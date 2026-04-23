Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că deficitul bugetar a fost redus la jumătate în primele trei luni ale anului 2026 față de aceeași perioadă din 2025, ajungând la 1% din PIB. Oficialii avertizează însă că instabilitatea politică poate pune în pericol aceste rezultate.

Situația deficitului bugetar din România a devenit subiect de discuție la începutul lui 2026. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat o scădere considerabilă a deficitului, dar a atras atenția și asupra riscurilor care pot influența această tendință. Iată ce s-a schimbat și ce urmează pentru bugetul țării.

Scădere semnificativă a deficitului și ce se ascunde în spatele cifrelor

Alexandru Nazare: „Deficit de 1% în T1 2026. Am redus la jumătate deficitul față de aceeași perioadă a anului trecut. În primele 3 luni din 2026, deficitul bugetar a scăzut la 22 de miliarde de lei, față de aproximativ 44 de miliarde în aceeași perioadă din 2025. Ca pondere în economie, aceasta înseamnă o reducere de la 2,3% din PIB la 1%.”

Ministrul Finanțelor a arătat că această reducere a fost posibilă datorită unei gestionări mai atente a fondurilor publice. Alexandru Nazare: „Am redus diferența dintre ceea ce încasăm și ceea ce cheltuim. Acest lucru înseamnă mai puține împrumuturi și, implicit, mai puțină presiune pe taxe în viitor.”

Pentru populație, acest lucru se traduce printr-un stat cu datorii mai mici și cu perspective de stabilitate financiară pe termen lung.

Un plan care a schimbat regulile jocului în finanțele publice

Alexandru Nazare: „Aceste evoluții nu sunt întâmplătoare. Împreună cu premierul Ilie Bolojan am pus în aplicare un program de consolidare bugetară care produce rezultate concrete. Am demonstrat că angajamentele României nu sunt doar promisiuni, ci fapte.”

România a plecat în 2024 cu un deficit de 9,3% din PIB, iar obiectivul este ca până în 2030 să ajungă sub 3%. Faptul că deja se observă schimbări importante arată că măsurile luate funcționează.

Încrederea investitorilor și a piețelor externe a crescut, ceea ce ajută la atragerea de capital și la susținerea creșterii economice. Totuși, stabilitatea politică rămâne esențială pentru a păstra acest ritm.

Ce ar putea pune în pericol drumul României către echilibru

Alexandru Nazare: „Instabilitatea politică și schimbările bruște de direcție transmit un semnal negativ piețelor și investitorilor, care ne afectează pe toți. România a câștigat un capital semnificativ de încredere în doar 10 luni – este esențial să nu îl pierdem.”

O pierdere a încrederii ar putea anula progresele realizate în ultimele luni.

Ținta de la finalul anului și pașii următori

Pentru sfârșitul lui 2026, guvernul are ca obiectiv un deficit de 6,2% din PIB, un pas important spre ținta de sub 3% până în 2030.

Alexandru Nazare: „Prioritatea trebuie să rămână dezvoltarea țării, echilibrul și managementul responsabil al banilor publici.”

Semnele care arată dacă economia României merge în direcția bună

Reducerea deficitului în primul trimestru din 2026 arată că măsurile de consolidare bugetară încep să dea rezultate. Drumul până la un deficit sub 3% este încă lung, însă pașii făcuți până acum dau motive de încredere.

Evoluția pozitivă este cu atât mai importantă dacă ne gândim la situația din 2024, când deficitul era la un nivel record. Ajustările deja vizibile susțin credibilitatea autorităților.

Este esențial ca stabilitatea politică să fie menținută, iar programul de consolidare bugetară să continue fără întreruperi. Orice abatere ar putea afecta încrederea investitorilor și rezultatele obținute.

Următorul obiectiv este atingerea unui deficit de 6,2% din PIB până la sfârșitul anului 2026. Modul în care va fi gestionată această perioadă va arăta dacă România poate păstra ritmul și ajunge la ținta de sub 3% până în 2030. O dezvoltare echilibrată rămâne cheia pentru viitorul economic al țării.