țări mai mari îndatorate, precum Italia. O cincime din datoria Italiei este de aproximativ 535 de miliarde de euro, mai mult decât toată puterea de foc reziduală a MES (417 miliarde de euro). Deci problema unei țări prea mari pentru a-l salva ar apărea inevitabil. Și toate țările din zona euro se confruntă cu obstacole semnificative în accesarea ajutorului financiar al MES. Germania, de exemplu, ar putea amenința cu un veto și ar putea îngheța cererea de asistență sau, așa cum sa întâmplat cu Grecia, ar putea impune un pachet de reforme bazate pe austeritate. În plus, noul MES ar cere unei țări să treacă un test de sustenabilitate a datoriilor înainte de a-și activa așa-numita „linie de credit de urgență”. Dacă o țară nu trece testul, va trebui să-și restructureze datoria înainte de a accesa fondurile ESM.

Cu alte cuvinte: nici vechiul MES, nici noul MES nu par a fi capabili să protejeze țările importante din bloc de crize. Este necesară o reformă mai ambițioasă pentru a transforma MES într-o instituție care îmbunătățește structural gestionarea datoriei publice în zona euro.

Acest lucru ne aduce la planul de reformă al MES în două etape pe care l-am dezvoltat acum câțiva ani împreună cu alți trei economiști italieni. A devenit mai oportun ca niciodată.

În prima fază, datoria diferitelor state din zona euro ar fi garantată progresiv de MES și, prin urmare, în solidar de toate guvernele din zona euro. În schimb, fiecare țară ar trebui să plătească Mecanismul de Stabilitate prime anuale de asigurare determinate de condițiile pieței. Plata acestor prime oferă oficialilor o modalitate de a demonstra că nu cer beneficiile partajării riscurilor fără costuri. De asemenea, oferă un stimulent puternic pentru țări să-și gestioneze finanțele publice în mod solid și prudent, deoarece, dacă nu o fac, costul asigurării lor va fi ridicat. Ambele aspecte ar trebui să se dovedească atractive pentru țările de bază ale zonei euro.

Plasate sub umbrela protectoare a MES, datoriile publice ale diferitelor tari ar deveni, an de an, din ce in ce mai asemanatoare din punct de vedere al riscului. Acest lucru ar conduce la convergența dintre curbele randamentelor suverane ale diferitelor țări, deschizând calea pentru un singur activ sigur al zonei euro. Următoarea fază ar fi emisiunea de datorie federală europeană, sau euroobligațiuni, care ar fi folosită în două scopuri: în primul rând pentru a reînnoi obligațiunile guvernamentale aflate la scadență și în al doilea rând pentru a finanța un plan ambițios de investiții pentru a susține economia regiunii.

Propunerea de mai sus răspunde și depășește cererile recente ale mai multor economiști care favorizează un Fond Suveran European sau o Agenție Europeană pentru Datorii. Ea implică pași imediati către un cadru sistematic care ar putea fi pus în aplicare pe termen mediu și lung.

De fapt, asigurarea rezilienței și prosperității în zona euro necesită o schimbare de la abordarea tratatului de la Maastricht și, în schimb, spiritul de solidaritate care a inspirat declarația lui Robert Schuman din zorii integrării europene. Recent, am văzut deschideri importante în această direcție atât în ​​timpul pandemiei (cu împrumuturi pentru abordarea riscului de șomaj și NextGenerationEU), cât și în achizițiile comune de gaze naturale de către țările UE.

Italia ar trebui să sprijine acest plan la nivel european. De asemenea, ar trebui să ia măsuri imediate pe piețele interne ale datoriilor suverane, prin formarea unei agenții de gestionare a datoriilor pentru a menține cheltuielile cu dobânzile cât mai scăzute posibil.

Germania are o agenție de acest tip din anul 2000: Deutsche Finanzagentur, care funcționează în numele Ministerului de Finanțe, cu scopul de a garanta solvabilitatea guvernului federal în orice moment. În timpul licitațiilor Bund, Finanzagentur reține o cotă din valorile mobiliare oferite, apoi desemnează Bundesbank să le preia în custodie pentru tranzacțiile ulterioare pe piața secundară. În medie, această practică afectează 20% din suma emisă.

Dar periodic reținerea sa a fost semnificativ mai mare, în practică ușurând efectul licitațiilor asupra costului datoriei Germaniei. Acest lucru a fost necesar în timpul crizei datoriilor din zona euro, a pandemiei și, recent, în octombrie anul trecut, când agenția a reținut 55,4% dintr-o emisiune de 7 ani care a primit o primire caldă la licitație (un raport dintre ofertă de doar 0,47). ).

Valorile mobiliare reținute sunt utilizate de obicei pentru a garanta tranzacțiile de finanțare repo sau pentru împrumutul de titluri. Aceasta înseamnă că Finanzagentur are o marjă suplimentară de flexibilitate pentru a acoperi orice nevoie de finanțare pe termen scurt și pentru a interveni pentru a garanta buna funcționare a pieței repo, dacă este necesar. De exemplu, în octombrie anul trecut, a doua zi după licitația de 7 ani menționată mai sus, Finanzagentur a decis să exploateze 18 obligațiuni în circulație pentru un total de 54 de miliarde de euro pentru a le utiliza drept garanție repo și, în acest proces, a permis guvernului german să strângă numerar suplimentar. fără a reveni la licitaţie.

De asemenea, a fost esențial pentru a face față cerințelor neașteptate de numerar în timpul urgenței Covid-19. Între martie și aprilie 2020, valoarea obligațiunilor reținute de agenție a crescut cu 140 de miliarde de euro. La sfârșitul acelei perioade, raportul dintre titlurile reținute și datoria totală restantă a Germaniei a crescut la 15,2% de la 4,8% (a se vedea secțiunea umbrită în albastru a graficului de mai jos). Acest procent a scăzut până în al treilea trimestru din 2022, deși de atunci a început să crească din nou după intervențiile din octombrie anul trecut.

© Marcello Minenna

În ciuda numeroaselor diferențe dintre piața datoriilor publice italiană și cea germană, crearea unei agenții cu prerogative similare cu Finanzagentur ar aduce o contribuție importantă la strategia generală de finanțare a Trezoreriei italiene.

Și în contextul actual de creștere a ratelor dobânzilor și de reducere rapidă a deținerilor de titluri ale Eurosistemului, gestionarea eficientă a datoriilor va necesita acțiuni îndrăznețe din partea factorilor politici italieni și europeni.

Sursa – www.ft.com