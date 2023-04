“Nu vrei să mori la birou trimițând un e-mail. Dincolo de cifre, sunteți pregătit să vă pensionați?

Nancy Schlossberg a participat la o petrecere de pensionare pentru o colegă și, după aceea, a auzit oamenii remarcând cum invitata de onoare ar fi trebuit să se retragă cu ani înainte, deoarece era “atât de bătrână”.

“Oamenii spuneau că a lucrat prea mult timp. Asta m-a făcut să realizez că nu am vrut niciodată ca oamenii să spună asta despre mine. M-a declanșat să mă gândesc la propria mea pensionare”, a spus Schlossberg. “Am început să mă gândesc că ar fi mai bine să plec cât sunt încă în vârful jocului meu”.

Schlossberg, în vârstă de 93 de ani, a renunțat în cele din urmă la funcția de profesor la Universitatea din Maryland, dar în loc să se retragă și-a construit o a doua carieră ca autor și vorbitor public pe teme legate de pensionare, tranziții în viață și îmbătrânire.

“Nu există un răspuns unic pentru nimeni cu privire la momentul potrivit. Există ceva care declanșează gândul – și declanșatoarele vor fi unice pentru fiecare persoană – dar odată ce gândul este acolo, el bubuie”, a spus Schlossberg.

“Pentru a ieși la pensie, aveți nevoie de un portofoliu financiar și de un portofoliu psihologic. Cel psihologic este la fel de important ca și cel financiar”, a spus Schlossberg.

Citiți: Probabil că nu sunteți pregătit să vă pensionați – din punct de vedere psihologic

Pentru a face o tranziție reușită spre pensionare, trebuie să bifați căsuțele financiare, emoționale și profesionale pentru a vă asigura că sunteți pe deplin pregătit. Și unii oameni nu vor fi niciodată pregătiți, au spus experții.

“Trebuie să ne schimbăm mentalitatea cu privire la îmbătrânire și la ageismul “este timpul să te retragi””, a declarat Catherine Collinson, președinte și director executiv al Institutului Transamerica non-profit. “Din punct de vedere social, suntem blocați în aceste idei care nu mai sunt relevante”.

“Ca indivizi, putem fi cei mai răi dușmani ai noștri. Cu o alimentație sănătoasă, exerciții fizice, putem îmbătrâni mai bine și putem avea darul timpului potențial. Nu trebuie să existe un final de joc”, a spus Collinson.

Lucrătorii se confruntă cu aceste întrebări într-un moment în care arcul tradițional al carierei este pe cale de dispariție. Zilele în care se petrecea o carieră lucrând pentru o singură companie și se retrăgea la 65 de ani cu un ceas de aur – și o pensie – sunt demult apuse. În prezent, este mai probabil ca lucrătorii să schimbe locul de muncă – și chiar cariera – pe parcursul anilor de muncă, iar din moment ce trăim mai mult, o pensie tipică poate dura zeci de ani.

Ashley Agnew, consilier financiar și director de dezvoltare a relațiilor la Centerpoint Advisors din Needham, Massachusetts, numește pensionarea o “decizie financiară determinată de emoții”.

“O mulțime de conversații încep cu “câți bani am nevoie pentru a mă pensiona”, ceea ce nu este ușor de calculat. Dar acesta nu este singurul factor. Trebuie să fii pregătit din punct de vedere emoțional”, a spus Agnew. “Ne scufundăm mai adânc în ceea ce va arăta pensionarea. Care este ziua ta perfectă de pensionare? Care este ziua ta medie de pensionare? Veți fi consultant sau voluntar? Cum faci tranziția de la go, go, go tot timpul? Opririle bruște nu sunt de obicei sănătoase.”

Citiți: “Aveam nevoie de ceva de făcut”: Cum munca la pensie este îmbrățișată de adulții în vârstă și de companii

Dan Schilling, în vârstă de 71 de ani, a amânat ieșirea la pensie în timpul pandemiei și a căutat o modalitate de a ieși de la locul de muncă, dar de a păstra totuși mâna în agenția de publicitate unde a lucrat timp de 40 de ani în Birmingham, Ala.

“A trebuit să iau o decizie la un moment dat. M-aș fi pensionat mai devreme, dar s-a întâmplat COVID și nu am putut să călătoresc și să văd familia, așa că am continuat să lucrez”, a declarat Schilling.

“Dar la un moment dat mi-am dat seama că nu vrei să mori la biroul tău trimițând un e-mail. Vrei să mori în parasailing în Cancún sau ceva de genul ăsta.”

Schilling a spus că a fost norocos să negocieze ceea ce el a numit o “aterizare ușoară” în pensionarea sa în această primăvară, devenind consultant al președintelui agenției de publicitate, ceea ce i-a permis să mențină contactele, să-și mențină abilitățile ascuțite și să-i dea un sentiment de scop și identitate în timp ce trece la pensie, a spus el.

Astfel de tranziții pot face ca pensionarea să fie mai reușită și mai plăcută.

Agnew încurajează clienții să “viseze în mod nebunesc” la cum ar putea arăta pensia lor dacă banii nu ar fi o limitare. Acest lucru îi eliberează pe clienți să vorbească despre ceea ce le place cu adevărat și îi ajută să găsească potențial inspirație pentru modul în care să petreacă ceea ce ar putea fi zeci de ani la pensie.

Doriți să petreceți timp cu familia și prietenii – este vorba de o călătorie mare pe an sau de cine săptămânale de duminică, a întrebat Agnew? Găsiți răspunsul și apoi construiți mai mult timp social în viața dvs. și bugetați pentru călătorii și întâlniri.

Ideile despre ce să faci la pensie nu se termină aici, de la studierea unor noi abilități la un colegiu local (puțin peste 0,3% dintre studenții universitari au peste 65 de ani), la împărtășirea hobby-urilor tale cu o organizație locală de cercetași, la învățarea în timp ce călătorești cu o companie de turism educațional. Voluntariatul este o mare atracție: în timp ce pensionarii reprezintă mai puțin de o treime din populație, ei reprezintă 45% din toate orele de voluntariat, potrivit Merrill Lynch.

“Neînțelegerea comună este că pensionarea nu înseamnă doar renunțarea la locul de muncă”, a spus Agnew. “Este mai mult un proces și, cu cât ai o pistă mai lungă, cu atât mai confortabilă va fi decizia.”

Desigur, unii oameni amână pensionarea un pic prea mult timp, chiar dacă au resursele financiare pentru a se pensiona, a declarat Joe Casey, partenerul director al Retirement Wisdom din Princeton, N.J.

Aproximativ 26,6% dintre persoanele cu vârsta de 65 de ani și mai mult lucrează, iar acest număr se preconizează că va crește la 32% până în 2030, potrivit Biroului de Statistică a Muncii din SUA.

“Uneori, oamenii stau un pic prea mult timp la târg”, a spus Casey. “Ce te faci când ești câinele care a prins în sfârșit mașina pe care o urmărea? Acum ce ai de gând să faci? Trebuie să te gândești cum vei investi acest timp care adesea durează zeci de ani.”

Aflați cum să vă scuturați rutina financiară la Festivalul celor mai bune idei noi în domeniul banilor, care va avea loc pe 21 și 22 septembrie la New York. Alăturați-vă lui Carrie Schwab, președinte al Fundației Charles Schwab.

Sursa – www.marketwatch.com