Firmele mici pot reduce riscul furtului de date și de bani prin șase măsuri care acoperă protecția conturilor, verificarea sistemelor și pregătirea angajaților. Recomandările includ și organizarea intervenției după un atac, pentru limitarea întreruperilor activității.

Un atac poate afecta o firmă prin furtul datelor clienților sau al banilor din conturile sale bancare. În canalul publicației dedicat firmelor mici, prezentat de Hostinger, aceste riscuri sunt puse în legătură cu vulnerabilitățile PHP. Recomandările pentru proprietarii de firme mici vin de la Conor O’Neill, cofondator și director general al OnSecurity.

Inteligența artificială a redus cunoștințele tehnice necesare lansării atacurilor informatice și a făcut aceste atacuri mai frecvente.

Protecția firmei presupune șase măsuri tehnice și organizatorice

Recomandările pentru conducerea unei firme mici acoperă atât prevenirea accesului neautorizat, cât și detectarea tentativelor și gestionarea unui incident:

Criptarea informațiilor despre clienți și a datelor de plată. Criptarea transformă informațiile într-o formă care necesită o cheie pentru a putea fi citită. Protecția trebuie însoțită de actualizarea programelor folosite în acest scop, pe măsură ce apar îmbunătățiri.

„Dacă datele criptate sunt furate într-un atac cibernetic, ele vor fi ilizibile fără cheia de decriptare, împiedicând atacatorii să acceseze sau să exploateze informațiile”, explică, în traducere, Conor O’Neill, expert în securitate cibernetică, cofondator și director general (CEO) al OnSecurity.

Introducerea autentificării multifactoriale. Accesul la conturi trebuie să includă o verificare în plus față de parolă. Aceasta poate lua forma unei confirmări într-o aplicație de telefon, a unui mesaj text sau a unui buton de confirmare primit prin e-mail.

„Acest lucru adaugă un nivel suplimentar de securitate, cerând utilizatorilor să ofere mai mult de o formă de verificare la autentificare, ceea ce face parolele furate inutile”, precizează O’Neill, în traducere, despre rolul acestei verificări.

Actualizarea sistemelor și a aplicațiilor. Versiunile vechi pot avea puncte slabe care permit atacatorilor să intre în sistemele firmei, avertizează specialistul. Majoritatea programelor oferă posibilitatea activării actualizărilor automate, astfel încât versiunile noi să fie instalate când furnizorul le distribuie. Această opțiune poate fi folosită în locul verificării manuale repetate a disponibilității actualizărilor.

Verificarea periodică a securității. Auditurile și testele pot necesita sprijin specializat. Testele de penetrare sunt verificări care simulează încercări de pătrundere în sisteme pentru a identifica punctele vulnerabile.

„Organizațiile trebuie să se asigure că activele lor cele mai importante sunt protejate prin teste de penetrare periodice, pentru a identifica vulnerabilitățile înainte ca acestea să fie exploatate”, recomandă expertul, în traducere.

Instruirea personalului pentru identificarea și raportarea tentativelor. Angajații trebuie pregătiți să recunoască semnele unui atac și să semnaleze imediat ceea ce observă. Potrivit lui O’Neill, identificarea consecventă a comportamentelor suspecte și raportarea lor rapidă oferă companiei o avertizare timpurie și reduc numărul incidentelor în care atacatorii reușesc să compromită sistemele. Instruirea urmărește și asumarea responsabilității pentru securitate de către personal.

Stabilirea unui plan de răspuns la incidente. Documentul trebuie să precizeze cum este identificat un atac, cum este limitat și cum este gestionat. Pentru fiecare etapă trebuie desemnat un responsabil. Momentul și metoda unui atac nu pot fi anticipate, astfel că persoanele implicate trebuie să cunoască dinainte modul de intervenție. O’Neill explică faptul că această pregătire permite o reacție rapidă, limitează întreruperile și ajută la protejarea sistemelor.

Specialistul recomandă folosirea împreună a tehnologiei, procedurilor și instruirii. În evaluarea sa, atacurile accelerate de inteligența artificială devin tot mai greu de detectat, iar această combinație poate reduce riscul și poate îmbunătăți capacitatea firmei de a face față incidentelor.

Vulnerabilitățile PHP impun aplicarea corecțiilor

Apariția vulnerabilității PHP este prezentată de The Independent în contextul unor probleme de securitate cibernetică la nivel mondial. Pentru proprietarii de firme mici, publicația subliniază importanța protejării atât a activității companiei, cât și a datelor clienților.

Exemplele recente de companii afectate de atacuri includ Marks & Spencer, în aprilie 2025, și Jaguar Land Rover, în august 2025. La începutul anului 2026, Manchester Airports Group a suferit o breșă care a afectat datele clienților.

Piratarea informatică reprezintă un risc pentru firmele mici de câteva decenii, arată The Independent, iar amenințarea a crescut în timp. O’Neill recomandă testarea periodică a activelor esențiale, pentru identificarea vulnerabilităților înainte ca acestea să fie exploatate. El insistă și asupra instruirii angajaților, astfel încât aceștia să recunoască tentativele de atac și să le raporteze imediat.

O’Neill spune că firmele trebuie să prevină atacurile și să se pregătească din timp pentru ele, deoarece inteligența artificială le face mai rapide și mai greu de detectat. Potrivit specialistului, un plan care stabilește cum este identificat și limitat un incident, cum se intervine și cine răspunde de fiecare etapă permite o reacție rapidă.

Citește și: Cum să te protejezi ca investitor după atacul cibernetic de la Depozitarul Central