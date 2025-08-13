Uniunea Europeană a stabilit, prin AI Act, o listă clară de activități care nu pot fi desfășurate în domeniul inteligenței artificiale. Acestea sunt prevăzute în articolul 5 și vizează manipularea utilizatorilor, exploatarea categoriilor vulnerabile și crearea de baze de date sau profile cu risc infracțional. Cu toate acestea, unele dintre aceste practici continuă să apară, în mod direct sau subtil, în mediul online.

Practici AI interzise în Europa. Cum sunt folosite în continuare, în ciuda legii

Articolul 5 interzice folosirea inteligenței artificiale prin tehnici subliminale, înșelătoare sau manipulative, menite să influențeze o persoană să ia decizii ce îi pot cauza prejudicii.

În această zonă intră și reproducerea imaginii sau a vocii unor persoane publice fără mențiunea clară că sunt generate de AI. Practica se extinde și la boții care creează planuri de antrenament sau diete personalizate, fără ca un medic nutriționist sau un antrenor certificat să verifice datele. Lipsa unei evaluări medicale poate transforma aceste „recomandări” într-un risc real pentru sănătate.

Exploatarea vârstnicilor și a copiilor

Un alt punct sensibil îl reprezintă interdicția folosirii AI pentru a exploata vulnerabilitățile copiilor sau vârstnicilor. Acest lucru se poate întâmpla prin prezentarea de reclame înșelătoare pentru produse potențial nocive.

Tot în această categorie intră și sistemele care acordă un „scor social” utilizatorilor. Acest mecanism poate influența percepția altor persoane și poate duce la discriminare, aplicând un tratament nefavorabil celor evaluați negativ.

Legislația interzice și crearea de profile infracționale pe baza unor caracteristici precum tatuaje, obiceiuri personale sau consum de tutun, care ar putea eticheta greșit o persoană drept „periculoasă”.

De asemenea, „untargeted scraping” – preluarea neautorizată a imaginilor de pe internet pentru extinderea bazelor de date de recunoaștere facială – este considerată ilegală. Tot la capitolul interdicții intră și sistemele AI folosite pentru a analiza emoțiile angajaților la locul de muncă, o practică ce ridică probleme majore de confidențialitate și etică.