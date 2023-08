Cum va fii activitatea în domeniul IT, în viziunea lui Mihai Filip – OVES Enterprise

În estimările sale, „Programatorii au început deja, preventiv, să ceară fee-uri mai mari cu aproximativ 10%, iar companiile din software și servicii încearcă să transfere, mai departe, aceste costuri la clienți. Contextul, însă, la nivel de piață locală, dar și globală, este unul de restrângere a activității și a bugetelor în IT, nicidecum de disponibilitate pentru creșteri de costuri pe proiecte.

Mai mult, în ultimul an, companiile au renunțat la proiecte neesențiale și, astfel, a devenit tot mai greu pentru firmele de servicii IT să acceseze proiecte noi”, spune Mihai Filip, CEO OVES Enterprise, menționând că nu este exclus un nou blocaj al pieței IT, în care companiile îngheață proiecte și păstrează bugete.

Mai mult, în lipsa proiectelor pe piața locală, sau a proiectelor slab plătite, tot mai mulți programatori își vor căuta proiecte pe mai mulți bani în afara României, și orientându-se către țări cu taxe mai mici și cu stabilitate mai mare, cum este Moldova, spre exemplu, unde taxele sunt plafonate la 8% pentru următorii 10 ani. Lucru valabil și pentru companiile de software și servicii care vor fi nevoite să caute soluții pentru menținerea sau pentru creșterea profitabilității.

Astfel, „Multe companii nu vor reuși să păstreze developerii cu experiență implicați în proiecte. Iar situații precum renunțarea la talentele cu fee-uri ridicate, în acord cu skill-urile, și recrutarea unor angajați mai puțin experimentați și mai ieftini, așa cum s-a întâmplat la Google US, de exemplu, vor fi tot mai frecvente. Firmele de IT vor putea absorbi această creștere a fee-urilor doar dacă piața își va reveni din toamnă. Daca nu, trebuie să găsim soluții. Este însă sigur că, acum, clienții nu vor crește bugetele, iar digitalizarea în business în România va încetini”, mai spune Mihai Filip.

În urma modificărilor fiscale referitoare la industria IT, care se regăsesc într-un proiect de ordonanță de Guvern, presupun introducerea unui impozit pe venit de 10% pentru programatorii cu venituri de peste 10.000 de lei / lună. La acestea se adaugă și alte propuneri, precum:

-Impozitul pe dividende va crește de la 8% la 10%, după creșterea decisă anul trecut, de la 5% la 8%;

-PFA vor plăti CASS (contribuția la sănătate) indiferent de plafonul veniturilor obținute, iar la CAS (pensii) se va aplica un plafon de 36 de salarii minime;

În cazul microîntreprinderilor, vor trece de la impozit de 1% la 3% pe venit, microîntreprinderile care:

-realizează venituri peste 300.000 lei;

-desfășoară activități pe CAEN:

5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator, 5829 – Activități de editare a altor produse software, 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă, 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației

Ori, adoptate în această formă și, eventual, cu aplicabilitate de la 1 septembrie, modificările propuse vor reprezenta o nouă lovitură pentru industria locală de IT, într-un moment în care și așa industria este în scădere și nu și-a revenit de pe urma șocurilor anterioare: pandemia de COVID-19, perspectiva unei noi crize financiare globale, războiul din Ucraina, creșterea prețurilor la energie, inflație mare etc, spun reprezentanţii OVES Enterprise.

Aşadar, OVES Enterprise este o companie românească de dezvoltare de software, înființată în 2015 la Cluj-Napoca. Începând cu anul 2019, strategia OVES a inclus oferirea de servicii mai complexe de software development pentru proiecte din zona automotive, eCommerce, fintech, telecom, instituții guvernamentale internaționale etc., compania devenind partener tehnologic pentru proiecte complexe și sofisticate din punct de vedere tehnologic.

În prezent, 80% din cifra de afaceri a companiei este generată de proiecte din afara României, ce integrează tehnologii noi din sfera inteligenței artificiale şi big data. OVES Enterprise are, în prezent, peste 200 de angajați și birouri în România, Germania, Emiratele Arabe Unite și SUA.

Sursa: www.economica.net