Refinanțarea cu dobândă fixă poate reduce rata lunară cu aproximativ 770 de lei în exemplul unui credit ipotecar de 350.000 de lei, întins pe 30 de ani. Comparația depinde însă și de cheltuielile și condițiile noului împrumut, nu doar de dobânda afișată.

În simularea prezentată de MrFinance.ro, plata lunară este estimată la circa 1.815 lei pentru dobânda fixă de 4,70%, față de circa 2.585 de lei pentru dobânda variabilă totală de 8,07%, potrivit cursbnr.ro. Pe un an, diferența estimată trece de 9.200 de lei.

Oferta completă stabilește dacă refinanțarea este avantajoasă

Ofertele ipotecare analizate de MrFinance.ro pornesc de la dobânzi fixe de aproximativ 4,65%-4,70%. Pentru varianta cu dobândă variabilă, calculul folosește Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), de 5,57%, la care se adaugă marja contractuală a băncii, de 2,5%.

Comparația înaintea refinanțării trebuie să includă costul total al împrumutului, plata lunară, eventualele cheltuieli suplimentare și condițiile contractului propus. Acestea sunt reperele recomandate de MrFinance.ro pentru evaluarea ofertelor, alături de posibilitatea reducerii soldului prin plăți anticipate.

„O dobândă fixă mai mică poate aduce economii de sute de lei pe lună, dar decizia de refinanțare trebuie luată după compararea ofertelor complete. Contează atât rata lunară, cât și costurile și condițiile asociate noului credit. Pentru cei care au posibilitatea, rambursările anticipate pot reduce suplimentar suma rămasă de plată”, explică Ion Soltinschi, consultant și planificator financiar MrFinance.ro, în comunicatul companiei.

Majorarea din octombrie are un efect redus în exemplele de rate

De la 1 octombrie 2026, indicele trimestrial a crescut de la 5,56% la valoarea folosită în comparația de refinanțare. Avansul este de 0,01 puncte procentuale. Potrivit Bursa.ro, este prima creștere a IRCC după patru scăderi consecutive.

Exemplul privind efectul acestei modificări presupune o durată de rambursare de 30 de ani și o marjă bancară fixă de 2,5%.

„Schimbarea de la 1 octombrie se va vedea foarte puțin în rate. Pentru un credit ipotecar de 350.000 de lei, vorbim despre aproximativ 2 lei pe lună. În schimb, diferența dintre dobânda variabilă plătită acum și ofertele cu dobândă fixă poate ajunge la câteva sute de lei lunar”, precizează Soltinschi.

Pentru un împrumut de 500.000 de lei, cu aceeași durată, creșterea estimată a plății lunare este de aproximativ 3 lei. Față de nivelul IRCC de 6,06%, aferent trimestrului al doilea din 2025, rata creditului mai mic din comparație rămâne cu aproximativ 115-120 de lei mai redusă lunar, conform estimărilor MrFinance.ro.

Dobânzile interbancare ajung cu întârziere în rate

IRCC este utilizat pentru calculul dobânzilor variabile ale împrumuturilor în lei acordate după mai 2019. Valoarea sa zilnică reflectă dobânzile tranzacțiilor dintre bănci, fiecare tranzacție având în medie o pondere corespunzătoare volumului său.

Pentru indicele trimestrial se face media aritmetică a valorilor zilnice din toate zilele lucrătoare ale trimestrului anterior. Calculul se încheie la sfârșitul unui trimestru, iar rezultatul este folosit de instituțiile de credit în trimestrul următor.

Astfel, dobânzile din intervalul 1 aprilie-30 iunie 2026 stau la baza indicelui aplicat în perioada octombrie-decembrie. Comunicatul MrFinance.ro descrie un decalaj de aproximativ șase luni între mișcările pieței interbancare și efectul lor în rate.

În 2026, inflația anuală a scăzut la 8,2% în iulie și la 6,2% în august, după nivelul de 10,4% din iunie. Aceste date sunt însă ulterioare intervalului luat în calcul pentru dobânda care se aplică din octombrie.

„Scăderea inflației din vară nu se transmite imediat în IRCC. Indicele aplicat acum a fost calculat din dobânzile interbancare ale trimestrului al doilea, când inflația era încă ridicată. Pentru cei care au credite cu dobândă variabilă, efectele unei eventuale reduceri a dobânzilor din piață vor apărea cu întârziere”, explică acesta.

Dobânda de politică monetară se menține la 6,50% anual, iar estimarea băncii centrale pentru inflația de la sfârșitul lui 2026 a fost revizuită de la 5,5% la 6,1%. Comunicatul identifică prețurile energiei și carburanților, influențate inclusiv de evoluțiile externe, drept un factor de incertitudine.

Următoarea valoare trimestrială a IRCC este de 5,61%, cu aplicare de la 1 ianuarie 2027, pe baza dobânzilor din trimestrul al treilea al anului 2026.

Ce trebuie verificat la rambursarea anticipată

Rambursarea anticipată înseamnă achitarea unei părți din sold sau a întregului sold înaintea termenelor contractuale. Glosarul Bayer Credit discută separat creditele ipotecare și cele de consum.

Glosarul Bayer Credit trimite la Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) 52/2016, articolele 40-41, pentru împrumuturile ipotecare, și la OUG 50/2010, articolele 66-67, pentru creditele de consum. Comisioanele aplicabile trebuie verificate în textele oficiale.

Pentru un credit ipotecar: 0%, indiferent de momentul rambursării și de existența unei dobânzi fixe sau variabile.

Pentru un credit de consum cu dobândă variabilă: 0%, indiferent de momentul plății anticipate.

Pentru un credit de consum cu dobândă fixă și o perioadă rămasă mai mare de 12 luni: maximum 1% din suma achitată anticipat.

Pentru un credit de consum cu dobândă fixă și cel mult 12 luni rămase: maximum 0,5% din suma achitată anticipat.

Plata anticipată poate reduce rata, durata sau ambele

Opțiunea aleasă schimbă efectul plății anticipate asupra contractului. Glosarul distinge patru variante:

Achitarea integrală închide împrumutul; banca eliberează garanția pentru radierea ipotecii din Cartea Funciară.

Plata parțială cu scurtarea duratei menține rata lunară, dar aduce mai aproape încheierea creditului.

Plata parțială cu micșorarea ratei păstrează durata contractuală și reduce suma datorată lunar.

Varianta mixtă reduce atât plata lunară, cât și durata; această opțiune este disponibilă la unele bănci.

Un alt exemplu orientativ din glosar privește un credit ipotecar de 300.000 de lei, pe 30 de ani. O plată anticipată de 30.000 de lei, făcută în anul al cincilea, poate diminua costul total cu 25.000-40.000 de lei, prin dobânda viitoare care nu mai trebuie achitată.