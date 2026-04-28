Dacă întrebi „când se plătește stimulentul de handicap în 2026”, răspunsul depinde de dreptul despre care vorbești. Pentru persoanele adulte cu handicap din București există un stimulent pentru integrarea socială de 500 de lei lunar, acordat de Primăria Municipiului București printr-un program social local aprobat în 2017. În mod normal, stimulentul are caracter lunar și se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii, iar pentru certificatele de handicap nou obținute, prima lună de acordare este luna următoare obținerii acestuia. În 2026 însă, plățile acestui stimulent sunt suspendate de cel puțin patru luni, conform reprezentanților ONG-urilor, iar unii beneficiari susțin că plățile au fost întrerupte din noiembrie 2025.

Separat de acest stimulent local, persoanele încadrate în gradul de handicap accentuat vor beneficia în 2026 de o indemnizație lunară totală de 496 de lei. Suma este calculată pe baza Indicatorului Social de Referință, a cărui valoare a fost menținută la 660 de lei, suspendându-se astfel indexarea anuală prevăzută de lege. Asta înseamnă că, pentru mulți cititori, întrebarea despre „când intră banii” trebuie clarificată de la început: există indemnizația de handicap, calculată după ISR, și există stimulentul local de 500 de lei din București, care în 2026 este afectat de întârzieri.

Când se plătește stimulentul de handicap de 500 de lei în 2026

Teoretic, plata se face lunar, prin virament bancar. Practic, în București, în 2026, nu există un calendar predictibil al încasării pentru toți beneficiarii, din cauza întârzierilor confirmate oficial. Directorul general al DGASMB, Cosmina Ioana Simiean Nicolescu, a confirmat la mijlocul lunii februarie 2026 că plățile sunt întârziate din cauza lipsei de fonduri la bugetul Primăriei Capitalei, legată de diminuarea constantă a bugetului în ultimii doi ani.

Pe 26 februarie 2026, primarul general Ciprian Ciucu a declarat că nu sunt bani pentru plăți și că trebuie să aleagă între plata salariilor angajaților primăriei și ajutoarele pentru persoanele cu dizabilități. Asta explică de ce mulți beneficiari nu au primit stimulentul la termen, deși dreptul există și este prevăzut ca plată lunară.

Există și cazuri concrete care arată amploarea întârzierilor. Un tânăr cu dizabilități din București, în vârstă de 19 ani, a depus cerere pentru stimulent în iulie 2025, dar până în februarie 2026 nu a primit niciun leu. În București, la data de 30 septembrie 2025, erau înregistrate 74.439 persoane adulte cu handicap, conform ANPDPD. Ca termen de comparație, în trimestrul 1 al anului 2017, la nivelul Municipiului București erau înregistrați 57.222 adulți cu handicap neinstituționalizați.

Cine poate primi stimulentul și în ce condiții

Stimulentul pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap este în valoare de 500 de lei lunar. El este acordat de PMB prin DGASMB, dar nu se acordă automat tuturor persoanelor cu certificat de handicap. Pentru a beneficia de stimulent, persoanele trebuie să depună o cerere la DGASMB, însoțită de un certificat de handicap emis de una dintre Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de la nivelul sectoarelor Municipiului București.

Sunt eligibile persoanele domiciliate de cel puțin șase luni pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București și fără datorii restante la bugetul local. Un detaliu care produce des blocaje este acesta: dacă există datorii, chiar și de 0,10 bani, la bugetul local, stimulentul nu se va primi până în luna achitării datoriilor.

Beneficiarii trebuie să verifice situația fiscală la Direcția de Impozite și Taxe Locale cel puțin de două ori pe an, în martie, septembrie și, eventual, decembrie. DGASMB verifică situația fiscală a solicitanților și beneficiarilor atât la momentul depunerii cererii, cât și ulterior.

Unde se depun actele și cum începe plata

Documentele necesare se pot depune fizic la sediul DGASMB din strada Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București, sau on-line accesând online.dgas.ro. Cererile transmise prin poștă nu se procesează. Stimulentul se acordă doar prin virament bancar, deci solicitantul trebuie să aibă și un cont în care să intre banii.

Regula de pornire a plății este clară: stimulentul are caracter lunar și se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii. Pentru certificatele de handicap nou obținute, prima lună de acordare este luna următoare obținerii acestuia. Pe hârtie, mecanismul e simplu. În practică, anul 2026 este marcat de restanțe și incertitudine bugetară.

Instanța a decis că lipsa fondurilor nu scuză neplata

Un element esențial pentru cei care caută să înțeleagă dacă stimulentul se plătește sau nu în 2026 este situația din instanță. O hotărâre a Tribunalului București obligă DGASMB la plata stimulentului de 500 de lei pe lună, integral și lunar, fără fragmentări, începând cu luna mai 2024 și până la modificarea condițiilor legale de acordare.

Instanța a dispus și plata diferențelor restante, a dobânzii legale penalizatoare și actualizarea sumelor cu rata inflației. Tribunalul a arătat explicit că lipsa fondurilor nu exonerează DGASMB de obligația de plată. Pentru beneficiari, asta înseamnă că întârzierile nu schimbă existența dreptului, chiar dacă încasarea efectivă nu se face la timp.

Ce sumă fixă primesc în 2026 persoanele cu handicap accentuat

Separat de stimulentul local din București, persoanele încadrate în gradul de handicap accentuat vor beneficia în 2026 de o indemnizație lunară totală de 496 de lei. Handicapul accentuat, cunoscut și ca gradul 2, este definit prin limitări funcționale semnificative, dar nu totale. Persoana poate îndeplini o parte din activitățile zilnice, numai că o face cu dificultate sau cu un efort suplimentar.

Evaluarea realizată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului nu se bazează exclusiv pe diagnosticul medical, ci pe funcționalitatea reală a persoanei. Sunt luate în calcul domenii precum mobilitatea, orientarea, comunicarea, autoîngrijirea și adaptarea la sarcinile cotidiene. Practic, independența parțială și modul în care afecțiunea influențează viața de zi cu zi stau la baza stabilirii acestui grad.

Calculul indemnizației de 496 de lei în 2026

Indemnizația pentru persoanele cu handicap accentuat este un drept necontributiv, acordat pe baza certificatului emis de DGASPC. Nu depinde de istoricul profesional sau de nivelul altor venituri. Structura indemnizației este clară și se bazează pe Indicatorul Social de Referință, care în 2026 rămâne la 660 de lei.

Calculul arată astfel: 53% din ISR = 350 de lei, reprezentând indemnizația lunară, și 22% din ISR = 146 de lei, reprezentând bugetul personal complementar. Așa se ajunge la suma totală de 496 de lei pe lună pentru orice persoană încadrată în gradul de handicap accentuat. Suma este fixă.

Cine beneficiază și care este diferența față de pensia de invaliditate

Drepturile financiare pentru gradul 2 se acordă oricărei persoane care deține un certificat valabil. Indemnizația este necontributivă, ceea ce înseamnă că nu este condiționată de vârstă, de alte venituri, de istoricul profesional sau de existența unui loc de muncă. Gradul accentuat poate fi asociat cu diverse tipuri de afecțiuni, de la tulburări locomotorii și neurologice până la deficiențe senzoriale, boli psihice sau metabolice. Criteriul central rămâne impactul asupra autonomiei, nu denumirea diagnosticului.

Indemnizația de handicap nu trebuie confundată cu pensia de invaliditate. Cele două beneficii nu se exclud reciproc, putând fi încasate simultan. Indemnizația de la DGASPC este necontributivă și are valoare fixă. În schimb, pensia de invaliditate este o prestație contributivă, acordată de Casa Națională de Pensii Publice, iar cuantumul ei variază în funcție de punctajul realizat, nefiind influențată de gradul de handicap.

Procedura și actele necesare pentru indemnizația de handicap

După ce certificatul de handicap a fost emis, procesul nu este automat. Este necesară depunerea unei cereri separate la DGASPC pentru activarea plății indemnizației. De regulă, plata începe în luna următoare depunerii cererii. Actele solicitate pot varia ușor în funcție de județ, pentru că fiecare DGASPC local poate avea mici particularități, dar în general lista de bază include cerere-tip, copie după actul de identitate, certificatul de încadrare în grad de handicap, original și copie, extras de cont pentru virarea banilor sau o altă opțiune de plată, precum și documente privind reprezentantul legal, dacă este cazul.

Pentru cei interesați de alte modificări bugetare și de venituri în 2026, merită urmărite și explicațiile despre Profesorii plătiți cu ora coboară la 38,02 lei bru, fiindcă schimbările de finanțare publică influențează direct și ritmul unor plăți sociale. La fel, costurile de trai rămân relevante pentru beneficiari, mai ales în contextul în care Prețul motorinei a crescut cu 36 de bani în majori.

Alte drepturi și situații speciale

Pe lângă indemnizația de 496 de lei, persoanele cu handicap accentuat pot beneficia și de alte facilități. Acestea depind mult de reglementările locale, variind de la un județ la altul. Printre ele se numără transportul urban gratuit sau redus, facilități la transportul interurban, acces la servicii de recuperare, consiliere sau diverse facilități administrative și fiscale.

Pentru persoanele care lucrează, indemnizația nu se suspendă în cazul angajării. Mai mult, cele care au stagiu de cotizare pot primi și pensie de invaliditate dacă medicul expert al asigurărilor sociale confirmă pierderea capacității de muncă. În cazul specific al handicapului vizual de gradul 2, vârsta standard de pensionare nu se modifică automat, pensionarea depinzând exclusiv de evaluarea CNPP.

În cazul reevaluărilor anuale, gradul de handicap poate fi menținut, modificat sau chiar retras, în funcție de evoluția stării de sănătate și a funcționalității persoanei. Pentru cei care caută strict răspunsul la întrebarea „când se plătește stimulentul de handicap 2026”, situația este aceasta: dreptul local de 500 de lei din București ar trebui plătit lunar, din luna următoare cererii, dar în 2026 există întârzieri confirmate oficial și restanțe semnalate de beneficiari; indemnizația de handicap accentuat rămâne la 496 de lei pe lună, calculată după ISR de 660 de lei.