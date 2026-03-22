Partidul cancelarului german Friedrich Merz a câștigat alegerile regionale din landul Renania-Palatinat, obținând circa 30% din voturi. Numai ca victoria este serios umbrită de scorul record înregistrat de partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), care a zguduit scena politică duminică, conform sondajelor de la ieșirea de la urne.

Victorie amară pentru cancelarul Merz

E drept că Uniunea Creștin-Democrată (CDU) a reușit să-i devanseze pe social-democrați chiar într-unul dintre fiefurile tradiționale ale acestora. Pentru cancelarul Merz, acest rezultat oferă un respiro important înaintea unui calendar electoral extrem de încărcat în toamna acestui an, mai ales în estul țării. Acolo, AfD are șanse mari să câștige în două landuri și să obțină un scor bun inclusiv la Berlin.

Dezastru pentru social-democrați

Iar dacă pentru CDU este o victorie cu gust amar, pentru Partidul Social-Democrat (SPD), partener în coaliția federală, este un eșec răsunător. Cu un scor de aproximativ 27%, social-democrații suferă un regres major într-un land pe care l-au guvernat neîntrerupt timp de peste trei decenii. Înfrângerea vine după dezastrul de la alegerile din 8 martie din landul Baden-Wurttemberg, unde SPD a atins un minim istoric de doar 5,5%.

O lovitură grea.

AfD sparge recordurile în vest

Marea surpriză a acestor alegeri este, fără îndoială, performanța Alternativei pentru Germania. Partidul de extremă dreapta s-a clasat pe locul trei, cu un scor de aproximativ 20%. Până la urmă, cum vine asta? Acest procent reprezintă un record absolut pentru AfD într-o regiune vestică (partidul fiind, în mod tradițional, mult mai popular în estul Germaniei). V-ați fi gândit că un partid eurosceptic și anti-imigrație poate ajunge la asemenea procente într-un land considerat un bastion al partidelor tradiționale?

Un cancelar sub presiune națională

Dar dincolo de cifrele din Renania-Palatinat, situația la nivel federal este complicată pentru Friedrich Merz. Aflat la conducerea guvernului din luna mai a anului trecut, cancelarul a avut un început de mandat dificil, fiind criticat pentru ritmul lent al reformelor menite să revigoreze economia. Competitivitatea Germaniei a avut de suferit după renunțarea la gazele rusești și este acum slăbită suplimentar de războiul din Iran și de disputa comercială cu Statele Unite.

Pe fondul acestor probleme, popularitatea cancelarului se află într-o scădere accentuată. În sondajele la nivel național, alianța de dreapta CDU/CSU se află aproximativ la egalitate cu AfD. Asta deși Merz a luat o serie de măsuri pentru a combate migrația ilegală, o temă dominantă în Germania încă de când Angela Merkel a deschis granițele țării în 2015-2016 pentru migranții din Africa, Asia și Orientul Mijlociu.