Pașapoartele de aur din Malta: „lacune” găsite în schema de cetățenie

O anchetă jurnalistică a constatat că cetățenii bogați din afara UE au primit cetățenia malteză după ce au petrecut doar câteva zile în statul UE.

Documentele scurse arată că unii investitori au îndeplinit cerința de ședere de un an prin închirierea de proprietăți goale.

UE și-a exprimat în mod repetat îngrijorări cu privire la sistemele de „pașaport de aur” în Malta, Cipru și în alte părți.

Compania de intermediere implicată a negat orice problemă sistematică, iar Malta și-a apărat anterior schema.

Ancheta comună a Fundației Daphne Caruana Galizia, The Guardian, Dossier Center și cinci organizații media independente malteze s-a bazat pe mii de e-mailuri de la firma de consultanță pentru cetățenie Henley & Partners.

Documentele au arătat că milionarii vor petrece în medie 16 zile în Malta în perioada de ședere de un an înainte de a primi cetățenia, potrivit The Times of Malta.

Investitorii au putut să închirieze un iaht sau să doneze în scopuri caritabile pentru a dovedi o „veritabilă legătură” cu țara.

În multe cazuri, solicitanții au petrecut doar câteva zile în țară pentru a-și ridica cardul de rezidență, a deschide un cont bancar și a îndeplini alte cerințe. Un individ din Emiratele Arabe Unite a sosit dimineața și a plecat nouă ore mai târziu, după ce și-a depus jurământul de loialitate.

Un alt solicitant care dorea să închirieze o proprietate prin Henley & Partners a solicitat pur și simplu cea mai puțin costisitoare opțiune care să îndeplinească cerințele procesului de aplicare.

Guvernul maltez nu a răspuns public anchetei. Cu toate acestea, anterior a apărat schema.

După ce UE a anunțat că va începe acțiuni legale împotriva Maltei anul trecut, prim-ministrul Robert Abela a spus: „Vom apăra Malta. Dacă nu ar fi fost contribuțiile din acel program, pe care suntem în curs de lichidare, am face-o probabil că nu au fost în măsură să prezinte un buget de această scară. ”

Ce a spus UE?

UE a solicitat anterior Maltei și altor țări să pună capăt acestei practici, menționând că schemele de cetățenie a investitorilor au probleme de securitate „inerente”, precum și riscuri de spălare a banilor, evaziune fiscală și corupție.

Anul trecut, Comisia Europeană a lansat proceduri de încălcare a drepturilor comunitare împotriva Maltei și Ciprului cu privire la schemele lor, menționând că solicitanții au beneficiat de cetățenia UE fără să fi stabilit legături autentice cu țara.

„Comisia consideră că acordarea cetățeniei UE pentru plăți sau investiții prestabilite fără nicio legătură reală cu statele membre în cauză, subminează esența cetățeniei UE”, a spus acesta.

Cipru și-a suspendat schema de acordare a cetățeniei și a călătoriilor fără vize în întreaga UE pentru cei care investesc minimum 2 milioane de euro (1,8 milioane de lire sterline) după ce reporterii Al Jazeera au filmat oficiali ciprioți folosind schema pentru a asista un om de afaceri fictiv chinez cu antecedente penale.

O anchetă guvernamentală a constatat că mai mult de jumătate din pașapoartele emise în cadrul schemei între 2013 și 2019 au fost ilegale.

Cum a răspuns compania?

Henley & Partners a transmis, într-o declarație transmisă BBC News, că este „pe deplin conștientă de potențialele riscuri inerente în gestionarea cererilor de ședere și de cetățenie ale clienților” și că a fost angajată să facă diligență.

Cu toate acestea, a menționat că „în cele din urmă este responsabilitatea țărilor implicate să investigheze și să verifice solicitanții”.

Negând orice problemă sistematică cu schema, compania a adăugat că „doar un procent foarte mic de aplicații … au fost ulterior puse sub semnul întrebării sau s-a constatat că au fost potențial utilizate abuziv”.

Care este schema Maltei?

Țara a oferit cetățenia persoanelor străine în schimbul investițiilor din 2014.

Regulile actuale impun o investiție de 600.000 EUR (720.000 USD, 520.000 GBP) și o perioadă de ședere de trei ani sau 750.000 EUR și o perioadă de ședere de 12 luni în circumstanțe excepționale.

Solicitanții trebuie să cumpere, de asemenea, o proprietate rezidențială în valoare de cel puțin 700.000 EUR sau să ia o chirie pe o perioadă de cinci ani pe o proprietate cu o valoare minimă și să doneze 10.000 EUR unei organizații caritabile.

Luna trecută, Henley & Partners a declarat că Malta are cel mai bun proces de migrație a investițiilor din lume.