Clinicile Dr. Leahu, un brand in continua extindere: 10 locatii de top in anul 2018

Dupa 7 ani de excelenta in domeniul stomatologiei romanesti, brandul Clincile Dr. Leahu isi propune sa devina tot mai accesibil pacientilor din Romania, cat si celor veniti din afara tarii special pentru tratamente stomatologice la cel mai bun raport calitate-pret. In toti acesti ani de activitate, peste 22.000 de pacienti, romani si straini, au fost tratati cu succes in locatiile Dr. Leahu din Bucuresti, beneficiind de tratamente moderne, rapide si eficiente, fara durere si la un pret corect. In fond, inca de la infiintarea brandului Dr. Leahu, in anul 2011, misiunea de a oferi acces tuturor pacientilor la tratamente revolutionare a primat si continua sa primeze pentru acest lant stomatologic de top.

Astfel, facand primul pas spre dezvoltarea regionala, in primavara acestui an a fost inaugurata cea de-a 5-a clinica stomatologica marca Dr. Leahu, in Pitesti. Cu ocazia acestui eveniment, Dr. Ionut Leahu, medic dentist specializat in implantologie si fondatorul acestui brand autohton, a declarat: „Avem pacienti din toata lumea. Toti sunt multumiti de serviciile noastre si ne recomanda, astfel ca in prezent inregistram un numar de peste 3.000 de pacienti noi doar datorita recomandarilor. La sfarsitul anului 2018 ne propunem sa extindem business-ul la 10 clinici stomatologice si sa fim un model al industriei din punct de vedere al calitatii tratamentelor si al experientei exceptionale oferite pacientilor.”

In prezent, asadar, lantul Clinicile Dr. Leahu este compus din 5 locatii de top, dupa cum urmeaza – cu promisiunea ca pana la sfarsitul anului numarul acestora se va dubla:

– Clinica stomatologica Dr. Leahu Victoriei;

– Clinica stomatologica Dr. Leahu Caramfil;

– Clinica stomatologica pentru copii Dr. Leahu Pipera;

– Clinica stomatologica Dr. Leahu Rin Grand Hotel (Centru de Excelenta in Implantologie Dentara);

– Clinica stomatologica Dr. Leahu Pitesti.

In ceea ce priveste investitia, valoarea fiecarei clinici stomatologice marca Dr. Leahu se ridica la sute de mii de Euro. Acesti bani presupun achizitionarea celor mai performante aparaturi, crearea celor mai bune conditii pentru pacient si investitia in personalul calificat. Spre exemplu, peste 500.000 Euro au fost investiti in noua clinica din Pitesti, astfel incat aceasta sa asigure aceleasi standarde de inalta calitate ca si in cazul locatiilor din Bucuresti.

Profesionalismul medicilor, care coopereaza in cadrul unei echipe interdisciplinare, dar si tehnologia de ultima generatie fac din brandul Dr. Leahu cea mai buna optiune pentru pacient, oferindu-i acestuia servicii integrate ce includ proceduri complexe, nedureroase si la preturi corecte!

✓ Implantologie digitalizata cu o rata de succes a osteointegrarii de 100%

✓ Coroane si fatete dentare CEREC CAD/CAM gata in doar 1 ora

✓ Albire profesionala a dintilor cu lampa ZOOM

✓ Radiologie digitala cu minim de radiatii, in doar 9 secunde si fara programare speciala

✓ Servicii de ortodontie (aparate dentare ultraperformante, transparente sau chiar invizibile)

✓ Depistarea suspiciunii de cancer oral in numai 2 minute, cu aparatul Velscope VX

✓ Stomatologie laser EPIC™ X Biolase pentru tratamente in timp record si fara durere

✓ Servicii de stomatologie pentru copii

✓ Tratamente de estetica faciala non-invazive

✓ Preluarea urgentelor stomatologice in doar 30 de minute

Orientat catre nevoile si interesele reale ale pacientului, Dr. Leahu isi propune ca in viitorul apropiat sa devina un brand tot mai relevant pentru stomatologia romaneasca, extizandu-se la nivel national.