Piața imobiliară parazită din Londra alungă familiile tinere

Londra a fost întotdeauna o bandă rulantă demografică. În fiecare an, atrage zeci de mii de proaspăt absolvenți. Ei petrec aproximativ un deceniu urcând pe scara profesională în speranța de a câștiga suficienți bani pentru a ajunge la cea de locuințe, iar apoi, la treizeci de ani, mulți dintre ei își iau rămas bun de la capitală, descoperă că vor trebui să privească mai departe pentru a-și permite. un loc suficient de mare pentru a întemeia o familie.

În ultimii câțiva ani, oferta de locuințe din ce în ce mai restrânsă a accelerat această bandă transportoare, iar efectele devin uimitor de clare. Numărul de locuințe noi începute în Londra a fost într-o tendință constantă de scădere de la sfârșitul anului 2015, iar o nouă scădere de 30% de la an la an în primul trimestru al acestui an a dus-o la cel mai scăzut nivel din ultimii zece ani, în afară de adâncurile pandemiei. Prețurile și chiriile au crescut, fără a fi surprinzător.

Cititorii mai în vârstă sau cei din alte părți din Marea Britanie s-ar putea întreba despre ce este toată agitația. Cu siguranță salariile absolvenților din Londra pot plăti pentru locuința absolvenților din Londra? Dar acest stereotip nu a fost adevărat de ceva vreme.

Dacă ne uităm doar la venituri, gospodăriile londoneze câștigă cu aproximativ 15% mai mult decât restul țării – dar scădem costurile locuințelor, iar o gospodărie din capitală nu este mai bună decât media națională. Acest lucru este valabil mai ales pentru cei conduși de persoane cu vârsta cuprinsă între 25 și 39 de ani, pentru care costurile locuinței reprezintă 36% din veniturile nete ale gospodăriei, aproape dublu față de povara aceeași grupă de vârstă cu 30 de ani mai devreme.

Potitorii cumpărători și chiriașii sunt ambii în dificultate. Raportul dintre prețul casei și câștigurile atrage multă atenție, dar, în timp ce mulți absolvenți se descurcă destul de bine în ceea ce privește veniturile, ei se luptă cu bogăția, în special cu depozitele, mai ales acum când zilele de 95% LTV-uri sunt în mare parte. o amintire îndepărtată. După calculele mele, unui cumpărător mediu din Londra pentru prima dată îi ia 15 ani pentru a economisi pentru depozitul său (cu excepția cazului în care este ajutat de o bancă deosebit de bine capitalizată de mamă și tată). A fost nevoie de doar patru generații ale părinților lor.

Pentru chiriași, există cu 40% mai puține proprietăți disponibile pentru noii chiriași în Londra, comparativ cu acum cinci ani, potrivit Zoopla. Criza a fost deosebit de vicioasă în ultimul an, deoarece scurta creștere indusă de pandemie a aprovizionării a revenit rapid. Chiriașii potențiali se confruntă cu creșteri ale chiriei cu 15% de la an la an, comparativ cu 9% în restul țării.

Acest lucru a avut un impact dramatic asupra grupului de vârstă care ar fi cumpărat sau închiriat în trecut multe dintre aceste proprietăți. În timp ce populația totală a Londrei a crescut cu aproximativ 3% de când construcția de case a intrat în sens invers, numărul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 25 și 39 de ani din capitală a scăzut cu aproape 4% – sau 82.000 – după ce a crescut constant timp de decenii.

Numărul tinerilor cu vârste între 25 și 39 de ani, care reprezintă primul cumpărător demografic, nu a scăzut în nicio altă națiune sau regiune din Regatul Unit. Declinul de 4% al Londrei este format din cei care ar fi reușit istoric să rămână în Londra, dar au fost forțați să se mute în altă parte.

Când pierzi cumpărători pentru prima dată, pierzi ceea ce urmează adesea acele prime achiziții de casă – copiii. În cei cinci ani dintre 2016 și 2022, numărul copiilor aflați în grădiniță sau Anul 1 în Londra a scăzut cu 8%, o scădere de aproape două ori mai puternică decât în ​​orice altă parte a țării.

Drept urmare, statisticile de închidere a școlilor din oraș sunt acum ecou cu cele din Japonia rurală. Douăzeci de creșe sau școli primare finanțate de stat au fost închise sau fuzionate în capitală între 2017 și 2022, inclusiv cinci doar în cartierul Tower Hamlets.

Ca urmare a tuturor acestor lucruri, Londra a îmbătrânit mai rapid decât orice altă parte a Regatului Unit din 2015, vârsta sa medie crescând de trei ori mai repede decât media Regatului Unit.

Ca un parazit, piața imobiliară insuficientă și supraîncălzită consumă roadele muncii londonezilor înainte de a putea fi bucurate vreodată și alungă mai multe generații de talente din cel mai productiv oraș al națiunii. Este deja prea târziu pentru mii de aceste familii pierdute – dar fără un salt uriaș în construcția de case, capitalul Marii Britanii riscă să piardă mai mult din dinamismul tineresc care a făcut-o grozavă.

