Industria care face miliardari peste noapte. Averi în timp record. Inteligența artificială a devenit motorul celei mai rapide și spectaculoase acumulări de avere din istorie, potrivit experților citați de CNBC. În doar un an, zeci de noi miliardari au apărut pe scena globală, în mare parte datorită creșterii explozive a companiilor din domeniu și a investițiilor uriașe care au transformat AI-ul într-o adevărată „goană după aur” tehnologică.

Startup-uri precum Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI și Anysphere au atras finanțări de miliarde de dolari, iar în prezent există 498 de „unicorni” AI – companii private evaluate la peste 1 miliard de dolari – cu o valoare totală estimată la 2,7 trilioane de dolari, conform datelor CB Insights. Aceste cifre confirmă ritmul accelerat în care AI-ul generează noi averi și consolidează poziția liderilor din industrie.

San Francisco, noul epicentru al miliardarilor

Creșterea spectaculoasă a acțiunilor giganților Nvidia, Meta și Microsoft, investițiile masive în centre de date și salariile colosale oferite inginerilor AI au alimentat această efervescență economică. Fenomenul este concentrat în zona San Francisco, unde numărul miliardarilor a depășit deja New York-ul. Deși o parte semnificativă din aceste averi există deocamdată doar „pe hârtie”, piața secundară și tranzacțiile din sector încep să aducă lichiditate fondatorilor.

O oportunitate uriașă pentru industria financiară

Specialiștii în administrarea averilor estimează că listările publice ale acestor companii vor transforma aceste câștiguri în una dintre cele mai mari oportunități din istoria industriei financiare. Scenariul amintește de perioada „dot-com” din anii 2000, când valul de IPO-uri a creat o nouă generație de miliardari și a schimbat definitiv peisajul economic global.