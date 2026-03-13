Un sistem rusesc Buk-M3 a apărut în Alabama. Ce caută arma care atinge 70 km în SUA

Imagini care par să arate un sistem rusesc de apărare aeriană Buk-M3 transportat în Alabama au aprins rețelele de socializare. Numai că, la o privire mai atentă, lucrurile stau puțin diferit, detaliul care a dat de gol armata americană fiind montarea sa pe o semiremorcă, nu pe șasiul standard cu șenile.

O replică pentru antrenament?

Cel mai probabil, este vorba de o machetă. Astfel de modele sunt utilizate în mod obișnuit de forțele armate pentru a ajuta piloții și unitățile terestre să exerseze recunoașterea și angajarea țintelor în condiții care imită scenarii reale de luptă. V-ați gândit vreodată cum se antrenează soldații pentru a recunoaște echipamentul inamic? Păi, nu-i chiar așa simplu.

Iar plasarea replicii pe o semiremorcă, după cum a raportat și RBC-Ucraina, ar permite un transport mult mai ușor între poligoanele de antrenament și o desfășurare mai flexibilă în timpul exercițiilor militare.

Ce poate face un Buk-M3

Buk-M3 este una dintre cele mai noi versiuni ale familiei rusești de sisteme de rachete sol-aer.

A intrat în serviciul armatei ruse în jurul anului 2016.

În versiunea sa de export, sistemul este cunoscut sub numele de Viking. Spre deosebire de variantele anterioare, acesta utilizează containere de lansare sigilate și transportă șase rachete (în loc de patru). Specificațiile tehnice indică faptul că poate intercepta avioane și rachete de croazieră la distanțe cuprinse între 2,5 și 70 de kilometri și la altitudini de până la 35 de kilometri. Lansatorul este echipat și cu sisteme de ghidare termică și televizată, concepute pentru a detecta și urmări ținte atât ziua, cât și noaptea.

Folosit activ în Ucraina

Dar dincolo de poligoanele americane, sistemul Buk-M3 este o prezență reală și activă pe frontul din Ucraina, unde este folosit de forțele ruse. Și, pe bune, a încasat-o serios. Potrivit datelor din surse deschise care monitorizează conflictul, forțele ucrainene au reușit să distrugă aproximativ 20 de vehicule de apărare aeriană aparținând acestui sistem de la începutul invaziei pe scară largă.